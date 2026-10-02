SBI、ビットバンクの完全子会社化を完了｜取得価額467億円

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SBIホールディングスは10月1日、暗号資産取引所ビットバンクの完全子会社化を完了した.

株式譲渡と第三者割当増資による取得価額は合計467億円で、議決権所有割合は間接100.0％となる.

4月末時点の単純合算で預り資産残高は約1.1兆円、暗号資産口座数は約292万口座になる見込みだ.

SBIホールディングスは1日、暗号資産（仮想通貨）取引所ビットバンクの完全子会社化を完了した。

取得価額は合計467億円

SBIホールディングスの開示によると、同日にビットバンクが株式会社MIXIと株式会社セレスの保有株式を自己株式として取得し、一連の取引に区切りがついた。

取引は3段階に分けて進められた。まずSBIホールディングスの完全子会社であるSBICAH合同会社が、ビットバンク代表取締役社長CEOの廣末紀之氏ら個人株主から株式を取得し、続いて同社を割当先とする第三者割当増資を引き受けた。

最後にビットバンクが増資で調達した資金を使い、MIXIとセレスが持つ全株式を買い戻した形だ。

6月25日の開示では、株式譲渡で53,704株、第三者割当増資で48,952株を取得し、取得価額の合計を467億円としていた。議決権の所有割合は間接100.0％となる。

買収前の持株比率は廣末氏が30.86％、MIXIが26.22％、セレスが22.39％だった。

預り資産1.1兆円で国内首位の規模へ

SBIホールディングスは6月25日の開示で、取引完了後のグループの規模を示していた。2026年4月末時点のSBI VCトレードとビットバンクの数値を単純合算すると、預り資産残高は約1.1兆円、暗号資産口座数は約292万口座になる。

預り資産残高では国内の暗号資産交換業者で第1位、口座数でもトップクラスの規模になる見込みだという。順位はSBI VCトレード調べで、推計値を含む。

国内の仮想通貨アプリは各社が別々に口座を抱えてきたが、今回の統合でSBIグループの預り資産は2社分が1つのグループに乗る。

経営体制も同日付で切り替わった。廣末氏が代表取締役社長CEOを続け、SBI VCトレード代表取締役社長の近藤智彦氏が取締役に就いた。

社外取締役の都木聡氏、金山伸宏氏、久保田雅也氏の3名は退任している。

ビットバンクは、今回の取引完了によって取引所「bitbank」のサービスに影響はなく、利用者はこれまでどおり使えるとした。おすすめ仮想通貨として挙がる主要銘柄の取扱いも、現時点で変更は示されていない。

SBIホールディングスは、本件が2027年3月期の連結業績に与える影響は軽微とみている。公表すべき事項が生じた場合は速やかに知らせるとしており、統合後の具体的なサービス方針は示していない。

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