Bitcoin a $85.000: LiquidChain attira le balene crypto

Con il mercato globale delle criptovalute che vola a quota $2,9 trilioni grazie a un incremento giornaliero del 3,63%, gli investitori istituzionali e retail stanno spingendo l’indice Fear and Greed a un solido 77 (“Greed”). In questo clima di forte euforia, caratterizzato da afflussi record negli ETF crypto per ben $1,22 miliardi, l’attenzione degli insider si sta rapidamente spostando verso i progetti infrastrutturali in fase di prevendita. Tra questi, spicca LiquidChain (LIQUID), un innovativo Layer 3 che ha già raccolto oltre $970.500 e si prepara a tagliare il traguardo del milione di dollari prima del lancio della sua mainnet previsto entro la fine dell’anno.

Mentre i pesi massimi del settore registrano performance da capogiro – con Bitcoin scambiato a circa $85.400 (in rialzo del 4% nelle ultime 24 ore e dell’11,1% in una settimana), Ethereum sopra i $2.700 (in crescita del 10,25% su base settimanale) e Solana a quota $116 (+15,7% negli ultimi sette giorni) – LiquidChain si posiziona come l’anello di congiunzione ideale per unificare la liquidità di queste tre blockchain leader. Per chi cerca un posizionamento strategico prima del lancio ufficiale, questa prevendita rappresenta una delle opportunità più calde del momento.

Il Super-Ciclo di Bitcoin a $85.000: I Capitali Istituzionali Guidano la Carica

La straordinaria corsa di Bitcoin ha preso il via lunedì, quando la regina delle criptovalute ha superato la barriera degli $82.000 per poi accelerare con forza. Da quel momento, la regina delle criptovalute ha continuato a correre oltre i $86.000, toccando brevemente anche la soglia dei $87.000 prima di stabilizzarsi intorno agli $85.400. Questo movimento parabolico ha colto di sorpresa i venditori allo scoperto, innescando liquidazioni di contratti short per un valore complessivo di $788 milioni.

A sostenere questo rally senza precedenti vi è una pressione d’acquisto istituzionale impressionante. Solo nella giornata di ieri, gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti per quasi $999 milioni, segnando il volume di acquisti giornalieri più alto dallo scorso ottobre. I fondi di giganti del calibro di BlackRock (IBIT), Ark 21Shares (ARKB) e Fidelity (FBTC) continuano a catalizzare la maggior parte dei capitali, facendo seguito ai $433 milioni registrati venerdì scorso. Inoltre, per la prima volta in 45 settimane, Bitcoin ha chiuso sopra la sua media mobile a 50 settimane, superando ampiamente il prezzo medio d’acquisto degli ETF, pari a $82.225.

A confermare il trend rialzista di lungo termine è anche la strategia di accumulo delle grandi aziende. MicroStrategy (indicata come Strategy nei report di mercato) ha acquistato ulteriori 950 Bitcoin per circa $75,7 milioni, portando le sue riserve totali all’incredibile cifra di 846.000 BTC. Secondo Matt Hougan, Chief Investment Officer di Bitwise, la fase correttiva del mercato è ormai alle spalle, lasciando spazio a una crescita strutturale. Gli analisti di Nansen e Wintermute indicano ora i $90.000 come il prossimo target naturale se l’attuale ritmo di acquisti spot dovesse mantenersi costante.

Anche il celebre analista Michaël van de Poppe si mostra estremamente ottimista, evidenziando come la rottura di lunedì apra la strada a un’estensione rapida verso i $90.000 e oltre, dichiarando ufficialmente concluso il mercato ribassista.

What a breakout of #Bitcoin. I don't think I'd be betting against this trend. This won't stop soon. Not after a day like this. Next stop: $90,000-91,000. If there's enough strength, we might even run to $98,000-100,000 in this rally. The bear market is over. pic.twitter.com/XrSQZcecbU — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 21, 2026

Questa massiccia iniezione di liquidità nel mercato favorisce storicamente i progetti in fase di prevendita che offrono soluzioni tecnologiche reali a problemi strutturali del settore, posizionando LiquidChain in una nicchia di mercato ad altissimo potenziale.

LiquidChain (LIQUID): L’Infrastruttura Layer 3 che Unifica i Giganti del Settore

LiquidChain (LIQUID) si presenta come una soluzione di Layer 3 progettata per risolvere la frammentazione della liquidità nel Web3. La piattaforma unisce la sicurezza finanziaria di Bitcoin, l’ecosistema DeFi di Ethereum e la scalabilità ad alta velocità di Solana in un unico ambiente operativo. Attraverso un’architettura transazionale avanzata, le operazioni cross-chain avvengono in modo atomico: o l’intera transazione si conclude con successo su tutte le reti collegate, oppure viene annullata, azzerando i rischi di perdita dei fondi per gli utenti.

Dal punto di vista della tokenomics, il token nativo LIQUID presenta una struttura solida e deflazionistica con una fornitura totale fissa di 11.800.000.100 unità. L’allocazione strategica dei token è così ripartita: il 35% è destinato allo sviluppo tecnologico, il 32,5% a LiquidLabs, il 15% ad AquaVault, il 10% ai premi per la community e il 7,5% per la crescita del network e le successive quotazioni sugli exchange. Il token LIQUID sarà il carburante dell’ecosistema, utilizzato per il pagamento delle commissioni, lo staking e la governance decentralizzata.

Attualmente, la prevendita ha già raccolto oltre $970.500 al prezzo di $0,014958 per token, avvicinandosi rapidamente all’obiettivo di fase fissato a circa $1,08 milioni. Per incentivare i primi sostenitori, il progetto offre un programma di staking immediato con un APY iniziale del 1.178%, destinato a ridursi progressivamente con l’aumento dei token bloccati nel pool. Sotto il profilo della sicurezza, i contratti intelligenti di LiquidChain sono già stati interamente verificati e approvati da rinomate società di audit come CertiK e SpyWolf, garantendo la massima trasparenza.

Tokenomics e Staking al 1.178%: Come Posizionarsi Prima del Lancio

Con il lancio della mainnet previsto entro la fine dell’anno e la successiva quotazione sui DEX (seguita dagli exchange centralizzati nel 2026), gli investitori hanno l’opportunità di posizionarsi a prezzi di favore prima che la prevendita si concluda. Partecipare è estremamente semplice: basta collegare il proprio wallet Web3 al sito ufficiale di LiquidChain e scambiare ETH, BNB, SOL, USDT, USDC o BTC. In alternativa, per chi preferisce un’esperienza mobile, il token è acquistabile direttamente tramite l’app Best Wallet, scaricabile gratuitamente su Google Play e Apple App Store. Sono accettate anche le principali carte di credito e debito.

Il prezzo promozionale di $0,014958 rimarrà bloccato solo fino a questo giovedì, dopodiché si passerà alla fase successiva con un incremento del costo per token. Una volta completato l’acquisto, è possibile mettere immediatamente in staking i propri token LIQUID per beneficiare del rendimento annuo del 1.178%.

Nota di rischio: Sebbene i rendimenti della prevendita e lo staking iniziale al 1.178% rappresentino un’opportunità ad alto potenziale, gli investimenti in progetti crypto in fase iniziale comportano rischi intrinseci legati alla volatilità del mercato e all’esecuzione della roadmap tecnologica. Si consiglia di investire con prudenza e di condurre ricerche approfondite.

Per non perdere gli aggiornamenti in tempo reale sullo sviluppo del Layer 3 e sulle imminenti quotazioni, è possibile seguire LiquidChain su X (l’ex Twitter) ed entrare a far parte del canale Telegram del progetto.