비트코인(Bitcoin, BTC)은 대규모 옵션 만기를 앞둔 파생상품 시장의 긴장감과 기관 매수세가 맞물린 가운데 8만4,000달러 부근에서 숨 고르기에 들어갔다. 최근 8만7,000달러를 넘어선 뒤 일부 상승분을 반납했지만, 지난 5주간의 가파른 상승세와 비교하면 현재 조정폭은 제한적인 수준이다.

현재 비트코인 가격 전망에서 중요한 것은 단기적인 가격 조정보다 최근 상승세를 이끈 현물 수요가 계속될 수 있는지 여부다.

블룸버그가 집계한 데이터에 따르면 미국 상장 현물 비트코인 ETF에는 8월 19일 이후 약 46억달러가 순유입됐다. 이 덕분에 2026년 초부터 이어졌던 누적 순유출이 모두 상쇄됐으며, 올해 누적 흐름도 약 3억2,000만달러 순유입으로 돌아섰다.

특히 9월 21일에는 미국 현물 비트코인 ETF에 약 9억9,900만달러가 하루 만에 유입됐다. 이는 2025년 10월 이후 최대 규모의 일일 순유입이다.

블랙록의 IBIT가 약 3억8,140만달러로 유입을 주도했고, 아크 21셰어즈의 ARKB가 약 2억8,910만달러, 피델리티의 FBTC가 약 2억3,880만달러로 뒤를 이었다.

이러한 자금 흐름의 반전은 비트코인이 8월 19일 이후 약 35% 상승해 8만달러 아래에서 8만7,000달러 이상까지 올라선 시기와 맞물린다.

파생상품 시장에서는 레버리지 역시 빠르게 증가했다. 코인글래스(Coinglass)에 따르면 가상자산 전체 무기한 선물 미결제약정(Open Interest)은 약 1,600억달러까지 증가해 2025년 10월 말 이후 최고 수준에 도달했다.

이는 시장 참여가 크게 늘었다는 의미지만 동시에 가격이 예상과 반대로 움직일 경우 강제 청산이 변동성을 확대할 수 있다는 뜻이기도 하다.

여기에 9월 25일에는 데리비트(Deribit)에서 약 160억달러 규모의 비트코인 옵션이 만료될 예정이다. 콜옵션이 약 96억달러, 풋옵션이 약 64억달러를 차지하고 있어 만기 전후 헤지 포지션 조정이 단기 BTC 변동성을 키울 가능성이 있다.

🚨 BREAKING 🚨



$18,100,000,000 in $BTC and $ETH options will expire this Friday.



Expect massive volatility. pic.twitter.com/PZg6jiI1JT — Max Crypto (@MaxCrypto) September 23, 2026

결국 비트코인 시장은 현물 ETF의 강한 매수 수요와 파생상품 시장의 높은 레버리지가 동시에 존재하는 상황이다. ETF 유입이 유지된다면 조정 시 매수세가 가격을 지지할 수 있지만, 파생상품 포지션이 과도하게 쌓인 상태에서 현물 수요가 약해진다면 반대 방향의 청산이 빠르게 발생할 가능성도 있다.

비트코인 가격 전망: 이번 주 8만 7,000달러 도달 가능할까?

비트코인은 최근 8만7,000달러를 넘어선 뒤 매도 압력이 나타나면서 다시 8만4,000달러 부근으로 내려왔다.

단기적으로는 8만4,000달러가 첫 번째 방어선이다. 이 구간은 최근 돌파 과정에서 형성된 단기 매수 영역으로, 가격이 이를 유지한다면 최근 상승 구조 자체는 여전히 유효하다고 볼 수 있다.

8만4,000달러 아래에서는 8만3,500달러가 다음 지지선으로 부상한다. 더 큰 관점에서는 최근 ETF 투자자들의 평균 매입 단가로 추정되는 약 8만1,700~8만2,000달러 구간도 중요하다.

상방에서는 8만5,000달러를 먼저 회복해야 한다. 이후 8만6,381달러부터 최근 고점인 8만7,000달러대까지 매도 물량이 집중된 저항 구간이 형성돼 있다.

현재 시장에서 주목할 시나리오는 다음과 같다.

강세 시나리오: 미국 현물 비트코인 ETF로의 자금 유입이 이어지고 BTC가 8만5,000달러를 다시 지지선으로 확보하는 경우다. 이후 8만6,000달러대를 돌파하면 최근 고점인 8만7,000달러를 재시험할 가능성이 커진다. 8만7,000달러 이상에서 안착할 경우 시장의 다음 심리적 목표는 9만달러로 이동할 수 있다.

미국 현물 비트코인 ETF로의 자금 유입이 이어지고 BTC가 8만5,000달러를 다시 지지선으로 확보하는 경우다. 이후 8만6,000달러대를 돌파하면 최근 고점인 8만7,000달러를 재시험할 가능성이 커진다. 8만7,000달러 이상에서 안착할 경우 시장의 다음 심리적 목표는 9만달러로 이동할 수 있다. 기본 시나리오: 9월 25일 옵션 만기를 앞두고 파생상품 포지션이 조정되면서 8만3,500~8만6,000달러 사이에서 횡보하는 경우다. 최근 급등분을 소화하면서도 ETF 순유입이 유지된다면 이러한 기간 조정은 상승 구조를 크게 훼손하지 않을 수 있다.

