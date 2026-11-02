세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)에서 약 63억 달러(약 8조4,000억원) 규모의 가상자산이 탈취된 가운데, 해커 관련 지갑에 남아 있는 대규모 비트코인(BTC)이 시장의 새로운 불안 요인으로 떠올랐다.

블록체인 분석업체 아캄 인텔리전스(Arkham Intelligence)의 10월 30일 집계에 따르면 바이낸스 해커로 분류된 지갑 73개에는 비트코인 1만8,270개와 이더리움(ETH) 48만8,364개가 보관돼 있었다. 당시 평가액은 각각 약 14억2,000만 달러와 10억9,000만 달러다.

특히 해커 관련 지갑의 비트코인 보유액은 10월 26일부터 29일까지 미국 현물 비트코인 ETF에 유입된 약 4억4,070만 달러의 3.2배에 달한다.

미국 연방수사국(FBI)은 이번 공격의 배후로 북한 연계 해킹 조직 트레이더트레이터(TraderTraitor)를 지목했다. 바이낸스는 고객 피해를 전액 보전하겠다는 방침을 밝히고 출금 서비스를 단계적으로 재개했다.

국내에서도 가상자산 거래소 보안에 대한 경계심이 높아지고 있다. 업비트와 빗썸 등 국내 거래소 이용자들에게는 해킹 자금의 이동 여부와 입출금 제한, 의심 지갑에 대한 대응 체계가 중요한 관심사로 부상했다.

바이낸스 해킹 피해 63억 달러…해커 지갑에 비트코인 1만8,270개

바이낸스 해킹은 10월 29일 오후 8시 5분(UTC), 한국시간으로 10월 30일 오전 5시 5분경 발생했다.

바이낸스 공식 사고 발표에 따르면 공격자는 인터넷에 연결된 핫월렛 인프라를 침해해 약 63억 달러 상당의 토큰 자산을 탈취했다.

바이낸스는 사고 직후 영향을 받은 시스템을 격리하고 관련 접근 권한을 철회했으며, 보안 점검을 위해 출금 서비스를 일시 중단했다.

초기 조사에서는 업무용 노트북 침해 가능성이 제기됐지만, 이후 다른 침입 지점도 확인됐다. 바이낸스는 10월 30일 발표 당시 지갑 개인 키 자체가 유출됐다는 증거는 발견하지 못했다고 설명했다.

이번 사건에서 시장이 주목하는 부분은 탈취된 자산 가운데 상당량이 아직 해커 관련 지갑에 남아 있다는 점이다.

암호화폐 트레이더 루트2파이(Route 2 FI)는 해커의 비트코인 보유액이 미국 현물 ETF의 나흘간 순유입액보다 세 배 이상 크다는 점을 지적했다.

Binance would need a couple of months to fill this hole, unless they use other shady tactics to get whole faster. The hacker has $BTC worth $1.4b and $ETH worth $1b ready to sell. For $BTC, that's more than 3x the $450M that spot ETFs bought all week. If this is like the Bybit… — Route 2 FI (@Route2FI) October 30, 2026

소소밸류(SoSoValue) 자료에 따르면 10월 26~29일 미국 현물 비트코인 ETF에는 약 4억4,070만 달러가 순유입됐다.

반면 해커 관련 지갑에 남아 있던 비트코인의 당시 평가액은 약 14억2,000만 달러였다.

다만 보유액과 ETF 순유입액을 단순 비교해 동일한 규모의 매도 압력이 발생한다고 해석해서는 안 된다. 해커가 실제로 비트코인을 매도할지, 거래소나 믹싱 서비스로 이동시킬지는 아직 확정되지 않았기 때문이다.

FBI, 북한 트레이더트레이터 지목…탈취 자산 이더리움 전환 정황

이번 사건은 미국 수사당국이 북한 연계 해킹 조직을 배후로 지목하면서 국제적인 사이버 범죄 수사로 확대됐다.

11월 1일 YTN 보도에 따르면 FBI는 이번 공격의 배후를 트레이더트레이터로 특정하고 탈취 자산의 이동 경로를 추적하고 있다.

FBI는 공격자들이 탈취 자산을 이더리움 등으로 전환하고, 탈중앙화 금융(DeFi) 서비스와 즉시 교환 서비스를 이용해 자금세탁을 시도할 가능성을 경고했다.

블록체인 분석업체 룩온체인(Lookonchain)은 공격자가 유니스왑(UNI), 페페(PEPE), 에테나(ENA), 체인링크(LINK) 등 일부 알트코인을 매도해 약 7만480 ETH로 전환한 거래를 추적했다.

당시 해당 물량의 가치는 약 1억5,800만 달러였다.

이는 해커가 탈취 자산을 한 번에 매각하기보다 여러 토큰과 네트워크를 활용해 자금을 이동시킬 가능성을 보여준다.

다만 이더리움으로 전환했다는 사실만으로 자금세탁이 완료됐거나 추적이 불가능해졌다는 의미는 아니다.

블록체인 거래 기록은 공개돼 있으며, 분석업체와 수사당국은 관련 주소 사이의 자금 흐름을 계속 추적하고 있다.

