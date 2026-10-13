이더리움 NFT 플랫폼 블러, 11월 12일 웹사이트 종료…거래량 99% 급감

이더리움(Ethereum) 기반 NFT 마켓플레이스 블러(Blur)가 오는 11월 12일 공식 웹사이트 운영을 종료하고 NFT 담보 대출 프로토콜 블렌드(Blend)의 신규 대출 매칭 서비스를 중단할 예정이다. 한때 이더리움 NFT 거래 시장을 주도했던 플랫폼이 거래량 급감 끝에 주요 사용자 서비스를 종료하는 것이다.

다만 이번 조치는 블러 프로토콜의 완전한 폐쇄를 의미하지는 않는다. 블러의 이더리움 마켓플레이스 스마트 컨트랙트는 온체인에서 계속 유지될 예정이며, 향후 다른 서비스가 해당 컨트랙트와 연동할 가능성도 남아 있다.

X(구 트위터)의 암호화폐 시장 분석 계정 스타플래티넘(@StarPlatinum)에 따르면 블러의 월간 거래량은 2023년 3월 약 14억3,000만달러에서 2026년 3월 700만달러 미만으로 감소했다. 이는 약 3년 만에 99.5% 이상 급감한 수치다.

The downfall of Blur explained:



March 2022:



– raises $11M in seed funding

– plans to challenge OpenSea

– focuses on professional NFT traders



October 19, 2022:



– Blur marketplace launches

– zero marketplace fees

– faster trading interface

– bulk NFT purchases and listings

-… https://t.co/DYhahlb6tq pic.twitter.com/mtg05WBpuK — StarPlatinum (@StarPlatinum_) October 12, 2026

블러의 사례는 NFT 시장에서 거래 인센티브를 통해 빠르게 성장한 플랫폼이 장기적인 이용자 수요를 유지하는 데 얼마나 큰 어려움을 겪을 수 있는지를 보여준다.

블러 11월 12일 웹사이트 종료, 블렌드 NFT 대출은 어떻게 되나?

블러는 11월 12일 공식 웹사이트 운영을 종료하는 동시에 블렌드를 통한 신규 NFT 담보 대출 매칭을 중단할 계획이다.

블렌드는 NFT를 담보로 암호화폐를 빌리거나 대출할 수 있도록 설계된 프로토콜이다. 기존에는 블러 인터페이스를 통해 NFT 보유자와 대출자가 거래 조건을 연결할 수 있었다.

이번 서비스 종료에 따라 미상환 대출을 보유한 이용자는 종료 일정과 상환 조건을 확인해야 한다.

프로젝트 측 안내에 따르면 대출자는 마감일 이전에 대출금을 상환하거나 프로토콜 규칙에 따른 채무 불이행 처리 가능성을 고려해야 한다. 또한 웹사이트 종료 이후에도 블렌드에 남아 있는 자산을 인출할 수 있도록 별도의 도구를 제공할 계획이다.

다만 신규 대출 매칭 중단과 기존 스마트 컨트랙트의 유지 여부는 구분해야 한다.

블러의 마켓플레이스 컨트랙트가 이더리움 네트워크에 남아 있더라도 공식 웹사이트에서 제공하던 모든 기능을 동일하게 이용할 수 있다는 의미는 아니다.

향후 지갑 서비스나 NFT 애그리게이터가 블러 컨트랙트를 지원한다면 일부 기능을 계속 활용할 수 있지만, 현재 발표된 내용만으로 특정 대체 인터페이스의 제공 여부를 확정할 수는 없다.

따라서 기존 블렌드 이용자는 종료일 이전에 대출 상태와 담보 자산, 상환 조건 및 인출 절차를 확인하는 것이 중요하다.

블러 NFT 거래량 99.5% 폭락…시장 점유율 70%에서 서비스 종료까지

2022년 출시된 블러는 전문 NFT 트레이더를 겨냥한 빠른 거래 환경과 낮은 수수료, BLUR 토큰 보상 프로그램을 앞세워 성장했다.

당시 NFT 시장의 대표 플랫폼이었던 오픈씨(OpenSea)에 도전하며 빠르게 점유율을 확대했고, 2023년 3월에는 이더리움 NFT 거래량의 70% 이상을 차지한 것으로 알려졌다.

