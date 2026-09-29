米ビットマイン、ETH保有600万枚突破｜供給量の4.9％に到達

2021年に仮想通貨投資を始める。以降、同分野での専門的な知識を深めながら自身のブログ・ライターとしても活動。仮想通貨に関する深い理解を活かして複数のメディアで多くの記事を執筆。初心者に寄り添った簡潔な解説を得意とする。
Key Notes
- ビットマインのETH保有が9月27日時点で6,001,302枚に達し、600万枚を超えた.
- 暗号資産・現金・有価証券の総額は172億ドルで、直近1週間に17,362ETHを買い増した.
- 保有はETH総供給量の4.9％で、5,067,309ETHをステーキングに回している.
米国のデジタル資産運用企業ビットマイン・イマージョン・テクノロジーズは28日、保有するイーサリアム（ETH）が600万枚を超えたと開示した。
保有は6,001,302ETH、総資産は172億ドル
ビットマインの公式プレスリリースによると、9月27日午後3時（米東部時間）時点の保有は6,001,302ETHで、1ETHあたり2,698ドルで評価している。
暗号資産（仮想通貨）と現金、市場性のある有価証券を合わせた総額は172億ドルとなった。内訳にはビットコイン（BTC）213枚と、現金・有価証券6億7,200万ドルが含まれる。
同社が「ムーンショット」と呼ぶ出資枠もある。Beast Industriesへの1億8,000万ドルと、ナスダック上場のEightco Holdingsへの1億1,500万ドルだ。
直近1週間で買い増した量は17,362ETHで、金額にすると4,600万ドルを超える。この上積みで600万枚の大台に乗せた。
自社で暗号資産を買わずに値動きへ触れる手段として、こうした仮想通貨関連銘柄を選ぶ投資家も増えている。
会長のトム・リー氏は「ビットマインのETH保有は600万枚を超えた。15カ月未満でこの規模を積み上げたのは大きな成果だ」と述べている。
供給量の4.9％を握り、ステーキングで年3億5,800万ドル
600万枚はETHの総供給量1億2,210万枚の4.9％に当たる。同社が掲げる「5％」の目標に対して、98％の地点まで来たという計算になる。
保有のうち5,067,309ETHはステーキングに回しており、評価額は137億ドル。年換算のステーキング収入は3億5,800万ドルを見込む。
保有量を積み上げるだけでなく、預けた分から利回りを取る設計になっている。ETHの価格が下がれば資産評価とステーキング収入の双方が縮む構造でもある。
株式の売買も厚い。5日平均の売買代金は11億ドルで、米国上場の5,704銘柄のなかで94位に入る。
ETHそのものの値動きが業績を左右するため、イーサリアムの買い方を押さえておくと、この種の企業の読み方も定まる。
ETHの保有規模ではビットマインが世界最大で、全体ではビットコインを845,080枚持つStrategyに次ぐ2位とされる。目標の5％に届くかは、今後の買い増しペース次第となる。
Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。