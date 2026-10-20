Mastercard、ステーブルコイン不正検知サービスを2027年展開へ

Key Notes

マスターカードがステーブルコイン送金のリスク評価サービス「Stablecoin Security」を発表.

決済情報とオンチェーン分析を組み合わせ、送金前から不正・制裁関連リスクを判定.

北米で先行展開し、2027年の世界商用提供を目指す.

マスターカード（Mastercard）は19日、ステーブルコイン決済の不正や金融犯罪リスクを分析する新サービス「Stablecoin Security」を発表した。北米で先行展開し、2027年の世界商用提供を予定する。

決済前からブロックチェーン上の不正リスクを分析

Stablecoin Securityは、決済データとブロックチェーン情報を組み合わせ、金融機関が送金リスクを評価するサービスだ。資金の出所、取引の目的や背景、制裁対象者との関係、詐欺に関連する兆候などを分析する。

ブロックチェーン上で資金が移動する前からリスクを判定できる。リスクスコアを提示し、銀行の送金実行や追加確認の判断を支援する。

サービスは特定の決済基盤に依存しないAPI形式で提供。既存の不正検知・法令順守システムに組み込めるため、専用の監視体制を新設する負担を抑えられる。

国際送金の複雑化に対応、初期パートナー2社と連携

ステーブルコインは法定通貨などに価値を連動させる暗号資産（仮想通貨）で、国際送金や企業間決済での活用が広がっている。ただし複雑な経路をたどる送金では資金の追跡が難しい。

マスターカードが引用した2025年の調査では、1億4,100万件のイーサリアム取引に含まれる5億9,300万件のステーブルコイン移転イベントを分析した結果、約6割が複数段階からなる複雑な取引だった。

初期パートナーにはBorderless.xyzとKeyrailsが参加する。前者は113カ国以上・72通貨の決済事業者接続網を持ち、後者は国際貿易決済を支援する。

2027年の世界展開と既存決済基盤との統合が焦点

マスターカードは2027年に世界展開する計画だ。同年には、8月に買収したステーブルコイン基盤企業BVNKを通じた展開も進める方針だ。

同社は15日、法定通貨とステーブルコインの管理・送金を単一のAPIで扱う「Global Money Platform」も発表した。決済とリスク管理を一体で整備し、金融機関の導入を後押しする。

今後は対応地域や導入金融機関の拡大に加え、実際の決済現場で不正検知と送金の効率化を両立できるかが注目される。

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