Bitcoin a 85.000$: Gemini AI prevede rally verso i 92.000$

Il Bitcoin (BTC) ha guadagnato oltre 10.000 dollari in meno di una settimana e gli acquirenti corporate stanno spingendo il prezzo verso l’alto. Secondo le previsioni di Gemini AI, il rally ha ancora spazio per crescere, ma le prossime sessioni riveleranno se si tratti di un autentico cambio di tendenza o di uno squeeze destinato a esaurirsi. Attualmente, BTC scambia vicino a 85.340 dollari, in rialzo del 4,6% nelle ultime 24 ore dopo aver toccato un picco di 87.330 dollari.

Si tratta di una svolta repentina. Solo pochi giorni fa, il fallimento del voto sul CLARITY Act al Senato e il primo rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve dal 2023 avevano spinto il Bitcoin verso i 75.000 dollari.

Da allora, BTC ha riconquistato quota 85.000 dollari per la prima volta da gennaio, con un volume di scambi nelle 24 ore pari a 62,6 miliardi di dollari e una capitalizzazione di mercato tornata sopra gli 1,71 trilioni di dollari.

JUST IN: BlackRock and other $BTC ETF issuers record a combined $998.95 million in inflows. pic.twitter.com/Aeh8Od3u0W — Whale Insider (@WhaleInsider) September 22, 2026

Bitcoin tocca gli 88.000$: chi sta comprando a questi livelli?

Strive acquired 1,355 $BTC for $107.7M at an average cost of $79,475 per bitcoin, bringing total holdings to ₿26,355.



Warrant exercises began last week, generating $21.2M in gross proceeds. Including those proceeds, 57.7% of total capital raised came from SATA.$ASST $SATA pic.twitter.com/UfrI1mRw3f — Matt Cole (@ColeMacro) September 21, 2026

Strive è tra i protagonisti. L’asset manager ha acquistato 1.355 BTC per 107,7 milioni di dollari a un prezzo medio di 79.475 dollari, portando la sua tesoreria a 26.355 BTC, che oggi valgono più di 2,2 miliardi di dollari.

L’entità dell’operazione è significativa. La scorsa settimana la società aveva acquistato solo 469 BTC per 36,6 milioni di dollari; questo acquisto è quindi circa tre volte superiore. Strive ha finanziato l’operazione tramite equity privilegiato non diluitivo anziché debito, con le azioni privilegiate che costituiscono il 57,7% del capitale totale raccolto e l’esercizio di warrant che ha aggiunto 21,2 milioni di dollari in proventi lordi. L’azienda ora annuncia i suoi acquisti con una cadenza regolare ogni lunedì, diventato ormai un segnale settimanale per il mercato.

Strive non è sola. Anche Strategy è tornata sul mercato ieri con l’acquisto di 950 BTC, interrompendo una pausa che durava da diverse settimane.

Perché i flussi degli ETF pesano più delle notizie?

Le tesorerie aziendali finiscono sui giornali, ma i flussi degli ETF mostrano dove si sta muovendo il capitale più ampio, e questi dati sono appena diventati decisamente positivi.

Gli ETF Bitcoin spot negli Stati Uniti hanno registrato afflussi per 999 milioni di dollari il 21 settembre, la giornata più forte degli ultimi mesi. IBIT di BlackRock ha guidato la carica con 381,4 milioni di dollari, seguito da ARKB di ARK con 289,1 milioni e FBTC di Fidelity con 238,8 milioni. Questa singola sessione ha annullato i 746 milioni di dollari di deflussi registrati il 15 e 16 settembre, quando il voto sul CLARITY Act aveva scosso il sentiment degli investitori.

Il totale degli asset netti in questi fondi ammonta ora a 103 miliardi di dollari, con afflussi cumulativi di 56,62 miliardi di dollari dal lancio. In breve, gli acquirenti istituzionali hanno interpretato il sell-off come un’opportunità piuttosto che come un segnale di uscita.

Gemini AI prevede i livelli chiave per il futuro di Bitcoin

Il carattere del grafico è profondamente cambiato. Lunedì il Bitcoin ha superato gli 82.303 dollari, un livello che lo aveva respinto sia a maggio che a settembre; quel soffitto funge ora da supporto. Il movimento ha spinto il prezzo fino a 87.330 dollari prima di una leggera flessione.

Gemini AI delinea la seguente roadmap:

Il supporto da difendere: 82.300$. La resistenza infranta dovrebbe ora fungere da supporto. Chiusure giornaliere al di sopra di questo livello confermano la validità del breakout.

82.300$. La resistenza infranta dovrebbe ora fungere da supporto. Chiusure giornaliere al di sopra di questo livello confermano la validità del breakout. Il prossimo obiettivo: tra 90.000$ e 92.000$. Con poca resistenza sopra di sé, questa zona è la tappa naturale se gli afflussi degli ETF dovessero reggere.

tra 90.000$ e 92.000$. Con poca resistenza sopra di sé, questa zona è la tappa naturale se gli afflussi degli ETF dovessero reggere. Il test principale: 98.330$. Questo vecchio livello del 2025 rappresenta l’ultima barriera prima dei 100.000 dollari e probabilmente richiederebbe tempo fino alla fine dell’anno per essere raggiunto.

Il rischio principale è la velocità. Il Bitcoin è cresciuto del 13% in meno di una settimana e il calo dell’1,4% dai massimi odierni ricorda che i movimenti guidati dagli squeeze possono invertirsi rapidamente. Una chiusura giornaliera sotto gli 82.300 dollari riporterebbe in gioco quota 73.836 dollari. Per ora, tuttavia, le tesorerie corporate e i desk degli ETF stanno comprando lo stesso dip.