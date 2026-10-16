米国の現物BTC・ETH ETF、10月14日に約3.91億ドルの純流出

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10月14日、米国の現物BTC・ETH ETFから合計約3億9,090万ドルが純流出した.

BTC ETFは2億6,140万ドル、ETH ETFは1億2,950万ドルの純流出となったが、15日はBTC ETFが純流入に転じた.

ETFの資金フローだけでは価格の方向性や流出の理由は断定できず、複数日の推移や金融市場の動向を確認する必要がある.

米国の現物ビットコイン（BTC）ETFとイーサリアム（ETH）ETFは10月14日、合計約3億9,090万ドルの純流出となった。

Farside Investorsの集計によると、BTC ETFから2億6,140万ドル、ETH ETFから1億2,950万ドルが流出した。一方、翌15日はBTC ETFが小幅な純流入に転じ、両市場で資金動向に違いが表れた。

BTC ETFは2.61億ドル、ETH ETFは1.29億ドルの流出

Farside Investorsのデータによると、10月14日の米国現物BTC ETFの純流出額は2億6,140万ドルだった。

ファンド別では、フィデリティの「FBTC」が1億5,270万ドル、ブラックロックの「IBIT」が1億1,090万ドルの純流出となった。一方、ビットワイズの「BITB」には220万ドルが流入した。

現物ETH ETFのデータでは、同日の純流出額は1億2,950万ドルだった。

ブラックロックの「ETHA」から1億980万ドル、ティッカー「ETH」のファンドから1,880万ドル、フランクリン・テンプルトンの「EZET」から90万ドルが流出した。

両ETFの流出額を合算すると3億9,090万ドルとなる。なお、ETFの純流出は資金の流入と流出を差し引いた数値であり、資金フローだけから投資家の売却理由まで特定することはできない。

前日から一転、翌15日はBTC ETFが純流入

ETFの資金動向は日によって変化している。10月13日には、BTC ETFに1億7,570万ドル、ETH ETFに2,480万ドルが純流入していた。しかし、翌14日は両商品群とも純流出に転じた。

さらに、10月15日の集計では、BTC ETFは510万ドルの純流入となった一方、ETH ETFは6,030万ドルの純流出だった。BTCとETHで異なる動きが見られており、単日のデータだけで市場全体の資金動向を判断することには注意が必要だ。

今後はETF資金フローと価格動向の両面に注目

現物ETFの資金フローは、機関投資家などの需要を把握するための参考指標の一つだ。ただし、資金流出が発生したからといって、暗号資産価格の下落が必ず続くわけではない。

価格は金利見通し、マクロ経済指標、レバレッジ取引、ETF以外の市場参加者による売買、アルトコインの流動性など、複数の要因に左右される。

Farside Investorsの集計では、10月15日までの累計純流入額はBTC ETFが約570億3,200万ドル、ETH ETFが約130億3,800万ドルとなっている。

累計ではいずれも純流入を維持しており、直近の資金流出と長期的な資金動向を分けて見る必要がある。

今後は、日次の純流入・純流出が継続するか、BTC ETFとETH ETFの資金動向の違いが広がるかが焦点となる。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。