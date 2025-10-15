ChatGPT Prediksi Harga Solana hingga PEPENODE di Akhir 2025

Pasar kripto benar-benar kacau dalam beberapa hari terakhir. Kekacauan tersebut dimulai pada Jumat ketika tarif Trump terhadap China memicu gejolak di pasar. Kendati dihadapkan pada situasi yang tidak pasti, ChatGPT masih memberikan jawaban bullish ketika ditanya tentang prediksi harga Solana, Cardano, hingga PEPENODE.

Pada akhir tahun 2025, Solana diprediksi dapat menyentuh $480, sementara Cardano naik 3x lipat dari harganya saat ini ke $2,10. PEPENODE yang notabene masih merupakan kripto baru diperkirakan dapat mencapai pertumbuhan 20x lipat apabila sejumlah faktor bullish terpenuhi.

Likuidasi Terbesar Sepanjang Sejarah Kripto

Dalam hitungan jam setelah kebijakan tarif 100% Trump kepada China dirilis, lebih dari $19 miliar posisi leverage hancur saat Bitcoin anjlok dari $121.000 menjadi $104.000, dan altcoin utama turut merosot dengan kerugian 15%-30%.

Sampai pada hari Sabtu, para trader masih terguncang. China tidak tinggal diam, mereka juga memberikan langkah balasan, yang membuat kapitalisasi pasar kripto kembali turun di bawah $3,7 triliun.

Bahkan sekarang, ketika Bitcoin sudah sedikit pulih ke $112.700 atau sekitar Rp1,87 miliar (kurs 1 USD = Rp16.596), sebagian besar trader masih tetap bearish.

Di masa-masa seperti ini, banyak trader mencari sesuatu guna mengalihkan emosi mereka. Belakangan ini, beberapa di antara mereka beralih ke model AI untuk menemukannya. Model-model ini sepenuhnya objektif dan tidak terpengaruh oleh bias yang sama seperti manusia.

Itulah yang mendorong kami untuk meminta ChatGPT membuat prediksi Solana (SOL), Cardano (ADA), dan PEPENODE (PEPENODE) pada akhir tahun 2025. Ketiga proyek ini berada pada tahap yang sangat berbeda. Namun, ketiganya memiliki narasi yang kuat untuk membantu mereka mencatatkan kenaikan dalam beberapa minggu ke depan.

Prediksi Harga Solana: ChatGPT Bullish dengan Potensi Harga $480

ChatGPT memperkirakan Solana akan menutup tahun ini di level $480. Jika hal itu terjadi, maka harga SOL naik 2,4 kali lipat dari harganya saat ini yang mendekati $200 atau Rp3.319.370 (kurs 1 USD = Rp16.596).

Ada beberapa hal yang menurut ChatGPT akan menjadi katalisator utama. Salah satu yang diprediksi akan sangat berpengaruh adalah persetujuan ETF spot yang sudah dinantikan sejak lama. Persetujuan ETF Solana spot oleh SEC diprediksi akan keluar pada akhir bulan ini.

Ketika ETF Bitcoin dan Ethereum diluncurkan, harga BTC dan ETH naik lebih dari dua kali lipat. Jika perhitungan yang sama diterapkan, maka SOL kemungkinan akan diperdagangkan di sekitar $450-$500.

Kendati terdengar sangat ambisius, prediksi harga Solana ini sejalan dengan cara SOL merespons peristiwa likuiditas besar yang sebelumnya terjadi.

Di luar katalis ETF, fondasi Solana sulit untuk diabaikan. Jaringan ini memproses lebih dari 80 juta transaksi non-voting per hari, menghasilkan pendapatan $14 juta pada kuartal lalu. Selain itu, Solana juga menampung aset tokenized senilai $700 juta, menjadikannya sebagai blockchain terkemuka untuk aset dunia nyata (RWA) di ruang kripto.

Keterlibatan institusional juga akan menjadi katalis lain dalam kenaikan harga SOL, seperti yang ditunjukkan Visa dan PayPal. Dominasi Solana di ruang DeFi tampak lebih kuat dari sebelumnya, dan hal itulah yang membuat ChatGPT begitu optimis meskipun terjadi penjualan besar-besaran minggu ini.

