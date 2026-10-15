タイSEC、仮想通貨ETFの新規制を施行｜BTC・ETHが初期対象

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タイSECが仮想通貨ETFに関する11件の規則を公表し、10月16日の施行を予定する.

初期対象はビットコインとイーサリアムで、ファンドには対象資産への平均ネットエクスポージャーを純資産価値（NAV）の80％以上とする要件などが設けられる.

資産保管や投資家保護のルールも整備し、タイ国内での仮想通貨ETF市場の発展を目指す.

タイ証券取引委員会（SEC）は8日、暗号資産（仮想通貨）を投資対象とする上場投資信託（ETF）の設立・運用に関する規制を公表した。

関連する11件の規則は2026年10月16日に施行される予定で、初期段階ではビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）が投資対象となる。

投資家の選択肢を広げるとともに、資産管理や情報開示などのルールを整備し、投資家保護を強化する狙いがある。

投資対象はBTC・ETH、純資産の80％以上を確保

タイSECの発表によると、新制度では仮想通貨ETFを価格連動型のパッシブ運用商品として設計することが求められる。ファンドは会計年度を通じて、単一の仮想通貨に対する平均ネットエクスポージャーを純資産価値（NAV）の80％以上に維持しなければならない。

初期段階で認められる投資対象はビットコインとイーサリアムの2銘柄だ。対象資産の選定では、流動性や市場での普及度、ネットワークの安全性、投資家保護の観点が考慮される。

また、仮想通貨ETFの設立を目指す資産運用会社には、適切な人員や運用システム、関連サービス事業者との連携体制を整えることが求められる。これにより、仮想通貨特有の価格変動リスクに対応しながら、安定的なファンド運営を実現する方針だ。

保管体制と投資家保護のルールを整備

新制度では、ETFが保有する仮想通貨について、タイSECの監督下にあるデジタル資産カストディアンによる保管を義務付ける。資産の保管体制を明確化することで、運用上のリスクを抑え、投資家保護の実効性を高める。

ETFの上場・取引場所はタイ証券取引所（SET）に限定される。さらに、販売会社などには、商品の仕組みやリスクに関する投資家教育が求められ、投資家は取引開始前にリスクを理解したことを確認する必要がある。

このほか、タイ国内の投資信託や私募ファンドが、従来の海外籍ETFに加えてタイ国内で設定された仮想通貨ETFにも投資できるよう、関連規則が改正される。ただし、既存の投資上限は引き続き適用される。

アジアの仮想通貨市場に与える影響

今回の制度整備は、タイの資本市場に仮想通貨を組み込むための基盤づくりと位置付けられる。投資家は、仮想通貨を直接購入する方法に加え、証券取引所を通じてETFに投資する選択肢を得られるようになる。

一方、10月16日は規制の施行日であり、ETFの上場や取引開始が同日に実現することを意味するわけではない。実際の商品提供には、運用会社の準備や必要な手続きが関係する。

今後は、国内運用会社による商品設定の動きや、実際の上場時期、投資家からの需要が焦点となる。タイの制度整備がアジア各国の仮想通貨ETFをめぐる競争や規制の方向性にどのような影響を与えるか、引き続き注目される。

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