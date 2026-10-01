비트코인 8만5천 달러 돌파 시도, 인플레이션 둔화와 국채 금리의 대결

비트코인(Bitcoin)은 10월 1일 현재 24시간 전보다 약 1.3% 상승한 84,116달러 부근에서 거래되고 있다. BTC는 미국 인플레이션 데이터 둔화 소식에 한때 85,500달러를 돌파하기도 했으나, 높은 국채 금리가 상승분을 상쇄하며 다시 내려앉았다. 현재 비트코인 단기 가격 전망은 둔화되는 인플레이션이 채권 시장의 압박을 이겨낼 수 있을지에 달려 있다.

9월 30일 발표된 8월 개인소비지출(PCE) 보고서는 예상치를 크게 밑돌았다. 헤드라인 인플레이션은 전년 대비 3.4% 상승해 예상치인 3.7%보다 낮았으며, 근원 PCE 역시 예상치(3.3%)보다 낮은 3.0%를 기록했다. 전월 대비로는 헤드라인 물가가 0.3%, 근원이 0.2% 상승했다.

BREAKING: Bitcoin and Ethereum just printed their highest monthly close of 2026.$BTC surged +$25,800 and 44% in the past 3 months, delivering the best Q3 returns since 2017.$ETH surged 71.2% in the same period, its best quarter in history.



Macro indicators confirm crypto has… pic.twitter.com/hY1Z195n2m — Bull Theory (@BullTheoryio) October 1, 2026

비트코인은 완화된 PCE 보고서에 어떻게 반응했나?

BREAKING: US August PCE inflation, the Fed's preferred inflation metric, falls to 3.4%, below expectations of 3.7%.



Core PCE inflation fell to 3.0%, below expectations of 3.3%.



July headline and core PCE inflation were also revised down by 30 basis points each.



October rate… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) September 30, 2026

지난 7월 수치도 각각 30bp씩 하향 조정되었다. 이는 보고서가 표면적인 수치보다 더 완만하다는 점을 시사하며, 10월 연준(Fed)의 금리 인상 가능성을 다시 한번 낮췄다. 폴리마켓(Polymarket)은 이미 데이터 발표 전부터 금리 동결 쪽으로 기울어 있었다.

비트코인은 뉴스 발표 직후 24시간 최고치인 85,518달러까지 치솟았으나 빠르게 상승폭을 반납했다. 국채 금리가 5.3% 부근을 유지하고, 8월 소비자 지출이 강세를 보이면서 인플레이션 우려가 여전히 남아있기 때문이다.

비트코인은 이번 데이터를 끝으로 강력한 분기 실적을 마감했다. 3분기 동안 약 44%(약 25,800달러) 상승하며 2017년 이후 최고의 3분기 성적을 거뒀다. 또한 9월에는 2026년 들어 가장 높은 월봉 마감가인 83,650달러 근처를 기록했다.

비트코인 가격 전망: 이번 주 85,000달러 탈환 가능할까?

비트코인은 현재 84,972~85,000달러 저항선 바로 아래에 머물러 있다. 일일 거래량은 약 358억 달러에 달하지만, 85,500달러 돌파 실패는 매수세가 아직 시장을 완전히 장악하지 못했음을 보여준다. 장중 일시적인 돌파보다는 주봉 마감 기준 85,000달러 안착이 훨씬 더 확실한 신호가 될 것이다.

지지선은 최근 여러 차례 반등했던 82,300~82,900달러 구간에 형성되어 있다. 이 지점이 무너질 경우 80,000달러가 다음 기준점이 되며, 그 아래로는 50일 이동평균선이 위치한 78,000달러 부근이 있다. 상승 시에는 87,400달러가 다음 목표이며, 이후 심리적 저항선인 90,000달러를 조준하게 된다.

다른 지표들은 엇갈린 신호를 보내고 있다. 비트코인은 365일 이동평균선 위에서 거래되고 있으며 선물 레버리지는 감소했다. 낮은 레버리지는 포지션 쏠림이 완화되었음을 의미하지만, 이것이 곧바로 강력한 현물 수요로 이어진다는 뜻은 아니다.

