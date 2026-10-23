미국 벤처캐피털 앤드리슨 호로위츠(Andreessen Horowitz, a16z)가 암호화폐 전문 투자 부문인 ‘a16z 크립토(a16z crypto)’를 ‘a16z 프론티어(a16z frontier)’로 개편했다. 기존 블록체인 중심 투자 전략에서 벗어나 인공지능(AI)과 로봇공학, 차세대 기술 분야까지 투자 범위를 확대하겠다는 방침이다.

10월 22일 발표된 이번 개편으로 a16z의 5호 펀드(Fund 5)는 암호화폐 외에도 다양한 초기 기술 기업에 투자할 수 있게 됐다. 해당 펀드의 규모는 약 22억 달러다.

2018년 a16z 크립토를 설립한 크리스 딕슨(Chris Dixon)은 이번 변화를 암호화폐 시장에서의 철수가 아닌 투자 영역의 확장이라고 설명했다.

그러나 암호화폐 스타트업에 대한 투자 건수가 최근 3년 사이 최저 수준으로 떨어진 상황에서 이뤄진 개편이라는 점에서 시장의 관심이 집중되고 있다.

특히 지난 5월 a16z 측은 포춘(Fortune)과의 인터뷰에서 5호 펀드가 암호화폐 기업가에 대한 투자에 전적으로 집중한다고 밝힌 바 있다.

불과 몇 개월 만에 투자 범위가 확대되면서 향후 암호화폐 스타트업에 배정될 자금 규모에도 관심이 쏠리고 있다.

a16z 크립토에서 a16z 프론티어로…무엇이 달라지나?

이번 조직 개편의 핵심은 투자 인력보다 투자 대상의 변화다.

크리스 딕슨의 공식 발표에 따르면 a16z 프론티어는 상용화까지 수년이 걸릴 수 있는 신기술과 새로운 시장을 구축하는 기업에 투자할 계획이다.

주요 투자 분야에는 AI 제품과 자율 로봇, 생명과학, AI 에이전트와 사람을 연결하는 네트워크 등이 포함된다.

딕슨은 현실 세계를 인식하고 추론하며 행동하는 자율 시스템을 새로운 기술 투자 기회로 제시했다.

펀드 운영은 딕슨을 중심으로 마크 앤드리슨(Marc Andreessen), 벤 호로위츠(Ben Horowitz), 에디 라자린(Eddy Lazzarin), 가이 울렛(Guy Wuollet) 등이 함께 맡는다.

기존 포트폴리오 기업을 지원하는 운영 조직도 유지된다. 또한 a16z는 암호화폐 산업에 대한 합리적인 규제 체계 마련을 위한 정책 활동을 지속할 방침이다.

실제로 a16z의 투자 영역 확대는 이번 발표 이전부터 진행되고 있었다.

디인포메이션(The Information)의 레오 슈워츠(Leo Schwartz)에 따르면 a16z 크립토는 이미 예측시장 플랫폼 칼시(Kalshi)와 AI 컴퓨팅 마켓플레이스 오른(Ornn) 등 전통적인 블록체인 분야를 넘어선 기업에도 투자했다.

따라서 이번 개편은 완전히 새로운 전략을 도입하기보다 기존 투자 활동의 범위를 공식적으로 확대하는 조치로 해석된다.

암호화폐 스타트업 투자 3년 만에 최저…AI로 자금 이동하나?

a16z가 투자 전략을 확대하는 배경에는 암호화폐 벤처 투자 시장의 구조적 변화가 있다.

아키텍트 파트너스(Architect Partners)의 2026년 3분기 보고서에 따르면 해당 분기 암호화폐 민간 투자 규모는 약 44억 달러로 집계됐다.

총 투자 라운드는 224건으로, 2023년 이후 가장 적은 수준이다.

특히 상위 10개 투자 라운드가 전체 조달액의 약 58%를 차지하면서 대형 프로젝트에 자금이 집중되는 현상이 두드러졌다.

