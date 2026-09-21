Bitcoin verso $82.000: Bitcoin Hyper supera $33M in prevendita

Il mercato delle criptovalute sta aumentando con una forza straordinaria, con Bitcoin che consolida la sua posizione appena sotto la soglia psicologica degli $82.000. Attualmente scambiato a circa $81.700 – con un incremento dell’1,7% nelle ultime 24 ore e del 4,95% su base settimanale – BTC spinge la capitalizzazione di mercato a $1,64 mila miliardi, all’interno di un comparto complessivo che tocca i $2,8 mila miliardi (+2,11%).

Questo slancio rialzista ha innescato una massiccia ondata di liquidazioni per le posizioni short, che hanno registrato ben $242,18 milioni su un totale di $335,83 milioni. A sostenere questa dinamica ci pensano anche i flussi istituzionali: nella sola giornata di venerdì, gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato ingressi netti per $433,03 milioni, portando il bilancio settimanale complessivo a un saldo positivo di $6,21 milioni. In questo contesto di forte liquidità, gli investitori più attenti stanno allocando capitali su soluzioni infrastrutturali correlate, con la prevendita di Bitcoin Hyper (HYPER) che ha già superato i $33,14 milioni e punta decisa verso il target di $35 milioni.

Macro-resilienza e Short Squeeze: Bitcoin sfida la resistenza a $82.000

Negli ultimi giorni, Bitcoin ha riconquistato quota $80.000 e ora si trova appena sotto i $82.000. Questa straordinaria azione di prezzo smentisce i timori dei ribassisti, soprattutto dopo gli eventi macroeconomici e politici della scorsa settimana. Il Senato degli Stati Uniti non ha approvato il Clarity Act (ottenendo solo 49 voti favorevoli rispetto dei 60 necessari), provocando una temporanea correzione di BTC sotto i $75.000. Successivamente, la Federal Reserve ha annunciato un aumento dei tassi di interesse di 25 punti base, il primo dal 2023, in un contesto di rendimenti obbligazionari in crescita e aumento dei prezzi del petrolio.

Tuttavia, la reazione del mercato è stata di segno opposto rispetto alle previsioni più pessimistiche. Gli acquisti spot guidati da colossi come BlackRock e Fidelity hanno innescato uno short squeeze che venerdì ha fatto registrare a BTC un balzo del 5,84%. Il quadro normativo mostra inoltre segnali di maturazione: la SEC ha concesso un’esenzione per il trading su blockchain di azioni tokenizzate, la CFTC ha presentato nuove proposte di regolamentazione alla Casa Bianca e una commissione della Camera ha fatto avanzare un disegno di legge per la creazione di una riserva strategica nazionale di Bitcoin presso il Tesoro.

Sotto il profilo tecnico, il noto analista Michaël van de Poppe ha evidenziato una struttura di prezzo estremamente solida per BTC mentre si avvicina agli $82.000, indicando la prossima area di resistenza chiave intorno a $82.800.

Mentre la rete principale di Bitcoin continua a catalizzare l’interesse globale, emergono con forza i limiti di scalabilità della blockchain originaria. È qui che si inseriscono progetti Layer 2 innovativi come Bitcoin Hyper, progettati per sbloccare la velocità transazionale dell’ecosistema senza comprometterne la sicurezza.

Bitcoin Hyper (HYPER): Analisi della Tokenomics e del potenziale Layer 2

Bitcoin Hyper (HYPER) si propone come una soluzione Layer 2 d’avanguardia. Il protocollo consente agli utenti di depositare i propri BTC in modo sicuro, sfruttando un motore di verifica basato sulla tecnologia di Solana per elaborare transazioni quasi istantanee e a costi infinitesimali, per poi regolare i saldi finali sulla rete principale di Bitcoin.

La tokenomics del progetto è strutturata per incentivare la crescita a lungo termine e la decentralizzazione. Con una fornitura totale fissa di 21 miliardi di token HYPER, l’allocazione è così suddivisa:

30% dedicato allo sviluppo continuo della rete;

dedicato allo sviluppo continuo della rete; 25% riservato alla tesoreria del progetto;

riservato alla tesoreria del progetto; 20% destinato alle attività di marketing e crescita dell’ecosistema;

destinato alle attività di marketing e crescita dell’ecosistema; 15% allocato per le ricompense degli utenti;

allocato per le ricompense degli utenti; 10% per garantire la liquidità sui mercati di scambio.

La roadmap prevede il lancio ufficiale della rete principale, del bridge e delle prime dApp per la fine del 2026, con un prezzo di quotazione stimato di $0,0137 per token. All’inizio del 2027, la governance passerà sotto il controllo di un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO).

Attualmente, la prevendita pubblica offre il token HYPER al prezzo di $0,0136865, rispetto al valore di partenza di $0,0115. Gli investitori che entrano in questa fase possono mettere immediatamente in staking i propri token, beneficiando di un rendimento annuo (APY) stimato al 35%, un forte incentivo per i detentori della prima ora.

Come accedere alla prevendita di HYPER e valutare i rischi

Per i lettori che desiderano valutare l’opportunità di posizionarsi su HYPER prima del listing ufficiale, il processo di acquisto è lineare. È sufficiente visitare il sito ufficiale di Bitcoin Hyper, connettere un wallet compatibile e scambiare ETH, USDT, USDC, BNB o SOL. In alternativa, l’acquisto può essere effettuato direttamente tramite l’app Best Wallet (disponibile su Apple App Store e Google Play) all’interno della sezione “Upcoming Tokens”. È supportato anche l’acquisto diretto tramite carta di credito o debito.

Nota di rischio: Sebbene i Layer 2 di Bitcoin rappresentino una delle narrative più promettenti del ciclo attuale, gli investimenti in fase di prevendita comportano rischi intrinseci legati alla volatilità del mercato e alle tempistiche di sviluppo tecnologico. Si raccomanda di condurre ricerche approfondite e di investire solo capitali di cui si può disporre.

Per rimanere aggiornati sugli sviluppi del progetto e sulle prossime fasi di quotazione, è possibile seguire i canali ufficiali su X e Telegram.