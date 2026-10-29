유명인의 이름과 영향력을 앞세운 밈코인 시장에서 대규모 가격 폭락 사례가 반복되고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 공식 밈코인 오피셜 트럼프(Official Trump, TRUMP)와 멜라니아 트럼프의 멜라니아 밈(Melania Meme, MELANIA)이 고점 대비 90% 이상 하락한 가운데, 최근 암호화폐 인플루언서가 출시한 MIKA 토큰도 단 몇 분 만에 약 99% 폭락했다.

10암호화폐 인플루언서 미카(Mika)가 솔라나 기반 밈코인 MIKA를 출시한 직후 개발자 지갑의 개인 키로 추정되는 문자열을 공개했다. 이후 대규모 토큰 매도가 발생하면서 가격이 사실상 붕괴했다.

미카는 약 30분 뒤 같은 이름의 토큰을 다시 출시했지만, 두 번째 프로젝트 역시 고점 대비 약 84% 하락했다.

이번 사건은 단순한 개발자 실수 여부를 넘어 유명인 밈코인 시장의 구조적인 위험을 다시 부각하고 있다.

트럼프와 멜라니아, 카니예 웨스트 등 유명인의 이름을 활용한 토큰은 출시 직후 강력한 관심을 끌었지만, 상당수는 초기 상승분을 대부분 반납했다.

MIKA 코인 99% 폭락…개발자 개인 키 공개 논란

약 12만6,000명의 X 팔로워를 보유한 암호화폐 인플루언서 미카(@mikadontlouz)는 10월 29일 솔라나 기반 토큰 발행 플랫폼 펌프닷펀(Pump.fun)을 통해 프리 미카(Free Mika, MIKA)를 출시했다.

토큰은 출시 약 3분 만에 시가총액 160만 달러에 도달했다.

Mika just tried to launch a pump coin and instead of tweeting the CA she tweeted the devs wallet private key instead…😭 pic.twitter.com/pjsA0vY7bl — Connor (@Connoreo) October 28, 2026

그러나 이후 미카가 소셜미디어에 토큰 컨트랙트 주소 대신 개발자 지갑의 개인 키로 추정되는 문자열을 게시하면서 상황이 급변했다.

온체인 거래 추적 자료에 따르면 개발자 관련 주소에서 약 5억44만 MIKA가 다른 지갑으로 이동했고, 해당 지갑은 약 7초 뒤 5억83만 개를 매도했다.

이는 초기 공급량의 약 절반에 해당하는 규모다.

대규모 매도 직후 MIKA 가격은 약 99% 급락했으며, 시가총액은 오후 1시 53분 기준 약 8만5,500달러까지 떨어졌다.

오데일리(Odaily) 관련 보도에 따르면 해당 거래는 토큰 출시 직후 짧은 시간 안에 발생했다.

미카는 이후 두 번째 MIKA 토큰을 출시했지만 상황은 크게 달라지지 않았다.

새로운 토큰은 시가총액 약 150만 달러까지 상승한 뒤 한 시간도 지나지 않아 30만 달러 아래로 하락했다.

작성시간 시점 두 번째 토큰의 시가총액은 약 24만 달러, 유동성은 4만1,700달러 수준이었다.

이번 사건을 둘러싸고 개발자의 실수인지, 외부인의 개인 키 악용인지, 의도적인 매도였는지에 대한 논란도 제기됐다.

일부 트레이더들은 해당 지갑이 일반적인 계정이 아닌 솔라나의 듀러블 논스(Durable Nonce) 계정일 가능성을 제기했다.

또한 두 번째 토큰에서도 특정 지갑이 공급량의 약 50%를 보유한 정황이 포착됐다.

다만 이러한 온체인 정황만으로 미카가 의도적으로 가격 폭락을 유발했다고 단정할 수는 없다.

현재까지 실제 매도 주체와 개인 키 공개 경위는 명확하게 확인되지 않았다.

Ouhhhh man I'm tired@mikadontlouz "accidentally" posted her private key and "lost $40K" (was fake.. she put a nonce on the wallet before posting it) She then posted a CA – 400k spawner

– dev holds 50%

– awful bubblemaps pic.twitter.com/TSsTj8LdFC — fabiano.sol (@FabianoSolana) October 28, 2026

트럼프 코인 97% 하락…정치인 밈코인도 예외 아니다

유명인 밈코인 시장의 대표적인 사례는 도널드 트럼프 미국 대통령의 공식 밈코인 TRUMP다.

TRUMP는 2025년 1월 대통령 취임을 앞두고 출시되며 전 세계 암호화폐 시장의 관심을 끌었다.

토큰 가격은 2025년 1월 19일 약 73.43달러까지 상승했다.

그러나 2026년 10월 29일 작성시간 기준 가격은 약 1.67달러로, 최고가 대비 약 97.7% 하락했다.

TRUMP는 유명 정치인의 이름과 공식적인 브랜드를 활용했다는 점에서 기존 밈코인과 차별화됐지만, 출시 초기의 높은 투자 수요가 장기적인 가격 안정성으로 이어지지는 못했다.

특히 정치인 관련 밈코인은 일반적인 암호화폐 시장의 변동성뿐 아니라 정치적 논란과 규제 위험, 내부자 보유 물량에 대한 우려에도 영향을 받을 수 있다.

공식적인 정치인 관련 토큰이라고 해서 투자자 보호나 가격 안정성이 보장되는 것은 아니다.

멜라니아 코인 99% 폭락…공식 밈코인도 고점 회복 실패

멜라니아 트럼프의 이름을 내세운 MELANIA 역시 대표적인 급락 사례다.

MELANIA는 2025년 1월 출시 직후 높은 관심을 받으며 약 13.05달러까지 상승했다.

