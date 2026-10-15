비트코인 레이어2 프로젝트 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, HYPER)가 사전판매 종료를 앞두고 토큰 출시 준비에 속도를 내고 있다. 프로젝트가 오는 11월 26일을 사전판매 종료 예정일로 제시하면서 시장의 관심은 토큰 생성 이벤트(TGE)와 첫 거래소 상장으로 옮겨가고 있다.

10월 중순 공개된 프로젝트 자료에 따르면 비트코인 하이퍼는 현재까지 약 3,319만달러를 모금했으며, 사전판매 참여자는 11만4,000명을 넘어섰다. HYPER 토큰 가격은 0.01368760달러로, 초기 판매가인 0.0115달러보다 약 19% 높은 수준이다.

특히 이번 카운트다운은 장기간 이어진 사전판매가 마무리 단계에 접어들고 있다는 점에서 의미가 있다. 비트코인 하이퍼는 사전판매 종료 이후 토큰 배포와 탈중앙화 거래소(DEX) 상장을 추진할 계획으로, 향후 일정이 구체화될수록 투자자들의 관심도 높아질 것으로 예상된다.

비트코인 하이퍼 사전판매 종료까지 약 6주…다음 단계는 TGE

비트코인 하이퍼는 2025년 5월 사전판매를 시작한 이후 단계별 가격 인상 방식으로 투자자를 모집해 왔다.

현재 프로젝트가 안내한 종료 예정일은 2026년 11월 26일이다. 10월 15일 기준 약 42일이 남은 셈이다.

We heard you, community! The $HYPER token launches Thursday 26 November. Countdown is on! pic.twitter.com/c7UjwxxlAF — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 12, 2026

사전판매 종료 이후에는 토큰 생성 이벤트를 통해 초기 참여자들이 구매한 HYPER 토큰을 수령할 수 있도록 할 계획이다. 프로젝트 로드맵에는 유니스왑(Uniswap)을 통한 초기 거래 지원과 이후 중앙화 거래소(CEX) 상장 추진도 포함돼 있다.

다만 11월 26일은 사전판매 종료 예정일이며, 실제 토큰 생성이나 거래소 상장이 같은 날 이뤄진다는 의미는 아니다. 구체적인 거래 개시 일정은 프로젝트의 후속 공지를 통해 확인해야 한다.

현재 프로젝트가 제시한 상장 기준 가격은 0.0137달러로, 사전판매 가격과 비슷한 수준이다. 그러나 실제 거래소 상장 이후의 가격은 시장 유동성과 매수·매도 수요에 따라 달라질 수 있다.

또한 스테이킹에 참여한 사전판매 토큰에는 TGE 이후 7일간의 베스팅 기간이 적용될 예정이다. 따라서 초기 투자자는 토큰 수령 시점과 거래 가능 시점이 다를 수 있다는 점을 확인할 필요가 있다.

비트코인 확장성 시장 공략…SVM 기반 레이어2가 핵심

비트코인 하이퍼가 내세우는 핵심 경쟁력은 비트코인 네트워크에 빠른 스마트 컨트랙트 실행 환경을 제공하는 것이다.

비트코인은 높은 보안성과 탈중앙화 수준을 갖춘 네트워크지만, 기본 체인에서 복잡한 디파이(DeFi) 애플리케이션을 실행하거나 대량의 거래를 빠르게 처리하는 데에는 한계가 있다.

비트코인 하이퍼는 이를 개선하기 위해 솔라나 가상머신(Solana Virtual Machine, SVM)을 비트코인 레이어2에 통합하는 방식을 제안한다.

프로젝트 측은 SVM 기반 실행 환경을 통해 저비용·고속 트랜잭션을 처리하고, 탈중앙화 캐노니컬 브리지(Decentralized Canonical Bridge)를 통해 BTC를 레이어2로 이동시킬 수 있도록 설계하고 있다고 설명한다.

이를 통해 개발자들은 비트코인 기반 탈중앙화 거래소와 대출 서비스, NFT 및 다양한 웹3 애플리케이션을 구축할 수 있게 된다.

네이티브 HYPER 토큰은 네트워크 수수료 지불과 스테이킹, 거버넌스 참여 등에 사용될 예정이다.

다만 이러한 기능은 실제 네트워크 출시 이후 처리 성능과 보안성이 검증돼야 한다. 특히 브리지 안정성과 개발자 생태계 확보 여부가 장기적인 성장성을 결정할 핵심 요소로 꼽힌다.

HYPER 3,319만 달러 모금…거래소 상장 이후 가격 전망은?

비트코인 하이퍼는 사전판매를 통해 약 3,319만달러를 확보했다고 밝혔다. 프로젝트가 공개한 참여자 수는 11만4,652명이며, 약 15억 개의 HYPER 토큰이 스테이킹된 것으로 알려졌다.

현재 스테이킹에는 약 37%의 변동형 연수익률(APY)이 제시돼 있다. 다만 스테이킹 보상은 토큰 단위로 지급되며, 실제 달러 기준 수익률은 상장 이후 토큰 가격과 유동성에 따라 달라진다.

HYPER의 총공급량은 210억 개로, 개발과 재무 운영, 마케팅, 스테이킹 보상 및 거래소 유동성 확보 등에 배분된다.

출시 이후 가격 흐름은 초기 거래소 유동성과 신규 매수 수요, 사전판매 참여자의 매도 물량에 영향을 받을 전망이다.

특히 프로젝트가 제시한 유니스왑 상장과 테스트넷 공개가 계획대로 진행된다면 비트코인 레이어2 인프라에 대한 관심이 확대될 수 있다.

반면 토큰 출시 직후 유동성이 충분하지 않거나 초기 투자자의 차익 실현이 집중될 경우 가격 변동성이 커질 가능성도 있다.

따라서 현재 사전판매 가격과 향후 거래소 거래 가격을 직접 연결해 예상 수익률을 산정하는 것은 신중해야 한다.

11월 26일 카운트다운, 비트코인 하이퍼의 다음 관전 포인트

비트코인 하이퍼는 11월 26일 사전판매 종료 예정일을 앞두고 토큰 출시를 위한 중요한 전환점에 접근하고 있다.

3,300만달러 이상의 누적 모금액과 11만명을 넘어선 참여자 기반은 프로젝트에 대한 초기 관심을 보여준다. 앞으로는 TGE 일정 확정과 유니스왑 거래 개시, 테스트넷 공개 및 메인넷 개발 진척이 주요 평가 기준이 될 전망이다.

특히 비트코인 생태계에 빠른 스마트 컨트랙트 실행 환경을 도입하려는 시도가 실제 이용자와 개발자 수요로 이어질 수 있을지가 중장기 성장성을 결정할 것으로 보인다.

출시 일정과 토크노믹스, 사전판매 참여 조건을 자세히 살펴보려는 독자는 비트코인 하이퍼 구매 가이드에서 관련 정보를 확인할 수 있다.

다만 사전판매 종료일은 변경될 수 있으며, 거래소 상장과 토큰 가격 상승을 보장하지 않는다. 초기 단계 암호화폐 프로젝트는 유동성 부족과 기술 구현, 보안 및 개발 일정 지연 등의 위험을 수반한다.

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