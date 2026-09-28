오늘의 비트코인 가격 전망은 다소 약세로 출발했다. 비트코인(Bitcoin, BTC)은 아시아 거래 시간인 월요일 오후, 24시간 전 대비 약 1.8% 하락한 8만3,050달러 부근에서 거래됐다. 주말 동안 8만4,000달러대를 유지하던 시장에 미국과 이란을 둘러싼 지정학적 불확실성이 다시 유입된 영향이다.

비록 단기 조정이 나타났지만 일주일 전과 비교하면 비트코인은 여전히 약 1.9% 상승한 수준이다. 따라서 현재 움직임은 시장 전반의 붕괴보다는 최근 상승분을 일부 반납하는 가격 재조정에 가깝다. 다만 지정학적 리스크와 유가, ETF 자금 흐름까지 함께 고려하면 단순한 위험자산 회피(Risk-off)만으로 현재 시장을 설명하기는 어렵다.

이번 조정의 주요 배경으로는 미국과 이란의 협상 불확실성이 꼽힌다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령은 호르무즈 해협을 다시 개방하기 위한 이란의 7일 휴전 제안을 거부했다. 이란 측 제안에는 제재 완화와 동결 자산 관련 요구, 보다 광범위한 지역 휴전 등이 포함된 것으로 알려졌다.

트럼프 대통령은 해당 제안을 받아들이지 않았으며, 미국 당국자들을 인용한 WSJ 보도에 따르면 참모들에게 11월 3일 중간선거 이후 이란에 대한 군사작전이 다시 시작될 가능성을 예상한다는 취지의 입장도 전달했다.

이 같은 소식은 에너지 시장에도 영향을 미치고 있다. 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성이 이어지면서 브렌트유는 배럴당 100달러를 웃도는 높은 수준을 유지하고 있다. 유가 상승은 향후 인플레이션 압력을 다시 높일 수 있다는 점에서 비트코인을 비롯한 위험자산에도 부담으로 작용할 수 있다.

이더리움과 XRP, 솔라나 역시 동반 약세를 보였으며 전체 암호화폐 시가총액은 약 1.2% 감소한 2조8,600억달러 수준으로 내려왔다.

현재 시장의 핵심 질문은 이번 하락이 지정학적 뉴스에 따른 단기 충격으로 끝날지, 아니면 9월 중순 이후 이어진 암호화폐 반등의 더 깊은 조정으로 발전할지 여부다.

JUST IN: Treasury Secretary Bessent says Iran will have "nothing left to trade" within two weeks



Still a 12% chance US and Iran sign a deal this year pic.twitter.com/OfWgsd6AXm — Kalshi (@Kalshi) September 28, 2026

비트코인 가격 전망: 이번 주 87,000달러 도달 가능할까?

현재 비트코인은 전일 대비 약 1.8% 하락한 8만3,050달러 부근에서 거래되고 있다. 단기적으로는 8만2,400달러 부근이 첫 번째 지지선으로 형성돼 있으며, 해당 구간이 무너질 경우 최근 기술적 분석에서 의미 있는 지지대로 지목된 8만1,144달러를 다시 시험할 가능성이 열린다.

반대로 상방에서는 8만5,500~8만6,000달러 구간이 주요 저항대로 작용하고 있다. 최근 고점인 8만7,374달러까지 다시 상승하기 위해서는 먼저 이 저항 구간을 안정적으로 돌파하고 지지선으로 전환해야 한다.

상승 시나리오(Bull case): 미국과 이란 사이의 외교 협상이 다시 진전되면서 지정학적 위험 프리미엄이 완화되고 유가가 현재 수준에서 하락하는 경우다. 여기에 미국 현물 비트코인 ETF의 자금 유입이 다시 가속화된다면 BTC가 8만5,500~8만6,000달러를 돌파하고 8만7,000달러대를 재시험할 가능성이 커질 수 있다.

기본 시나리오(Base case): 투자자들이 9월 30일 발표되는 미국의 8월 개인소비지출(PCE) 물가지수를 기다리는 동안 비트코인이 8만3,000~8만6,000달러 사이에서 횡보하는 경우다. 미국 경제분석국(BEA)은 9월 30일 8월 개인소득·지출 데이터를 발표할 예정이며, PCE 물가지수는 향후 연준의 통화정책 기대를 움직일 수 있는 핵심 지표다.

