日本発L1のMIZUHIKI、ステーブルコイン決済へ事業転換

Key Notes

「Japan Smart Chain」が「MIZUHIKI」へ改称し稼働を始めた.

1秒未満の確定的ファイナリティを備え、ガス代はステーブルコインで支払える.

100万円以上の高額取引や越境購買に絞ったステーブルコインPSPも一体で提供する.

デジタル金融インフラを手がけるAltX Researchは28日、開発してきたブロックチェーン「Japan Smart Chain」を「MIZUHIKI」へ改称し、ステーブルコイン決済インフラ事業へ舵を切った。

1秒未満で決済が確定する日本主権型チェーン

AltX Researchの公式プレスリリースによると、正式名称は「MIZUHIKI: The Japan Chain」で、日本の規制に準拠したステーブルコインの発行と決済に最適化した日本主権のL1ブロックチェーンだ。すでにメインネットを公開している。

カード決済端末に求められる速度と同等の、1秒未満の確定的ファイナリティを備える。小売のPOS決済や送金にそのまま乗せられる。

ガス代はステーブルコインで支払えるため、ネイティブトークンが不要となる。KYC・AML・eKYCを含むコンプライアンス機能もプラットフォームレイヤーに実装済みだ。

オンチェーン取引手数料の一部を発行体へ還元するレベニューシェアモデルも採用した。発行体は取引量そのものから収益を得られる。

法定通貨に価値を連動させたステーブルコインの仕組みを押さえると、この基盤が何を運ぶのかが見えてくる。

100万円超の高額決済とインバウンドに絞ったPSP

同社はチェーンの提供にとどまらず、ステーブルコインPSPも一体で出す。顧客がステーブルコインで支払い、加盟店は日本円で受け取る形だ。

対応するステーブルコインはUSDC、USDT、JPYCなどのホワイトリスト制で、加盟店への決済金は毎月、日本円で送金される。加盟店側に暗号資産の保管やボラティリティのリスクは残らない。

狙う領域は100万円以上の高額取引、越境購買、インバウンド消費に絞った。円建てステーブルコインの代表格であるJPYCも、この対応銘柄に並ぶ。

カード決済の否決、為替スプレッド、送金摩擦といった従来インフラの限界を解きにいく。カードの利用限度額に引っかかる海外バイヤーや外国人旅行者が想定利用者だ。

国家レベルの案件としては、マイナンバーカードのみで受け取りと利用ができる給付金基盤の構築を進めている。複数の自治体で実証実験の実施と補助金の給付が決まり、年度内のPOC完了を目指すという。

AltX Research創業者のラッセル・カマーは後払いサービス「ペイディ」を創業した人物で、同サービスを広げた元CSOのシルビア・コバリ・クレチマーリも加わる。日本の決済に通じた布陣で垂直統合を進めるとみられる。

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