バイナンスペイ、PayPay加盟店1,000万カ所で訪日客決済開始へ

Key Notes

バイナンスが9月30日、訪日客がPayPay加盟店で暗号資産で払える機能を開始.

対象は海外の約4,800万人で、全国1,000万カ所以上の加盟店が対応する.

日本居住のBinance Japan利用者は対象外で、10%の即時割引も実施する.

暗号資産（仮想通貨）取引所バイナンスは30日、アプリ内の決済機能「Binance Pay」で、訪日外国人が日本のPayPay加盟店に暗号資産で支払える機能の提供を始めた。

約4,800万人が対象、ガス代は発生しない

Binance Japanの公式リリースによると、対象は海外の約4,800万人のBinance Payユーザーで、全国1,000万カ所以上のPayPay加盟店が対応する。

利用者は店舗のQRコードを読み取るか、Binanceアプリに表示される支払いコードを加盟店に提示する。支払いはBinance Payの暗号資産残高から直接引き落とされる。

決済時のネットワーク手数料、いわゆるガス代は発生しない。

飲食、買い物、宿泊といった旅行中の支払いが対象となるため、訪日前に日本円へ両替する手間が減ることになる。

今回の対応は、決済ネットワーク「HIVEX」とPayPayの加盟店ネットワークを接続することで実現した。

提供開始を記念して、対象となる訪日旅行者がPayPay加盟店でBinance Payを使うと、期間限定で10%の即時割引を受けられる。割引上限や実施期間はバイナンスのグローバル公式ページで案内される。

日本居住者は対象外、PayPayとは資本業務提携も

今回の機能は日本国外のバイナンス利用者に向けたもので、日本に居住するユーザーには提供されない。バイナンスジャパンの口座を使っている国内の利用者も対象外となる。

利用には、Binance.comへの登録と本人確認の完了が必要だ。PayPayのQRコード決済機能は、本人確認を終えて日本を訪問中の対象ユーザーにだけ表示される。

バイナンスの決済・フィアット部門のバイスプレジデントであるトーマス・グレゴリー氏は「世界有数の旅行先の一つとして、日本は連携されたキャッシュレス決済の未来を形作っています」と述べた。

バイナンスとPayPayの関係は今回が初めてではない。Binance Japanは2025年10月にPayPayと資本業務提携を結び、2026年4月にはPayPayマネーからBinance Japanの口座へ即時入金できるサービスを始めている。

一方で、今回の機能を使うにはおすすめ海外取引所であるBinance.com側の口座が前提となる点が、国内のサービスとの違いになる。

割引キャンペーンの終了時期について、バイナンスは現時点で日付を示していない。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。