강세 시나리오: 지지선이 유지되고 국채 금리가 완화될 경우, 85,000달러 돌파 후 87,400달러를 시험하고 최종적으로 90,000달러를 목표로 한다.

기본 시나리오: 시장이 연준의 정책을 재평가하는 동안 비트코인이 82,300~85,000달러 박스권에 갇혀 횡보한다.

약세 시나리오: 82,000달러 초반 지지선을 지속적으로 하회할 경우 구조가 약화되어 80,000달러, 나아가 50일 이동평균선인 78,000달러까지 밀릴 수 있다.

단 한 번의 완만한 PCE 지표 발표만으로는 돌파 촉매제가 되기에 부족하며, 특히 소비자 지출이 여전히 강력한 상황이다. 비트코인 가격 전망을 근본적으로 바꾸기 위해서는 단일 데이터 포인트가 아닌 국채 금리의 지속적인 하락이 필요하다.

비트코인 85K 테스트 속 비트코인 하이퍼도 확장성 시장 공략

비트코인이 8만5,000달러 돌파를 시도하면서 시장에서는 BTC 가격뿐 아니라 비트코인 생태계 자체의 활용 범위를 확대하려는 프로젝트에도 관심이 이어지고 있다.

그 중 하나인 비트코인 하이퍼($HYPER)는 솔라나 가상머신(SVM)을 활용해 비트코인 위에 빠르고 프로그래밍 가능한 실행 환경을 구축하는 것을 목표로 하는 레이어2(L2) 프로젝트다.

비트코인 하이퍼는 비트코인의 보안성과 유동성을 기반으로 하면서 메인넷에서 직접 구현하기 어려운 스마트 컨트랙트와 디파이(DeFi), 다양한 디앱(dApp)을 보다 빠르고 낮은 비용으로 실행하는 것을 목표로 한다.

프로젝트는 SVM을 통합한 비트코인 레이어2라는 점을 주요 차별화 요소로 내세우고 있으며, 높은 처리 성능을 구현하는 데 초점을 맞추고 있다.

주요 특징으로는 SVM 기반 실행 환경과 낮은 지연 시간의 트랜잭션 처리, 그리고 BTC를 비트코인 메인넷과 레이어2 사이에서 이동시키기 위한 탈중앙화 캐노니컬 브리지(Decentralized Canonical Bridge)가 있다.

현재 HYPER 사전판매 가격은 0.0136869달러이며 프로젝트가 공개한 누적 모집액은 3,300만달러를 넘어섰다. 사전판매 참여자는 구매한 HYPER를 스테이킹할 수 있으며 현재 표시되는 연이율(APY)은 약 35% 수준이다. 해당 수익률은 참여량과 보상 구조에 따라 변동될 수 있다.

프로젝트 로드맵에서는 2026년 4분기 메인넷 출시를 목표로 하고 있다. 이후 캐노니컬 브리지와 초기 생태계 디앱을 배포하고 거래소 상장 및 개발자 생태계 확대를 추진한다는 계획이다.

최근 비트코인 현물 ETF를 통한 기관 채택이 확대되면서 BTC를 단순히 보유하는 것에서 나아가 디파이와 스마트 컨트랙트에 활용하려는 비트코인 확장성 시장도 주목받고 있다. 비트코인 하이퍼는 이러한 흐름을 겨냥한 초기 프로젝트라는 점에서 시장의 관심을 받고 있다.

다만 아직 사전판매 단계이므로 메인넷 구현과 브리지 안정성, 개발자 생태계 확보 및 거래소 상장 이후의 유동성은 향후 확인해야 한다. 비트코인 하이퍼의 작동 방식과 토크노믹스, 구매 절차를 자세히 비교하려는 투자자는 관련 비트코인 하이퍼 가이드를 통해 추가 정보를 확인할 수 있다. 최신 정보는 비트코인 공식 X(구 트위터) 또는 텔레그램을 통해 확인하는 것이 좋다.

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