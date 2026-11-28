Market maker kripto Auros sedang menutup operasinya, menurut laporan CoinDesk pada 26 November 2026 yang mengutip dua orang yang mengetahui situasi tersebut. Auros belum mengonfirmasi penutupan itu secara terbuka.

Belum ada informasi publik soal alasan perusahaan ini tutup, berapa lama proses penutupannya, atau apakah akan lewat restrukturisasi atau proses kepailitan formal.

Skala pemain yang akan hengkang dari pasar ini tergolong besar, menurut klaim Auros sendiri. Situs webnya mencantumkan volume perdagangan 2025 sejauh ini lebih dari US$1,3 triliun dan rekor harian US$18,2 miliar; kedua angka itu tidak diaudit. Co-founder Ben Roth, chief investment officer perusahaan, menyebut pangsa Auros dalam perdagangan bursa global sekitar 4% pada Juli 2024. Auros juga mengaku menyediakan kuotasi untuk lebih dari 3.000 instrumen di lebih dari 50 venue.

Penyintas FTX, hingga kini

Auros mulai berdagang pada 2019 dan menjadi salah satu penyedia likuiditas yang cukup besar di dunia kripto. Kegagalan FTX pada November 2022 membuat sebagian dananya di bursa tersebut tertahan dan mendorongnya masuk ke likuidasi sementara (provisional liquidation) di bawah pengawasan pengadilan British Virgin Islands. Modal baru masuk pada Maret 2023 senilai $17 juta, dengan Vivienne Court sebagai investor utama dan Bit Digital juga ikut serta. Pada bulan yang sama, perusahaan itu keluar dari likuidasi sementara.

Pada Juli 2024, Auros menyusul dengan membentuk divisi ventura. Rencananya, divisi ini menanamkan lebih dari US$50 juta dana milik perusahaan sendiri ke startup kripto muda dalam dua tahun. Pyth, jaringan data harga, dan Berachain termasuk di antara investasinya.

Dua bulan lalu, tepatnya pada 29 September 2026, Auros meluncurkan Aurora, portal perdagangan institusional yang membuka akses likuiditas bursa terpusat maupun DeFi bagi klien profesional. Auros juga menyebut Sei, Horizen, Nibiru Chain, dan Aethir sebagai ekosistem yang perdagangannya didukung.