金融庁、公金給付にステーブルコイン活用を検討｜30日初会合

Key Notes

金融庁が25日、オンチェーン金融の社会実装に向けた新たなフォーラムを立ち上げた.

9月30日に初会合を開き、公金給付へのステーブルコイン活用などを検討する.

あわせて2つの研究会で、DEX・DeFiやウォレット提供業者の制度も点検する.

金融庁は25日、ブロックチェーン技術を基盤とする「オンチェーン金融」の社会実装に向けて、関係省庁などと横断的に検討する「AI時代を見据えたオンチェーン金融フォーラム」を立ち上げた。

30日に初会合、公金給付や日銀当座預金も議題に

金融庁の公表資料によると、AI時代の決済には「24時間365日連続稼働」や、商流・物流と繋がるプログラマビリティが求められるという。

決済基盤として信頼される安定性・安全性も、欠かせない要素に挙げた。

金融庁は、こうした要素を備えたオンチェーン金融と、既存の金融インフラとの「ベストミックス」が重要だとしている。

フォーラムで扱うテーマには、官民連携でのロードマップ作成や、新たな決済システムの構築の促進が並ぶ。決済高度化プロジェクト（PIP）の継続・拡大や、国際的なオンチェーン金融の実装に向けた連携も含む。

ステーブルコインやトークン化預金を公金給付に活用する案も、検討項目の一つだ。日本銀行の当座預金のオンチェーン対応や、国債などのトークン化対応も含まれている。

第1回の会合は、9月30日午後2時から中央合同庁舎第7号館で開かれる。一般の傍聴は受け付けず、終了後に議事の概要を公表するという。

公表資料には、7月21日にまとめた「成長投資を促進するための金融戦略」の抜粋も添えられた。所管は、資産運用・保険監督局の暗号資産・ステーブルコイン課に置かれたデジタル決済企画室だ。

DEXやDeFi、ウォレット業者の制度も点検へ

金融庁は、フォーラムとあわせて2つの研究会で検討を進める。

1つ目の「デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会」は、様々な資産のトークン化やステーブルコインに関する制度の在り方を点検する。

DEXやDeFi仮想通貨、ウォレットの提供業者も、点検の対象に含まれる。

2つ目の「AI等の健全な利活用の推進に関する研究会」では、金融機関でのAIの使い方や、AIの浸透に応じた監督の在り方を検討する。量子コンピュータによる危殆化リスクの把握も、テーマに入った。

暗号資産（仮想通貨）をめぐっては、2025年12月の税制改正大綱で、金融商品取引法の改正を前提に、取引で得た所得を最大55％の総合課税から20％の仮想通貨の分離課税に改める方針が示されている。

税制の見直しに続き、オンチェーンでの決済や資産の扱いを支える制度づくりにも、議論の場が設けられた形だ。

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