그러나 2026년 10월 29일 작성시간 기준 가격은 약 0.08달러까지 하락했다.

이는 최고가 대비 약 99.4% 하락한 수준이다.

TRUMP와 MELANIA는 모두 공식적인 유명인 관련 프로젝트로 소개됐지만, 초기 투자 열기가 식은 이후 장기간 약세를 벗어나지 못했다.

특히 밈코인은 주식처럼 기업의 이익이나 배당을 기반으로 가치를 평가하기 어렵다.

대신 유명인의 영향력과 커뮤니티 관심, 거래소 유동성, 시장 분위기에 따라 가격이 크게 움직이는 경우가 많다.

이러한 구조에서는 초기 투자자의 차익 실현이 집중될 경우 후속 매수세가 충분하지 않아 가격이 급격히 하락할 수 있다.

아르헨티나 리브라·카니예 웨스트 YZY까지…유명인 코인 폭락 반복

유명인 관련 밈코인의 급락 사례는 미국 정치인에만 국한되지 않는다.

2025년 2월에는 아르헨티나 대통령 하비에르 밀레이(Javier Milei)가 소셜미디어에서 언급한 리브라(LIBRA) 토큰이 논란의 중심에 섰다.

LIBRA는 밀레이 대통령의 게시물 이후 시가총액이 40억 달러를 넘어섰지만, 몇 시간 만에 90% 이상 폭락했다.

밀레이 대통령은 이후 관련 게시물을 삭제했다.

다만 LIBRA는 트럼프와 멜라니아의 공식 밈코인과 동일한 형태의 프로젝트로 분류하기 어렵다. 대통령의 공개 언급과 실제 발행·운영 책임은 별도로 구분해야 한다.

2025년 8월 출시된 카니예 웨스트(Kanye West)의 YZY 토큰 역시 최고가 약 2.95달러에서 작성시간 집계 기준 0.29달러까지 하락했다.

이외에도 2024년 12월 출시된 인플루언서 헤일리 웰치(Hailey Welch)의 HAWK 토큰은 출시 직후 90% 이상 폭락했다.

래퍼 이기 아젤리아(Iggy Azalea)의 MOTHER 토큰 역시 최고가 대비 약 99.9% 하락한 것으로 집계됐다.

이러한 사례는 유명인의 인지도가 초기 거래량과 관심을 끌어올릴 수 있지만, 장기적인 토큰 수요를 보장하지는 않는다는 점을 보여준다.

유명인 밈코인 투자 위험…토큰 집중 보유와 유동성 부족 주의

유명인 관련 밈코인이 반복적으로 급락하는 배경에는 몇 가지 공통적인 구조가 있다.

가장 중요한 문제는 초기 토큰 보유량의 집중이다.

개발자나 소수 지갑이 전체 공급량의 상당 부분을 보유하고 있다면, 해당 물량이 시장에 매도될 때 가격에 큰 충격이 발생할 수 있다.

MIKA의 두 번째 출시에서도 특정 지갑이 공급량의 약 50%를 보유한 정황이 확인됐다.

또 다른 문제는 유동성 부족이다.

시가총액이 수백만 달러에 달하더라도 실제 탈중앙화 거래소의 유동성 풀이 작다면 대규모 매도 주문을 흡수하기 어렵다.

이 경우 일부 보유자의 매도만으로도 가격이 수십 퍼센트 이상 급락할 수 있다.

유명인의 소셜미디어 게시물에 의존하는 가격 구조 역시 위험 요인이다.

새로운 토큰 출시나 협력 발표가 단기적인 매수세를 유발할 수 있지만, 관심이 줄어들면 거래량과 가격이 동시에 감소할 가능성이 있다.

특히 공식 프로젝트와 단순히 유명인의 이름을 무단으로 사용하는 토큰을 구분하는 것이 중요하다.

투자자는 토큰 발행 주체와 공식 계약 주소, 상위 지갑 보유 비중, 유동성 규모 등을 확인할 필요가 있다.

유명인 밈코인 열풍 지속될까? 투자자들이 확인해야 할 것

MIKA 코인의 99% 폭락은 유명인과 인플루언서의 영향력이 암호화폐 시장에서 얼마나 빠르게 투자 수요를 만들어낼 수 있는지 보여주는 사례다.

그러나 트럼프와 멜라니아, LIBRA, YZY 등 과거 사례를 살펴보면 유명인의 인지도가 지속적인 가격 상승으로 이어지는 경우는 제한적이었다.

특히 공식적인 유명인 관련 프로젝트조차 최고가 대비 90% 이상 하락할 수 있다는 점은 밈코인 투자 위험을 보여준다.

물론 모든 밈코인이 동일한 구조를 가진 것은 아니다. 일부 프로젝트는 활발한 커뮤니티와 높은 거래량을 유지하면서 장기간 시장에서 거래되기도 한다.

다만 밈코인은 일반적으로 가격 변동성이 높고, 프로젝트별 토큰 분배 구조와 유동성 차이가 크기 때문에 개별적인 검토가 필요하다.

TRUMP와 MELANIA를 비롯한 주요 밈코인 및 신규 프로젝트를 비교하려는 독자는 코인스피커의 2026년 밈코인 추천 가이드에서 주요 토큰의 특징과 투자 위험을 확인할 수 있다.

결국 유명인의 이름보다 중요한 것은 실제 토큰 보유 구조와 유동성, 프로젝트 운영의 투명성이다. 유명인의 인지도가 높다는 이유만으로 투자 위험이 낮아지는 것은 아니다.

본 기사는 금융 조언이 아니다. 암호화폐와 밈코인은 높은 가격 변동성과 유동성 위험을 수반하므로 투자 전 충분한 조사가 필요하다.