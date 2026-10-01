KDDIら、au PAYに暗号資産ウォレット開始｜Pontaで交換可能

Key Notes

KDDIなど3社が9月30日、au PAYで使える暗号資産ウォレットを始めた.

Pontaポイントは月300ポイントまでWBTCやJPYCへ交換できる.

保有する暗号資産はau PAY残高にチャージでき、冬にステーキングも加わる.

KDDIとau Coincheck Digital Assets、HashPortの3社は30日、au PAYアプリ上から使える暗号資産（仮想通貨）ウォレット「αU wallet」の提供を始めた。

Pontaポイントから暗号資産へ、口座開設は不要

KDDIの公式ニュースリリースによると、提供開始は9月30日13:00で、au PAYで本人確認を終えた利用者が対象となる。

αU walletはau PAYアプリ内のミニアプリとして動く。暗号資産を保有するところから店頭での支払いに使うところまでを、1つのアプリでまかなう設計だ。

利用者はPontaポイントをWBTC、イーサリアム（ETH）、JPYCに交換できる。

交換上限は300Pontaポイント／月までとなる。暗号資産交換業者に口座を開かなくても、手元のポイントから暗号資産を持てる形だ。

日本円を使って直接購入できる対象資産は、WBTCとETHの2種類となっている。

ウォレットはノンカストディアル方式を採る。ブロックチェーン上のデジタル資産に対応する秘密鍵を利用者が自ら管理する仮想通貨ウォレットの形態で、事業者が資産を預かる取引所の口座とは仕組みが異なる。

au PAY残高へのチャージと冬の機能追加

企画と運営は、暗号資産交換業のコインチェックとKDDIが組んだau Coincheck Digital Assetsが担当する。

KDDIとauフィナンシャルサービスがau PAYアプリ上での提供を受け持ち、ブロックチェーン基盤を手がけるHashPortがウォレット基盤「HashPort Studio – Wallet Core」を提供する。

保有する暗号資産とステーブルコインは、au PAY残高にチャージできる。これにより、全国のau PAY加盟店での買い物に回せるようになる。

ポイントを起点にした入口は、取引所に口座を開いて日本円を入金する仮想通貨の買い方と比べて、踏む手続きが少ない。

3社は2026年冬に、保有する暗号資産を活用して報酬を受け取れるステーキング機能などを提供する予定としている。

なお、既存のiOS版とAndroid版のαU walletアプリは、2026年10月30日に提供を終了する。

Pontaポイントの交換レートと、ステーキング機能の詳しい提供時期について、3社は現時点で示していない。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。