바이낸스 피해 자산 95% 보전…출금 재개 후 36억 달러 순유출

바이낸스는 고객의 자산 손실을 회사가 부담하겠다는 방침을 밝혔다.

10월 30일 발표에서는 이용자자산보호기금(SAFU)과 회사 보유 자산을 활용해 63억4,000만 달러 이상의 대응 재원을 확보했다고 설명했다.

이후 11월 1일에는 탈취 자산의 약 95%에 해당하는 물량을 보전했다고 발표했다.

이는 해커에게서 탈취 자산의 95%를 직접 회수했다는 의미가 아니다. 바이낸스가 자체 자금과 보유 토큰을 활용해 고객 자산을 대체하는 과정까지 포함한 수치다.

바이낸스는 일부 탈취 자산을 온체인에서 동결하고, 나머지 부족한 토큰은 현물시장과 장외거래(OTC)를 통해 확보하고 있다.

출금 서비스도 11월 1일부터 단계적으로 재개됐다.

로이터의 11월 2일 보도에 따르면 출금 재개 이후 약 9시간 30분 동안 고객의 순출금액은 36억4,000만 달러를 기록했다. 이는 바이낸스 전체 자산의 약 2.1%에 해당한다.

바이낸스는 초기 출금 수요가 급증했지만 이후 안정화되는 흐름이 나타났다고 설명했다.

이번 사고의 장기적인 영향은 피해 보전 규모뿐 아니라 출금 서비스의 정상화, 준비금 증명(Proof of Reserves), 보안 사고 조사 결과에 따라 달라질 전망이다.

업비트·빗썸 등 국내 거래소 대응…해킹 자금 유입 차단이 관건

바이낸스 해킹은 국내 가상자산 거래소의 보안 체계에도 중요한 시험대가 되고 있다.

업비트와 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스 등 국내 원화 거래소는 해외 거래소와 다양한 블록체인 네트워크를 통해 연결돼 있다.

따라서 해외에서 탈취된 가상자산이 국내 거래소로 이동할 가능성에 대비해 의심 지갑과 입출금 거래를 점검하는 것이 중요하다.

특히 이번 사건에서는 미국 수사당국이 관련 지갑 주소를 공개하고 거래소와 블록체인 분석업체에 협조를 요청했다.

국내 거래소가 대응 과정에서 확인해야 할 핵심 요소는 다음과 같다.

의심 지갑 모니터링: FBI와 블록체인 분석업체가 공개한 해킹 관련 주소의 입출금 여부 확인

FBI와 블록체인 분석업체가 공개한 해킹 관련 주소의 입출금 여부 확인 고위험 거래 제한: 탈취 자산과 연관된 거래가 확인될 경우 관련 규정에 따른 입금 심사와 출금 제한 검토

탈취 자산과 연관된 거래가 확인될 경우 관련 규정에 따른 입금 심사와 출금 제한 검토 거래소 간 정보 공유: 의심 거래 및 지갑 정보를 관련 기관과 공유하고 추가 피해 확산 방지

의심 거래 및 지갑 정보를 관련 기관과 공유하고 추가 피해 확산 방지 고객 자산 보호: 거래소 내부 지갑과 보안 인프라를 점검하고 비정상적인 자산 이동 여부 확인

다만 이러한 조치는 국내 거래소에 필요한 일반적인 대응 체계다. 11월 2일 현재 업비트와 빗썸을 비롯한 각 거래소가 이번 바이낸스 사고와 관련해 어떤 지갑을 실제로 차단했는지, 어떤 자산의 입출금을 제한했는지는 개별 공식 공지를 통해 확인해야 한다.

국내에서도 최근 가상자산 보안 사고가 이어지고 있다는 점은 주목할 만하다.

한겨레 보도에 따르면 국내 코인마켓 거래소 프라뱅에서도 실제 가상자산 피해가 확인됐다.

이처럼 거래소 보안 사고가 반복되면서 금융당국과 업계가 탈취 자산 추적, 핫월렛 관리, 고객 자산 분리 보관 등 보안 체계를 강화해야 한다는 목소리가 커지고 있다.

국내 투자자 역시 해외 거래소와 국내 거래소 간 자산 이동 시 입출금 지원 여부를 확인하고, 출처가 불분명한 지갑으로부터 자산을 수령하는 행위에 주의할 필요가 있다.

바이비트 해킹 이후 시장은 어땠나…거래소의 자산 재매입 효과

바이낸스의 자산 보전 계획은 지난해 발생한 바이비트(Bybit) 해킹 사건과 비교되고 있다.

2025년 2월 21일 바이비트에서는 약 14억 달러 상당의 이더리움이 탈취됐다.

당시 바이비트는 외부 자금 조달과 대규모 시장 매입 등을 통해 고객 자산을 보전했다.

그러나 거래소의 자산 재매입이 암호화폐 가격의 지속적인 상승으로 이어지지는 않았다.

바이비트 해킹 직후 이더리움은 단기적으로 반등했지만, 이후 수주 동안 암호화폐 시장 전반이 약세를 보였다.