Cardano Diprediksi Reli ke $2,10 di Akhir Tahun

Sementara itu, bagi Cardano (ADA), ChatGPT memperkirakan reli akan terjadi pada akhir tahun 2025, membawa ADA ke level $2,10 atau Rp34.853 (kurs 1 USD = Rp16.596). Artinya, harga ADA akan naik 3x lipat dari harganya saat ini yang berada di level $0,70.

Faktor utama yang mendorong kenaikan tersebut adalah persetujuan ETF ADA spot yang diharapkan akan meluncur dalam beberapa minggu ke depan.

Meskipun aliran likuiditas relatif moderat dibandingkan Solana, dana segar sebesar $700-$900 juta dapat dengan mudah mengangkat harga ADA ke kisaran $1,80-$2,00. Namun, katalisator paling signifikan bukanlah ETF, melainkan pembaruan Voltaire Cardano.

Pembaruan tersebut mengubah Cardano dari rantai yang bergerak lambat dan didorong oleh akademisi menjadi ekosistem yang didanai sendiri, di mana pemegang ADA akan menentukan cara penggunaan dana kas.

Tingkat otonomi semacam ini dapat mengubah penilaian nilai jangka panjang, mirip dengan apa yang dilakukan model pembakaran dan staking Ethereum pada 2021.

Selain itu, dengan Hydra 1.0 yang sudah aktif, Cardano akhirnya memiliki alat yang tepat untuk mendukung pertumbuhan DeFi dan RWA. Itulah mengapa ChatGPT memperkirakan harga ADA akan mencapai sekitar $2,10 pada akhir tahun, atau bahkan lebih tinggi jika adopsi Hydra dipercepat.

ChatGPT Prediksi PEPENODE Meledak 20x Lipat

Di antara koin yang dianalisis, ChatGPT paling optimis terhadap PEPENODE, memprediksi kenaikan 20x lipat menjadi $0,022 pada akhir 2025.

ChatGPT memakai logika yang sangat sederhana—PEPENODE bukanlah koin micin tanpa kegunaan, ini merupakan proyek dengan mekanisme Mine-to-Earn yang memungkinkan pengguna menambang kripto hanya melalui browser mereka.

Dalam siklus di mana meme coin diharapkan bisa melakukan lebih dari sekedar hiburan, perpaduan antara gamifikasi dengan budaya meme ini muncul di pasar pada waktu yang tepat. Inovasi tersebut mendorong ChatGPT untuk meyakini bahwa harga PEPENODE akan melonjak setelah peluncuran resminya.

Proyek ini juga membakar 70% dari token $PEPENODE yang dibelanjakan pengguna untuk membeli node penambangan. Mekanisme deflasi ini akan menciptakan kelangkaan saat permintaan naik di masa depan.

Selain insentif dalam bentuk hasil penambangan, PEPENODE juga menawarkan penghasilan pasif melalui program staking mencapai 704% APY. Fitur staking tersebut sudah aktif sejak hari pertama presale sehingga pemegang token dapat memperoleh penghasilan pasif bahkan sebelum PEPENODE diluncurkan.

Lebih dari $1,8 juta telah terkumpul dalam presale PEPENODE. Apabila momentum apik terus melingkari proyek ini, perolehan tersebut diyakini akan naik secara signifikan dalam waktu dekat.

Harga $PEPENODE pada saat berita ini ditulis adalah $0,0011005 per token. Jangan lewatkan kesempatan untuk membeli $PEPENODE dengan harga dasarnya, sebelum kenaikan di akhir tahun terjadi.

Baca prediksi harga PEPENODE untuk lima tahun ke depan sehingga Anda lebih yakin untuk berinvestasi pada proyek ini. Kami juga telah menyiapkan artikel tentang cara beli PEPENODE bagi Anda yang baru pertama kali hendak berpartisipasi dalam presale kripto.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.