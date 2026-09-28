ヴィタリック氏、2030年のETHは取引確定まで8〜32秒と展望

Key Notes

ブテリン氏が27日、2030年のイーサリアム像を示すブログ記事を公開した.

取引の確定は2015年の約200秒から、2030年には約8〜32秒になるとした.

来年のHegotaが最後の通常フォークとなり、以降は量子耐性などが中心になる.

イーサリアムの共同創設者ヴィタリック・ブテリン氏は27日、2030年に向けたイーサリアムの変化をまとめたブログ記事を公開した。

取引の確定は約200秒から8〜32秒へ

ヴィタリック・ブテリン氏のブログ記事は「The cryptographic world computer」と題し、2015年と2030年のイーサリアムを比べている。

イーサリアムの今後について、同氏は今後3年でさらに進化し、「質的に異なる種類のシステム」と呼べる段階に進むとした。

利用者に最も身近な変化は待ち時間だ。2015年は1ブロックに約17秒、12回の承認に約200秒かかっていた。

2030年には、1スロットが約4〜8秒、取引の確定（ファイナリティ）までが約8〜32秒になるという。

取引を確実にブロックへ取り込む仕組みとして、FOCILと呼ぶ方式も挙げた。リアルタイムでの取り込みを保証し、検閲への耐性を高める狙いだ。

ブロックの検証方法も変わる。全データをダウンロードして再計算する方式から、PeerDASによるデータのサンプリングとSNARKの検証に移るという。

ブロックを作る権限も、1人のマイナーから複数の参加者による構築へ移るとしている。

来年のHegotaが「最後の通常フォーク」に

ブテリン氏は、イーサリアムが「ブロックチェーン」と呼ばれるのは、多くの部分で歴史的な理由によるものだと指摘した。

実際には、サトシ・ナカモトの中核的な考え方と、過去50年の学術研究から生まれた暗号技術を組み合わせた仕組みだという。

同氏は、2009年に誕生したビットコインと同じ技術のように語られがちな現状に対し、イーサリアムとビットコインの違いが大きく広がっていると示した。検証、合意形成、ブロック構築といった中核的な性質は、ほぼすべて変わったか、近く変わるとしている。

開発の道筋を示す「Strawmap」によると、来年予定のフォーク「Hegota」は、2015年の人にも分かる機能で構成される最後の「通常の」フォークになる見込みだ。

それ以降は、再帰的STARKや自動化された形式検証、高度に最適化された合意アルゴリズム、量子コンピュータへの耐性が中心になる。

一方で、ゼロ知識証明を十分に効率的かつ安全にすることは難しいと認めた。この点は、AIツールを使った最適化がすでに進んでいるという。

最も複雑な課題は、非常に大きな状態データへのアクセスを管理し、並列化することになるとみている。

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