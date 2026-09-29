日本発L1のMIZUHIKI、ステーブルコイン決済へ事業転換

2021年に仮想通貨投資を始める。以降、同分野での専門的な知識を深めながら自身のブログ・ライターとしても活動。仮想通貨に関する深い理解を活かして複数のメディアで多くの記事を執筆。初心者に寄り添った簡潔な解説を得意とする。
Key Notes
- 「Japan Smart Chain」が「MIZUHIKI」へ改称し稼働を始めた.
- 1秒未満の確定的ファイナリティを備え、ガス代はステーブルコインで支払える.
- 100万円以上の高額取引や越境購買に絞ったステーブルコインPSPも一体で提供する.
デジタル金融インフラを手がけるAltX Researchは28日、開発してきたブロックチェーン「Japan Smart Chain」を「MIZUHIKI」へ改称し、ステーブルコイン決済インフラ事業へ舵を切った。
1秒未満で決済が確定する日本主権型チェーン
AltX Researchの公式プレスリリースによると、正式名称は「MIZUHIKI: The Japan Chain」で、日本の規制に準拠したステーブルコインの発行と決済に最適化した日本主権のL1ブロックチェーンだ。すでにメインネットを公開している。
カード決済端末に求められる速度と同等の、1秒未満の確定的ファイナリティを備える。小売のPOS決済や送金にそのまま乗せられる。
ガス代はステーブルコインで支払えるため、ネイティブトークンが不要となる。KYC・AML・eKYCを含むコンプライアンス機能もプラットフォームレイヤーに実装済みだ。
オンチェーン取引手数料の一部を発行体へ還元するレベニューシェアモデルも採用した。発行体は取引量そのものから収益を得られる。
法定通貨に価値を連動させたステーブルコインの仕組みを押さえると、この基盤が何を運ぶのかが見えてくる。
100万円超の高額決済とインバウンドに絞ったPSP
同社はチェーンの提供にとどまらず、ステーブルコインPSPも一体で出す。顧客がステーブルコインで支払い、加盟店は日本円で受け取る形だ。
対応するステーブルコインはUSDC、USDT、JPYCなどのホワイトリスト制で、加盟店への決済金は毎月、日本円で送金される。加盟店側に暗号資産の保管やボラティリティのリスクは残らない。
狙う領域は100万円以上の高額取引、越境購買、インバウンド消費に絞った。円建てステーブルコインの代表格であるJPYCも、この対応銘柄に並ぶ。
カード決済の否決、為替スプレッド、送金摩擦といった従来インフラの限界を解きにいく。カードの利用限度額に引っかかる海外バイヤーや外国人旅行者が想定利用者だ。
国家レベルの案件としては、マイナンバーカードのみで受け取りと利用ができる給付金基盤の構築を進めている。複数の自治体で実証実験の実施と補助金の給付が決まり、年度内のPOC完了を目指すという。
AltX Research創業者のラッセル・カマーは後払いサービス「ペイディ」を創業した人物で、同サービスを広げた元CSOのシルビア・コバリ・クレチマーリも加わる。日本の決済に通じた布陣で垂直統合を進めるとみられる。
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