같은 기간 월간 거래량은 약 14억3,000만달러에 달했다.

그러나 이후 NFT 시장의 거래 활동이 위축되고 플랫폼의 거래 인센티브 효과가 약화되면서 블러의 거래량도 급격히 감소했다.

2026년 3월 기준 월간 거래량은 700만달러 미만으로, 2023년 최고치와 비교하면 99.5% 이상 줄어든 수준이다.

특히 블러는 마켓플레이스 수수료를 부과하지 않는 구조를 운영해 왔다. 블록체인 데이터 분석 플랫폼 토큰 터미널(Token Terminal)의 기록에 따르면 지난 3년간 블러 프로토콜의 집계 수익은 0달러로 나타났다.

다만 해당 지표가 블렌드 등 다른 서비스의 모든 경제 활동이나 프로젝트 운영사의 전체 수익을 반영하는 것은 아니다.

블러 웹사이트에는 여전히 74억달러 이상의 누적 거래량이 표시돼 있지만, 이는 과거 거래 활동을 포함한 수치다. 현재 플랫폼의 실질적인 거래 수요를 판단하려면 최근 거래량과 활성 이용자 수 등을 별도로 살펴볼 필요가 있다.

이번 사례는 토큰 보상과 거래 인센티브가 초기 유동성을 확보하는 데 효과적일 수 있지만, 장기적으로 안정적인 이용자 기반과 수익 모델을 구축하는 것은 별개의 과제임을 보여준다.

또한 블러는 거래 수수료와 창작자 로열티 정책을 둘러싸고 NFT 업계에서 논쟁을 불러일으킨 바 있다. 다만 이러한 정책이 거래량 감소에 얼마나 직접적인 영향을 미쳤는지는 별도의 분석이 필요하다.

BLUR 토큰 30% 급락…온체인 프로토콜은 유지

블러의 웹사이트 종료 소식은 네이티브 토큰인 BLUR 가격에도 부담으로 작용했다.

코인게코(CoinGecko) 데이터에 따르면 BLUR는 발표 이후 30% 이상 하락하며 약 0.012달러 부근에서 거래된 것으로 전해졌다.

공식 웹사이트가 종료되더라도 블러의 이더리움 스마트 컨트랙트와 거버넌스 기능이 모두 사라지는 것은 아니다.

특히 BLUR 토큰 보유자는 프로토콜의 수수료 전환(Fee Switch)과 관련된 거버넌스 권한을 유지한다. 이는 향후 수수료 정책을 변경할 수 있는 의사결정 구조가 남아 있다는 의미다.

그러나 거버넌스 권한이 유지된다는 사실만으로 수수료 수익이 발생하거나 BLUR 토큰의 가치가 회복된다고 볼 수는 없다.

향후 블러의 실질적인 생존 가능성은 제3자 인터페이스의 지원 여부와 온체인 거래 활동 유지, 거버넌스 참여 및 프로토콜 활용도에 달려 있다.

이번 결정은 지난 10월 2일 발표된 블래스트(Blast)의 서비스 종료 소식과도 맞물려 주목받고 있다. 블러와 블래스트는 모두 팩맨(Pacman)이라는 이름으로 알려진 티슌 로케어(Tieshun Roquerre)가 설립한 프로젝트다.

결국 11월 12일은 블러의 사용자 중심 서비스가 종료되는 중요한 전환점이 될 전망이다. NFT 마켓플레이스 컨트랙트는 이더리움에 남지만, 이를 실제로 활용할 수 있는 서비스와 이용자 기반이 얼마나 유지될지는 아직 불확실하다.

블러의 사례는 NFT 시장에서 단기적인 거래량과 토큰 인센티브보다 지속 가능한 이용자 수요와 수익 구조가 장기적인 생존을 결정하는 핵심 요소임을 보여준다.

본 기사는 금융 조언이 아니다. NFT와 암호화폐는 높은 가격 변동성과 유동성 위험을 수반하며, 프로토콜 인터페이스 종료는 자산 접근성과 대출 상환에 영향을 줄 수 있으므로 공식 안내를 확인해야 한다.

다음 기회는 어디에 있을까?