예측시장 플랫폼 폴리마켓(Polymarket)은 단일 투자 라운드에서 약 10억 달러를 조달하며 전체 투자액의 상당 부분을 차지했다.

이러한 수치는 암호화폐 산업에 대한 자금 유입이 완전히 중단된 것은 아니지만, 투자자들이 이전보다 적은 수의 프로젝트에 자본을 집중하고 있음을 보여준다.

a16z의 펀드 규모 변화도 이러한 흐름과 맞물린다.

2022년 a16z 크립토가 모집한 펀드는 45억 달러 규모였지만, 이번 5호 펀드는 22억 달러로 절반에도 미치지 못한다.

투자할 만한 암호화폐 기업의 수가 줄어든 상황에서 AI와 로봇공학 등으로 투자 범위를 확대하면 새로운 성장 기회를 확보할 수 있다는 분석이다.

또한 패러다임(Paradigm)과 혼 벤처스(Haun Ventures) 등 다른 암호화폐 전문 투자사들도 올해 AI 분야로 투자 영역을 확대한 것으로 알려졌다.

다만 이러한 움직임을 암호화폐 산업 전체에 대한 부정적인 평가로 단정하기는 어렵다.

오히려 블록체인 기술이 금융과 AI, 결제 인프라 등에 통합되면서 암호화폐 기업과 일반 기술 기업 사이의 경계가 점차 흐려지고 있다는 해석도 가능하다.

a16z 프론티어, AI 에이전트와 스테이블코인에 주목

크리스 딕슨은 이번 조직 개편을 통해 블록체인이 AI 경제의 결제 인프라로 활용될 가능성을 강조했다.

그는 월가와 핀테크 기업들이 블록체인 기반 서비스를 일상적으로 출시하는 상황에서 암호화폐 기업이라는 구분 자체의 의미가 약해지고 있다고 설명했다.

특히 빠르고 저렴하며 전 세계에서 프로그래밍할 수 있는 결제 인프라를 블록체인의 주요 성과로 평가했다.

스테이블코인 역시 은행과 핀테크 기업들이 활용하는 결제 수단으로 자리 잡고 있으며, 향후 AI 에이전트 간 자동화된 거래에도 활용될 수 있다는 전망이다.

이러한 전략은 향후 a16z의 암호화폐 투자 대상이 어떻게 변화할지를 보여준다.

단순한 토큰 발행 프로젝트보다는 실제 결제 수요를 확보한 스테이블코인 기업이나 AI 에이전트가 자동으로 자금을 주고받을 수 있도록 지원하는 인프라 기업이 관심을 받을 가능성이 있다.

다만 a16z가 구체적인 암호화폐 투자 비중이나 신규 투자 대상 목록을 발표한 것은 아니다.

따라서 향후 실제 투자 집행 내역을 통해 블록체인 분야에 대한 자금 배분이 얼마나 유지되는지 확인할 필요가 있다.

핵심 파트너 알리 야히아 퇴사…a16z 투자 전략 변화의 변수

조직 개편 발표와 함께 a16z 크립토의 핵심 인력 중 한 명인 알리 야히아(Ali Yahya)의 퇴사 소식도 전해졌다.

야히아는 2017년 구글 브레인(Google Brain)에서 a16z로 합류했으며, 이후 암호화폐 투자 부문의 주요 파트너로 활동했다.

그는 공식 X 게시물을 통해 샌프란시스코로 이동해 새로운 회사를 설립할 계획이라고 밝혔다.

Big personal news today: I have decided to leave @a16z, move to SF, and start a company. It's time to build 🙂 It has been almost 10 years since I joined the firm. I met @cdixon, @bhorowitz, and @pmarca in 2017. At the time, I was an engineer at Google Brain working on… — Ali Yahya (@alive_) October 22, 2026

야히아는 초기 암호화폐 투자 조직이 크리스 딕슨을 중심으로 소규모로 운영되던 시기부터 함께한 인물이다.

따라서 그의 퇴사는 a16z 크립토의 성장 과정에 참여했던 주요 인력이 새로운 도전에 나선다는 점에서 의미가 있다.

