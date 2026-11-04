イーサリアムL2「Aztec」大型アップグレード｜取引証明速度2倍に

Key Notes

Aztecは3日、「Tierra（Alpha V6）」の公開を発表した.

プライベート取引の証明生成は約1秒、Ethereumからのメッセージ到達は最短12秒に高速化した.

V5の重大な脆弱性を修正し、プライバシー重視のアプリ展開を進める.

Aztec Foundationは3日、イーサリアム（ETH）のレイヤー2（L2）ネットワーク「Aztec」の大型アップグレード「Tierra（Alpha V6）」を発表した。

プライベート取引の証明生成速度を従来の約2倍に高め、旧バージョンで見つかった重大な脆弱性も修正した。

プライベート取引の証明生成が約1秒に高速化

Aztecは、取引内容などの機密情報を公開せずに処理の正当性を証明できる、プライバシー重視のL2ネットワークだ。

ゼロ知識証明（ZK証明）を利用し、ユーザーの端末で非公開の処理を実行・証明する一方、公開する処理はネットワーク側で実行する仕組みを採用する。

今回のアップグレードであるTierraでは、端末上でプライベート取引の証明を生成する時間が約1秒となり、従来比で約2倍の高速化を実現したという。

証明生成の待ち時間が短くなることで、秘匿性を保った決済やDeFi（分散型金融）サービスの操作性向上につながる。

イーサリアムからのメッセージ到達が最短12秒に

ネットワーク間の連携も改善された。イーサリアムからAztecへメッセージを届ける時間は、従来の平均約2分から最短12秒へ短縮した。

これは全送金が12秒で完了するという意味ではないが、イーサリアム上の資産を使った入金や、両ネットワークをまたぐアプリの応答速度改善が見込まれる。

Aztec側は3,000超のバリデーターが参加し、中央集権的なシーケンサーや特権的な閲覧鍵を持たない構成を特徴に挙げている。

開発者は公開処理と非公開処理を組み合わせたスマートコントラクトを構築できる。

重大な脆弱性を修正、プライバシーアプリも拡充

安全性の面では、旧版「Alpha V5」で確認されていた証明システムの重大な脆弱性を解消した。暗号技術の主要部分に対する形式検証に加え、AIを活用したセキュリティテスト環境も導入した。

ただし、現在のTierraは「Alpha V6」と位置づけられており、継続的な検証が重要となる。

アプリ面では、プライベート決済向けの「zk.money」や、AI推論を秘匿する「Galactica」、非公開のデリバティブ取引を目指す「Nemi」などを紹介。

公開済みと今後提供予定のアプリが混在している。プライバシー保護と処理速度の両立が、実際の利用拡大につながるかが今後の焦点だ。

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