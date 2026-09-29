米ビットマイン、ETH保有600万枚突破｜供給量の4.9％に到達

Key Notes

ビットマインのETH保有が9月27日時点で6,001,302枚に達し、600万枚を超えた.

暗号資産・現金・有価証券の総額は172億ドルで、直近1週間に17,362ETHを買い増した.

保有はETH総供給量の4.9％で、5,067,309ETHをステーキングに回している.

米国のデジタル資産運用企業ビットマイン・イマージョン・テクノロジーズは28日、保有するイーサリアム（ETH）が600万枚を超えたと開示した。

保有は6,001,302ETH、総資産は172億ドル

ビットマインの公式プレスリリースによると、9月27日午後3時（米東部時間）時点の保有は6,001,302ETHで、1ETHあたり2,698ドルで評価している。

暗号資産（仮想通貨）と現金、市場性のある有価証券を合わせた総額は172億ドルとなった。内訳にはビットコイン（BTC）213枚と、現金・有価証券6億7,200万ドルが含まれる。

同社が「ムーンショット」と呼ぶ出資枠もある。Beast Industriesへの1億8,000万ドルと、ナスダック上場のEightco Holdingsへの1億1,500万ドルだ。

直近1週間で買い増した量は17,362ETHで、金額にすると4,600万ドルを超える。この上積みで600万枚の大台に乗せた。

自社で暗号資産を買わずに値動きへ触れる手段として、こうした仮想通貨関連銘柄を選ぶ投資家も増えている。

会長のトム・リー氏は「ビットマインのETH保有は600万枚を超えた。15カ月未満でこの規模を積み上げたのは大きな成果だ」と述べている。

供給量の4.9％を握り、ステーキングで年3億5,800万ドル

600万枚はETHの総供給量1億2,210万枚の4.9％に当たる。同社が掲げる「5％」の目標に対して、98％の地点まで来たという計算になる。

保有のうち5,067,309ETHはステーキングに回しており、評価額は137億ドル。年換算のステーキング収入は3億5,800万ドルを見込む。

保有量を積み上げるだけでなく、預けた分から利回りを取る設計になっている。ETHの価格が下がれば資産評価とステーキング収入の双方が縮む構造でもある。

株式の売買も厚い。5日平均の売買代金は11億ドルで、米国上場の5,704銘柄のなかで94位に入る。

ETHそのものの値動きが業績を左右するため、イーサリアムの買い方を押さえておくと、この種の企業の読み方も定まる。

ETHの保有規模ではビットマインが世界最大で、全体ではビットコインを845,080枚持つStrategyに次ぐ2位とされる。目標の5％に届くかは、今後の買い増しペース次第となる。

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