다만 야히아는 창업을 희망한다는 설명 외에 구체적인 퇴사 이유를 밝히지 않았다. 이번 조직 개편과 퇴사 사이에 직접적인 연관성이 있다는 증거도 확인되지 않았다.

a16z는 지난 8년 동안 약 98억 달러 규모의 암호화폐 전문 펀드를 조성하며 블록체인 투자 시장에서 영향력을 확대해 왔다.

향후 a16z 프론티어의 실제 투자 행보는 암호화폐가 독립적인 투자 분야로 남을지, 아니면 AI와 금융 등 다양한 기술 산업을 지원하는 기반 인프라로 자리 잡을지 보여주는 중요한 지표가 될 전망이다.

벤처 투자 시장 변화 속 맥시 도지(MAXI), 커뮤니티 기반 밈코인 시장 공략

a16z의 투자 전략 확대는 암호화폐 시장에서 프로젝트를 평가하는 기준이 변화하고 있음을 보여준다.

기관 투자자들은 실제 매출과 기술적 경쟁력, 장기적인 사업 모델을 갖춘 기업에 자금을 집중하는 반면, 개인 투자자 중심의 초기 토큰 시장에서는 커뮤니티 참여와 시장 관심도가 여전히 중요한 역할을 하고 있다.

이러한 차이는 특히 밈코인 시장에서 두드러진다.

최근 초기 밈코인 프로젝트 중 하나인 맥시 도지(Maxi Doge, MAXI)는 도지코인에서 영감을 받은 캐릭터와 트레이딩 커뮤니티 문화를 결합한 프로젝트로 관심을 모으고 있다.

POV: The government trying to work out how to tax capital gains on assets that price fluctuate pic.twitter.com/MXJPJDRzzJ — MaxiDoge (@MaxiDoge_) July 7, 2026

맥시 도지는 근육질 도지 캐릭터와 고레버리지 트레이더의 이미지를 중심으로 커뮤니티를 구축하는 이더리움 기반 ERC-20 토큰이다.

프로젝트는 토큰 보유자 전용 트레이딩 대회와 순위표 보상, 커뮤니티 이벤트 등을 주요 참여 요소로 제시하고 있다.

또한 유동성 확보와 파트너십 확대를 위한 맥시 펀드(Maxi Fund)를 운영 전략에 포함하고 있으며, 사전판매 참여자를 대상으로 스테이킹 서비스도 제공하고 있다.

앞서 프로젝트가 공개한 자료에 따르면 사전판매 가격은 0.0002845달러, 누적 모금액은 약 487만 달러였으며, 스테이킹 보상은 변동형 연수익률(APY) 약 64%로 제시됐다. 해당 수치는 집계 시점에 따라 달라질 수 있다.

다만 맥시 도지는 a16z의 투자 대상이나 공식 협력 프로젝트로 확인된 바 없다.

또한 커뮤니티 중심의 밈코인은 실제 사업 수익보다 투자심리와 유동성에 가격이 크게 영향을 받을 수 있어 기관이 투자하는 기술 스타트업과는 위험 구조가 다르다.

관심 있는 독자는 맥시 도지 프로젝트 정보에서 토크노믹스와 사전판매 조건, 스테이킹 구조 등을 확인할 수 있다.

결국 a16z 프론티어의 출범은 암호화폐 산업의 투자 자금이 AI와 로봇공학 등 인접 기술 분야로 확장되는 흐름을 보여준다. 반면 맥시 도지와 같은 초기 밈코인은 커뮤니티 참여와 토큰 수요를 중심으로 성장 가능성을 모색하고 있다.

투자자는 두 시장의 성격을 구분하고 프로젝트의 실제 활용 사례와 토큰 공급 구조, 유동성 위험을 종합적으로 평가할 필요가 있다.

본 기사는 금융 조언이 아니다. 암호화폐와 사전판매 토큰은 높은 가격 변동성과 유동성 위험을 수반하므로 투자 전 충분한 조사가 필요하다.