다만 당시 가격 하락에는 거시경제와 시장 유동성 등 다른 요인도 작용했으므로 해킹 사건만을 원인으로 해석할 수는 없다.

이번 바이낸스 사건에서도 거래소의 자산 매입과 해커의 잠재적인 매도 압력이 동시에 존재한다.

바이낸스가 부족한 알트코인 물량을 시장에서 매입한다면 일부 토큰의 수요가 일시적으로 증가할 수 있다.

반면 해커 관련 지갑에서 비트코인이나 이더리움이 대규모로 이동한다면 투자자들의 경계심이 높아질 수 있다.

따라서 시장에서는 거래소의 매입 규모와 해커 관련 지갑의 움직임을 함께 확인해야 한다.

비트코인 가격 전망: 7만6,500달러 지지선 유지할까?

바이낸스 해킹 이후 비트코인은 10월 30일 약 7만7,326달러에 거래되며 24시간 동안 3.5% 하락했다.

당시 BTC는 장중 7만6,500달러까지 하락했지만, 200일 지수이동평균선(EMA)인 7만6,465달러 부근에서 반등을 시도했다.

기술적으로 7만6,500달러는 중요한 단기 지지선으로 평가된다.

반면 상단에서는 8만 달러와 50일 EMA인 8만581달러가 주요 저항선이다.

비트코인이 해당 구간을 회복하면 8만1,971달러와 8만4,898달러까지 추가 상승 가능성을 검토할 수 있다.

반대로 200일 EMA를 이탈하면 9월 15일 저점인 7만4,968달러가 다음 지지선으로 부상한다.

향후 비트코인 가격 전망은 다음 세 가지 시나리오로 구분할 수 있다.

강세 시나리오: 바이낸스의 출금 서비스가 안정화되고 해커 관련 지갑의 추가 매도가 발생하지 않는 경우다. BTC가 8만581달러를 회복하면 8만1,971달러 재시험 가능성이 열린다.

바이낸스의 출금 서비스가 안정화되고 해커 관련 지갑의 추가 매도가 발생하지 않는 경우다. BTC가 8만581달러를 회복하면 8만1,971달러 재시험 가능성이 열린다. 기본 시나리오: 해커 관련 비트코인이 이동하지 않고 시장이 추가 조사 결과를 기다리는 경우다. 비트코인은 7만6,465~8만 달러 구간에서 횡보할 수 있다.

해커 관련 비트코인이 이동하지 않고 시장이 추가 조사 결과를 기다리는 경우다. 비트코인은 7만6,465~8만 달러 구간에서 횡보할 수 있다. 약세 시나리오: 해커 관련 지갑에서 대규모 비트코인이 거래소로 이동하거나 시장 전반의 매도 압력이 확대되는 경우다. 7만6,465달러 지지선이 무너지면 7만4,968달러까지 조정 가능성이 높아질 수 있다.

다만 이 가격대는 10월 30일 기술적 분석에 따른 것으로, 11월 2일의 실제 시장 가격과 이동평균선은 달라졌을 수 있다.

해킹 이후 비트코인의 방향성은 해커 지갑의 자산 이동과 바이낸스의 정상화 속도, ETF 자금 흐름에 영향을 받을 전망이다.

바이낸스 해킹 이후 암호화폐 시장 전망…국내 투자자가 확인할 사항

이번 바이낸스 해킹은 약 63억 달러의 자산 탈취와 북한 연계 해킹 조직에 대한 수사, 거래소의 대규모 피해 보전 등 여러 측면에서 가상자산 시장의 중요한 사건으로 기록될 전망이다.

바이낸스가 고객 자산 보전과 출금 재개에 나서면서 단기적인 유동성 우려는 일부 완화됐지만, 해커 관련 지갑에 남아 있는 비트코인과 이더리움은 여전히 시장이 주시해야 할 변수다.

특히 비트코인 1만8,270개가 보관된 것으로 확인된 지갑에서 추가적인 이동이 발생하는지, 해당 물량이 거래소로 유입되는지가 중요하다.

국내에서는 업비트와 빗썸 등 거래소의 이상 거래 탐지와 의심 지갑 관리, 입출금 보안 체계가 다시 주목받고 있다.

투자자들은 거래소의 공식 공지를 확인하고 2단계 인증, 출금 주소 검증, 개인 지갑의 복구 문구 보호 등 기본적인 보안 조치를 유지할 필요가 있다.

이번 사건은 중앙화 거래소의 보안과 자산 보관 위험을 다시 부각했지만, 탈중앙화 거래소나 개인 지갑이 모든 위험에서 자유롭다는 의미는 아니다. 스마트 컨트랙트 취약점과 개인 키 분실, 악성 지갑 연결 등 다른 유형의 위험도 존재한다.

결국 향후 암호화폐 시장의 신뢰 회복은 바이낸스의 실제 피해 보전과 보안 개선, 탈취 자산의 추적 및 회수 성과에 달려 있다.

본 기사는 금융 조언이 아니다. 암호화폐 자산은 가격 변동성과 해킹, 유동성 위험을 수반하므로 투자 전 충분한 조사가 필요하다.

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