비트코인 8만5천 달러선 횡보, 마이크로스트래티지 210억 달러 수익에 시장 주목

비트코인(Bitcoin, BTC)이 10월 6일 기준 전일 대비 약 0.6% 하락한 8만5,356달러 부근에서 거래되고 있다. 최근 상승세를 반복적으로 제한했던 8만7,000~8만7,400달러 저항 구간을 아직 넘어서지 못하면서 단기적으로는 박스권 흐름이 이어지고 있다.

이런 가운데 시장의 관심은 세계 최대 기업 비트코인 보유자인 스트래티지(Strategy·구 마이크로스트래티지)로 향하고 있다.

비트코인 가격이 3분기 동안 약 44% 상승하면서 스트래티지는 9월 30일 종료된 분기에 디지털 자산에서 약 210억달러의 평가이익을 기록한 것으로 나타났다. 이에 시장에서는 마이클 세일러(Michael Saylor)가 대규모 수익 실현에 나설 가능성이 있는지에도 관심이 쏠렸다.

하지만 현재까지 확인되는 움직임은 매도보다 추가 매수에 가깝다.

210억달러는 비트코인을 실제 매도해 확보한 현금 수익이 아니라 보유 자산의 가격 상승을 회계상 반영한 미실현 이익이다. 공정가치 회계가 적용되면서 비트코인의 시장가격 변화가 실적에 직접 반영된 결과다.

스트래티지는 최근에도 비트코인 매입을 이어갔다. 지난주 약 2,900만달러를 투입해 334 BTC를 추가 확보했으며, 자본시장 전략도 지속하고 있다.

10월 4일 기준 회사가 보유한 비트코인은 약 84만8,000 BTC로, 현재 가격을 적용하면 약 720억달러 규모다. 여기에 현금 및 기타 달러 자산도 보유하고 있다.

Strategy reports a $21 billion gain on digital assets in Q3 2026. Last week, we acquired 334 $BTC and repurchased $176M of $STRC. As of 10/4/26, we hold 848,000 BTC and $5.7B of USD Assets. $MSTR https://t.co/jvwiJahdMm — Michael Saylor (@saylor) October 5, 2026

따라서 현재까지 공개된 데이터를 기준으로 보면 세일러가 최근 비트코인 상승을 이용해 대규모 차익 실현에 나서고 있다는 근거는 확인되지 않는다. 오히려 회사는 장기적인 비트코인 재무 전략을 유지하는 모습이다.

다만 전체 시장 환경은 여전히 혼조세다. 투자자들은 미국 고용시장 둔화와 높은 국채 수익률, 유가 상승 등 서로 다른 거시경제 신호를 소화하면서 다음 방향성을 탐색하고 있다.

스트래티지의 210억 달러 이익, 비트코인 시장에 어떤 의미인가?

스트래티지의 대규모 평가이익이 중요한 이유는 단순히 한 기업이 비트코인 투자로 돈을 벌었다는 데 그치지 않는다.

회사는 수년간 주식과 채권, 우선주 등 자본시장을 활용해 자금을 조달하고 이를 비트코인 매수에 투입하는 전략을 추진해 왔다.

따라서 비트코인 가격 상승으로 회사의 재무구조와 시장 가치가 개선되면 추가적인 자금 조달 여력이 커지고, 이것이 다시 BTC 매수로 이어지는 선순환 구조가 형성될 가능성이 있다.

반대로 위험도 존재한다.

스트래티지의 기업가치가 비트코인 가격과 밀접하게 연결된 만큼 BTC가 크게 하락하면 보유자산 가치뿐 아니라 회사의 자금 조달 여건과 주가도 동시에 압박받을 수 있다.

이번 210억달러 평가이익 역시 확정된 수익이 아니다. 비트코인 가격이 다시 하락하면 회계상 이익 규모도 줄어들 수 있다.

따라서 투자자 입장에서는 스트래티지의 분기 평가이익 자체보다 회사가 실제로 비트코인을 추가 매수하는지, 자금 조달 규모가 어떻게 변화하는지, 장기 보유 전략을 유지하는지를 확인하는 것이 더 중요하다.

현재까지는 334 BTC 추가 매입이 확인된 만큼 회사의 전략에 뚜렷한 변화가 나타났다고 보기는 어렵다.

비트코인 가격 전망: 이번 주 87,990달러 도달 가능할까?

현재 비트코인은 8만5,000달러대에서 거래되며 최근 고점인 8만7,400달러 돌파를 다시 노리고 있다. 24시간 거래량은 약 31% 증가한 263억달러를 기록해 가격 횡보에도 시장 참여는 활발한 편이다.

4시간 차트에서는 8만3,000~8만4,000달러가 지지 구간으로 작용하는 반면, 8만7,000~8만7,400달러에서는 세 차례 상승이 막혔다. 특히 현물 비트코인 ETF 투자자의 평균 매수 단가로 추정되는 약 8만4,714달러가 단기적인 피벗 포인트로 주목된다.

현재 가격 흐름은 다음 세 가지 시나리오로 볼 수 있다.

강세 시나리오(Bull case): 8만4,714달러를 방어하고 8만7,400달러를 돌파하면 8만7,990달러를 거쳐 9만달러까지 상승 가능성이 열린다.

기본 시나리오(Base case): 거시경제 불확실성이 이어지는 동안 8만3,900~8만7,400달러 사이에서 박스권 횡보를 지속한다.

약세 시나리오(Bear case): 8만3,900달러 지지선이 무너지면 8만2,500달러가 다음 시험대로 부상하며, 추가 하락 시 8만달러까지 조정될 가능성이 있다.

따라서 단기적으로는 스트래티지의 평가이익 자체보다 추가 BTC 매수가 이어지는지, 그리고 비트코인이 8만7,400달러를 실제 지지선으로 전환할 수 있는지가 더 중요하다.

BTC 저항선 테스트 속 비트코인 하이퍼 사전판매 3,360만 달러 육박

비트코인이 8만7,400달러 돌파를 시도하는 가운데 BTC 생태계의 활용 범위를 넓히려는 초기 인프라 프로젝트에도 관심이 이어지고 있다.

비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper)는 솔라나 가상머신(SVM)을 활용해 빠르고 저렴한 스마트 컨트랙트 실행을 지원하는 비트코인 레이어2 프로젝트다. BTC 이동을 위한 탈중앙화 캐노니컬 브리지(Decentralized Canonical Bridge)와 저지연 트랜잭션 환경을 주요 특징으로 내세운다.

현재 HYPER 사전판매 가격은 0.0136872달러이며 누적 모집액은 약 3,317만달러로 현재 단계 목표인 약 3,360만달러에 근접했다. 프로젝트는 최대 연 35% 수준의 변동형 스테이킹 보상도 제공하고 있다.

비트코인 하이퍼는 스트래티지와 같은 기관의 BTC 축적과는 달리, 비트코인을 스마트 컨트랙트와 디파이(DeFi) 등 온체인 환경에서 활용하는 시장을 겨냥한다. 프로젝트의 기술 구조와 토크노믹스, 사전판매 정보를 비교하려는 투자자는 관련 비트코인 하이퍼 가이드에서 자세한 내용을 확인할 수 있다.

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