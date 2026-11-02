バイナンスが出金再開｜ハッキング被害63億ドルの95％補填へ

Key Notes

バイナンスは11月1日、BTCやETHなどの出金を段階的に再開した.

約63億ドルの流出に対し、被害資産の約95％相当を補充。FBIは北朝鮮の関与を発表した.

全面的な出金復旧、残る資産の補充、原因調査の公表が今後の焦点となる.

大手暗号資産（仮想通貨）取引所バイナンスは1日、ハッキング事件を受けて停止していた仮想通貨の出金サービスを段階的に再開した。

被害額は約63億ドルに上り、同社は盗難資産に相当する残高の約95％を補充したと発表。残る資産の確保とサービスの全面復旧を進めている。

バイナンスが出金を段階的に再開、BTCやETHなどが対象

バイナンスの公式発表によると、第1段階の出金再開は11月1日6〜9時（協定世界時、日本時間15〜18時）に実施する計画だった。

BTC、ETH、BNB、XRP、SOL、USDT、USDCなどが対象で、15のネットワークで安全性を確認しながら順次利用可能にする方針を示した。

入金サービスは停止しておらず、出金については利用者の需要が高い資産を優先した。

対象ネットワークであっても一時的な遅延が発生する可能性があり、個別の対応状況は出金画面で確認する必要がある。

同社は被害資産の約95％相当を自己資金などで補充したと説明。これは盗難資産自体の回収率を意味しない。流動性の低い一部銘柄は必要量の調達に時間がかかるとしている。

約63億ドル流出、FBIは北朝鮮の関与を指摘

事件は10月29日20時5分ごろ（協定世界時）に発生した。バイナンスによると、ホットウォレットが侵害され、約63億ドル相当のトークンが不正流出。

10月30日時点で約30億ドル相当の盗難資産がオンチェーン上で凍結されたという。

同社は被害補填に向け、約63億4,000万ドルの資金を確保したと公表。利用者保護基金「SAFU」や企業資金などを活用し、損失を利用者に転嫁しない方針を示している。

米連邦捜査局（FBI）は10月31日、北朝鮮のサイバー活動「TraderTraitor」が攻撃に関与したと発表。

盗難資産が主にETHへ交換されているとし、DeFiなどを通じた資金洗浄への警戒を呼びかけた。

全面復旧と詳細な原因調査が焦点

出金再開は顧客資産へのアクセス回復に向けた節目となるが、取引所の信頼回復には残る資産の補充と再発防止策が欠かせない。

バイナンスは調査完了後、攻撃の経緯をまとめた報告書を公表する予定だ。

今後は出金対応ネットワークの追加、準備金の検証結果、盗難資産の追跡・回収状況が焦点となる。個別の出金可否は公式の案内で確認する必要がある。

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