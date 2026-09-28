金融庁、公金給付にステーブルコイン活用を検討｜30日初会合

2021年に仮想通貨投資を始める。以降、同分野での専門的な知識を深めながら自身のブログ・ライターとしても活動。仮想通貨に関する深い理解を活かして複数のメディアで多くの記事を執筆。初心者に寄り添った簡潔な解説を得意とする。
Key Notes
- 金融庁が25日、オンチェーン金融の社会実装に向けた新たなフォーラムを立ち上げた.
- 9月30日に初会合を開き、公金給付へのステーブルコイン活用などを検討する.
- あわせて2つの研究会で、DEX・DeFiやウォレット提供業者の制度も点検する.
金融庁は25日、ブロックチェーン技術を基盤とする「オンチェーン金融」の社会実装に向けて、関係省庁などと横断的に検討する「AI時代を見据えたオンチェーン金融フォーラム」を立ち上げた。
30日に初会合、公金給付や日銀当座預金も議題に
金融庁の公表資料によると、AI時代の決済には「24時間365日連続稼働」や、商流・物流と繋がるプログラマビリティが求められるという。
決済基盤として信頼される安定性・安全性も、欠かせない要素に挙げた。
金融庁は、こうした要素を備えたオンチェーン金融と、既存の金融インフラとの「ベストミックス」が重要だとしている。
フォーラムで扱うテーマには、官民連携でのロードマップ作成や、新たな決済システムの構築の促進が並ぶ。決済高度化プロジェクト（PIP）の継続・拡大や、国際的なオンチェーン金融の実装に向けた連携も含む。
ステーブルコインやトークン化預金を公金給付に活用する案も、検討項目の一つだ。日本銀行の当座預金のオンチェーン対応や、国債などのトークン化対応も含まれている。
第1回の会合は、9月30日午後2時から中央合同庁舎第7号館で開かれる。一般の傍聴は受け付けず、終了後に議事の概要を公表するという。
公表資料には、7月21日にまとめた「成長投資を促進するための金融戦略」の抜粋も添えられた。所管は、資産運用・保険監督局の暗号資産・ステーブルコイン課に置かれたデジタル決済企画室だ。
DEXやDeFi、ウォレット業者の制度も点検へ
金融庁は、フォーラムとあわせて2つの研究会で検討を進める。
1つ目の「デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会」は、様々な資産のトークン化やステーブルコインに関する制度の在り方を点検する。
DEXやDeFi仮想通貨、ウォレットの提供業者も、点検の対象に含まれる。
2つ目の「AI等の健全な利活用の推進に関する研究会」では、金融機関でのAIの使い方や、AIの浸透に応じた監督の在り方を検討する。量子コンピュータによる危殆化リスクの把握も、テーマに入った。
暗号資産（仮想通貨）をめぐっては、2025年12月の税制改正大綱で、金融商品取引法の改正を前提に、取引で得た所得を最大55％の総合課税から20％の仮想通貨の分離課税に改める方針が示されている。
税制の見直しに続き、オンチェーンでの決済や資産の扱いを支える制度づくりにも、議論の場が設けられた形だ。
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