하락 시나리오(Bear case): 미국과 이란 사이의 협상이 추가로 악화되고 중간선거 이후 군사작전 재개 가능성이 높아지면서 유가가 다시 급등하는 경우다. 이 과정에서 8만2,400달러 지지선까지 무너지면 8만1,144달러가 다음 주요 시험대로 부상할 수 있다.

이러한 지정학적 충격이 과거 비트코인 시장에서 어떻게 나타났는지 살펴보는 것도 도움이 된다. 이전 미국과 이란 사이의 군사적 긴장이 높아졌을 당시 비트코인은 대규모 청산과 함께 빠르게 하락한 뒤 뉴스 흐름에 따라 반등하는 높은 변동성을 보인 바 있다. 미·이란 공습과 대규모 청산 당시의 비트코인 움직임을 함께 살펴보면 현재 시장과 비교할 수 있다.

단기적으로는 8만5,500달러가 핵심 피벗 포인트다. 이 가격을 회복하기 전까지는 8만7,000달러 재돌파보다 8만2,000~8만6,000달러 사이에서의 가격 움직임을 먼저 확인할 필요가 있다.

비트코인 조정 속 초기 인프라 프로젝트 비트코인 하이퍼도 주목

시가총액 1조달러를 훌쩍 넘는 비트코인에서 하루 1~2% 수준의 하락은 이례적인 움직임이 아니다. 다만 최근 가격 흐름은 거시경제와 지정학적 뉴스가 대형 암호화폐의 단기 방향성에 얼마나 빠르게 반영될 수 있는지를 다시 보여준다.

비트코인이 8만달러대에서 새로운 방향을 탐색하는 동안 높은 위험을 감수하는 일부 투자자들의 관심은 BTC 생태계 자체를 확장하려는 초기 단계 인프라 프로젝트로도 이어지고 있다.

그중 하나인 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper,)는 솔라나 가상머신(SVM)을 활용해 비트코인 위에 보다 빠른 실행 환경을 구축하는 것을 목표로 하는 레이어2 프로젝트다.

비트코인 하이퍼는 비트코인 메인넷의 보안성과 유동성을 활용하면서 스마트 컨트랙트 실행 속도와 프로그래밍 기능을 보완하는 것을 목표로 한다. 프로젝트는 이를 통해 비트코인을 단순한 가치 저장 및 전송 수단을 넘어 디파이와 다양한 온체인 애플리케이션에서 활용할 수 있는 환경을 구축한다는 구상이다.

현재 HYPER 사전판매 가격은 0.0136869달러이며 누적 모집액은 약 3,316만달러를 기록하고 있다. 구매자는 프로젝트가 제공하는 변동형 APY 스테이킹에도 참여할 수 있다.

핵심 기술 가운데 하나는 비트코인과 레이어2 사이의 BTC 이동을 지원하기 위한 탈중앙화 캐노니컬 브리지(Decentralized Canonical Bridge)다. 여기에 SVM 기반의 저지연 실행 환경을 결합해 비트코인 메인넷에서 직접 구현하기 어려운 스마트 컨트랙트와 애플리케이션을 지원하는 것을 목표로 한다.

비트코인의 기관 채택과 ETF 시장이 확대되면서 BTC를 단순 보유하는 것에서 나아가 실제 온체인 금융에 활용하려는 인프라 역시 장기적인 성장 테마로 주목받고 있다. 이러한 관점에서 비트코인 하이퍼는 비트코인 생태계의 확장성이라는 시장을 겨냥한다는 점에서 관심을 받고 있다.

다만 아직 사전판매 단계인 만큼 실제 메인넷 구현과 브리지 안정성, 개발자 생태계 확보, 거래소 상장 이후의 유동성은 향후 확인해야 할 요소다.

비트코인 하이퍼의 작동 방식과 토크노믹스, 사전판매 구조 및 구매 방법을 자세히 확인하려는 투자자는 관련 비트코인 하이퍼 가이드를 통해 프로젝트를 추가로 살펴볼 수 있다.

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