9월 25일 옵션 만기를 앞두고 파생상품 포지션이 조정되면서 8만3,500~8만6,000달러 사이에서 횡보하는 경우다. 최근 급등분을 소화하면서도 ETF 순유입이 유지된다면 이러한 기간 조정은 상승 구조를 크게 훼손하지 않을 수 있다. 약세 시나리오: 8만4,000달러 지지에 실패한 뒤 8만3,500달러까지 연이어 무너지는 경우다. 이 경우 ETF 투자자들의 평균 매입 가격과 가까운 8만1,700~8만2,000달러가 다음 주요 시험대로 부상할 수 있다. 해당 구간까지 무너지면 8만달러 재시험 가능성도 열어둘 필요가 있다.

특히 이번 주에는 가격 자체만큼 ETF 흐름과 옵션 만기 이후의 미결제약정 변화가 중요하다.

약 160억달러 규모의 데리비트 BTC 옵션이 만료되면 기존 헤지 포지션 일부가 해소되거나 다음 만기로 이동하게 된다. 이 과정에서 최근 파생상품 시장에 쌓였던 레버리지가 얼마나 유지되는지 확인할 수 있다.

현물 시장에서는 ETF 수요가 핵심이다. 9월 21일 하루에만 약 10억달러가 들어왔다는 점은 기관 및 ETF 투자자의 수요가 최근 가격 상승을 뒷받침하고 있음을 보여준다.

따라서 8만7,000달러 재탈환 여부는 단순히 기술적 저항 돌파에만 달려 있지 않다. 옵션 만기 이후 레버리지가 안정적으로 정리되고 ETF 순유입이 지속되는지가 이번 상승세의 지속 가능성을 판단하는 핵심 변수가 될 전망이다.

비트코인 주요 지지선 테스트 속 비트코인 하이퍼도 주목

최근 비트코인 ETF에 46억달러가 유입되고 BTC가 8만7,000달러까지 상승했다는 점은 기관 수요가 다시 비트코인 시장으로 유입되고 있음을 보여준다.

동시에 비트코인의 시가총액이 이미 1조달러를 크게 넘어선 만큼, 일부 투자자들의 관심은 비트코인 가격 자체뿐 아니라 비트코인 생태계를 확장하려는 초기 단계 인프라 프로젝트로도 향하고 있다.

그중 하나가 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, HYPER)다.

비트코인 하이퍼는 솔라나 가상머신(SVM)을 활용해 비트코인 위에 보다 빠른 스마트 컨트랙트 실행 환경을 구축하는 것을 목표로 하는 레이어2 프로젝트다. 비트코인의 보안성과 유동성을 활용하면서 기존 메인넷의 느린 처리 속도와 제한적인 프로그래밍 기능을 보완하는 것이 핵심 구상이다.

프로젝트가 내세우는 주요 특징은 다음과 같다.

SVM 기반 실행 환경: 솔라나 가상머신을 활용해 빠른 스마트 컨트랙트 실행을 지원하는 것을 목표로 한다.

솔라나 가상머신을 활용해 빠른 스마트 컨트랙트 실행을 지원하는 것을 목표로 한다. 비트코인 레이어2 구조: 비트코인의 기본 보안 모델을 활용하면서 별도의 실행 레이어에서 거래를 처리하도록 설계됐다.

비트코인의 기본 보안 모델을 활용하면서 별도의 실행 레이어에서 거래를 처리하도록 설계됐다. 탈중앙화 캐노니컬 브리지: 비트코인과 레이어2 사이에서 BTC를 이동할 수 있는 브리지 인프라 구축을 추진한다.

비트코인과 레이어2 사이에서 BTC를 이동할 수 있는 브리지 인프라 구축을 추진한다. 스테이킹: HYPER 보유자가 토큰을 예치하고 프로젝트가 제공하는 변동형 토큰 보상에 참여할 수 있다.

HYPER 보유자가 토큰을 예치하고 프로젝트가 제공하는 변동형 토큰 보상에 참여할 수 있다. 네트워크 유틸리티: HYPER는 향후 가스비와 스테이킹, 거버넌스 등 네트워크 생태계에서 활용되는 것을 목표로 한다.

현재 비트코인 하이퍼 사전판매 가격은 0.0136867달러이며 누적 모집액은 약 3,315만달러를 넘어섰다.

비트코인의 기관 채택이 확대될수록 BTC를 단순한 가치 저장 수단에서 스마트 컨트랙트와 디파이 등 보다 넓은 영역에서 활용하려는 인프라에 대한 관심도 함께 높아질 가능성이 있다. 이러한 측면에서 비트코인 하이퍼는 비트코인의 확장성이라는 장기적인 시장 테마를 겨냥하고 있다는 점에서 주목할 만하다.

다만 아직 사전판매 단계인 만큼 메인넷 구현과 브리지 개발, 실제 생태계 확보 및 거래소 상장 이후 유동성은 향후 확인해야 할 요소다.

비트코인 하이퍼의 기술 구조와 토크노믹스, 사전판매 및 구매 방법을 보다 자세히 확인하려는 투자자는 관련 비트코인 하이퍼 가이드를 통해 프로젝트를 추가로 살펴볼 수 있다.

비트코인 하이퍼 가이드 자세히보기

본 기사는 투자 권고가 아닙니다. 암호화폐 시장은 변동성이 높으며 사전판매 토큰은 상장 후 가격과 유동성, 프로젝트 개발 등에 추가적인 위험을 수반할 수 있습니다.