NYSE親会社ICE、ハイパーリキッド基盤の米国先物市場構築へ

Key Notes

ICEとTrade[XYZ]がHyperliquid基盤の無期限先物市場を米国で構築する計画を発表.

株式や仮想通貨などの24時間取引を想定し、伝統的金融とブロックチェーン技術を接続.

市場の開設やレバレッジ取引、OKX経由の提供には規制当局の承認が必要.

ニューヨーク証券取引所（NYSE）を傘下に持つ米インターコンチネンタル取引所（ICE）は29日、分散型取引基盤ハイパーリキッド上で市場を展開するTrade[XYZ]との提携を発表した。

暗号資産（仮想通貨）や株式、商品などを対象とする無期限先物を、米国の規制下で提供する新市場の構築を目指す。開始には規制当局の承認が必要となる。

ICE、ハイパーリキッドを活用した新市場を計画

今回の合意で、ICEはTrade[XYZ]の規制対象市場を独占的に運営し、専用の取引市場と清算体制を整える方針だ。

Trade[XYZ]は商品の設計や運用技術を担い、ハイパーリキッドは市場の基盤技術を提供する。ICEはTrade[XYZ]への戦略的出資も行うが、金額は公表していない。

新市場は、仮想通貨、株式、株価指数、商品、外国為替などの値動きを対象とし、24時間取引を求める個人投資家への提供を想定する。

本人確認（KYC）やマネーロンダリング対策（AML）を備えた制度設計を進める。

伝統的な金融市場とDeFiの接続が進展

無期限先物は、一般的な先物取引と異なり満期日がなく、価格の上昇・下落を見込んでポジションを維持できるデリバティブ商品だ。

仮想通貨市場で広く利用され、Trade[XYZ]は現在、米国外の対象利用者向けに株式関連や商品、通貨の無期限先物を提供している。

ICEによると、同社の既存取引参加者の99％超は機関投資家で、新市場は個人投資家への事業拡大を狙う。

従来の先物・清算業務とは独立した体制を採用し、既存の機関投資家向け市場とリスクを分離する計画だ。

伝統的金融の取引・規制ノウハウと、ブロックチェーン技術を組み合わせる動きとして注目される。

米規制当局の承認とサービス開始時期が焦点

両社は今後、レバレッジ取引に必要な許認可を含む規制手続きを進める。承認後は、所定の本人確認を終えた顧客が登録された仲介業者を通じて利用する仕組みを想定する。

販路にはICEと海外仮想通貨取引所OKXの合弁事業も見込まれるが、こちらも関連する承認が前提となる。

具体的なサービス開始日や取扱銘柄は明示されておらず、規制審査と市場設計の進展が今後の焦点となる。

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