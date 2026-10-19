온체인 자산운용 프로젝트 콘크리트(Concrete, CT)가 국내 주요 암호화폐 거래소의 신규 상장 발표에 힘입어 강한 상승세를 나타냈다. 업비트와 빗썸이 같은 날 거래 지원 계획을 공개하면서 매수세가 집중됐지만, 단기 고점 이후 차익 실현 매물이 출회되며 가격은 조정 국면에 접어들었다.

10월 19일 코인마켓캡(CoinMarketCap) 기준 CT는 약 0.3747달러에 거래되며 24시간 동안 약 18% 상승했다. 상장 발표 이후 한때 0.41달러 부근까지 상승한 것과 비교하면 약 8.6% 하락한 수준이다.

이번 상장은 콘크리트가 국내 원화 거래 시장에서 투자자 접근성을 확대하는 계기가 됐다는 점에서 의미가 있다. 특히 최근 디파이(DeFi) 시장에서 자동화된 자산운용과 온체인 수익 전략에 대한 관심이 높아지는 가운데 관련 인프라 프로젝트가 국내 거래소에 추가됐다는 점도 주목된다.

다만 상장 직후 나타난 급격한 가격 상승이 중장기적인 추세 전환으로 이어질지는 아직 불확실하다. 시장의 관심은 CT가 0.40달러를 다시 회복할 수 있을지, 아니면 초기 상승분을 추가로 반납할지에 집중되고 있다.

업비트·빗썸 콘크리트 상장, 국내 거래 접근성 확대

업비트는 10월 19일 오후 6시부터 콘크리트의 원화(KRW), 비트코인(BTC), 테더(USDT) 마켓 거래를 지원한다고 발표했다.

지원 네트워크는 이더리움(Ethereum)으로, 이용자는 입출금 시 지정된 네트워크를 정확하게 확인해야 한다.

업비트는 신규 거래 지원 초기의 급격한 가격 변동을 완화하기 위해 일정 시간 매수 주문과 주문 유형에 제한을 적용한다고 안내했다.

같은 날 빗썸도 오후 7시부터 콘크리트 원화 마켓 거래를 지원한다고 발표했다.

국내 주요 거래소 두 곳이 같은 날 CT 거래 지원에 나서면서 국내 투자자의 접근성이 확대됐다.

가격 반응은 상장 발표 직후부터 나타났다.

블루밍비트(Bloomingbit)에 따르면 콘크리트는 업비트 상장 소식이 전해진 직후 48% 넘게 급등하며 일시적으로 0.44달러를 돌파했다.

이후 매도 물량이 유입되면서 0.39달러 부근으로 후퇴했고, 제공된 후속 시세에서는 0.3747달러까지 내려왔다.

상장 발표 이후 급등한 가격이 빠르게 조정받았다는 점은 단기 투자자들의 차익 실현이 진행되고 있음을 시사한다.

다만 발표 직후 글로벌 시장에서 나타난 상승률과 실제 업비트 원화 마켓 거래 개시 이후의 상승률은 구분해야 한다.

향후에는 업비트와 빗썸의 거래량, 글로벌 거래소와의 가격 차이, 초기 매수세의 지속 여부가 중요한 관전 포인트가 될 전망이다.

콘크리트 코인이란? 디파이 자산운용 자동화가 핵심

콘크리트는 블록체인 기반 자산운용 과정을 자동화하는 온체인 금융 인프라 프로젝트다.

기존 디파이 환경에서는 투자자가 여러 프로토콜의 수익률과 위험을 직접 비교하고 자산을 배분해야 한다. 수익 전략을 변경하거나 위험을 관리하는 과정에서도 상당한 전문 지식이 요구된다.

콘크리트는 이러한 복잡성을 줄이기 위해 스마트 컨트랙트를 활용한 자동화된 자산운용 시스템을 구축하고 있다.

이용자가 예치한 자산을 다양한 디파이 프로토콜과 운용 전략에 배분하고, 수익 관리와 위험 통제 기능을 통합적으로 제공하는 것이 프로젝트의 목표다.

특히 콘크리트는 단순한 고수익 상품보다 자산 배분과 리스크 관리 과정을 체계화하는 인프라 구축에 초점을 맞추고 있다.

네이티브 토큰인 CT는 거버넌스와 스테이킹에 활용된다. 토큰 보유자는 프로젝트 운영과 주요 정책에 관한 의사결정에 참여할 수 있다.

다만 플랫폼의 운용자산 규모가 확대된다고 해서 CT 토큰의 수요가 반드시 같은 비율로 증가하는 것은 아니다. 실제 토큰 경제에 미치는 영향은 거버넌스 참여와 스테이킹 구조, 생태계 활용도에 따라 달라질 수 있다.

콘크리트는 앞서 코인베이스 상장과 한국 시장 진출을 추진하며 글로벌 거래 기반을 확대해 왔다.

이코노미스트의 콘크리트 관련 보도에 따르면 프로젝트는 국내 시장과의 접점을 넓히기 위한 활동도 진행해 왔다.

프로젝트에 대한 자세한 내용은 콘크리트 공식 기술 문서에서 확인할 수 있다.

콘크리트 상장으로 주목받는 신규 코인 시장

콘크리트의 이번 국내 거래소 상장은 디파이 자산운용 인프라에 대한 투자자 관심을 높이는 계기가 될 수 있다.

특히 코인베이스에 이어 업비트와 빗썸으로 거래 지원 범위를 확대했다는 점은 CT의 유동성과 접근성 측면에서 의미 있는 변화다.

그러나 장기적인 성장성을 판단하려면 거래소 상장 효과뿐 아니라 실제 운용자산 규모와 프로토콜 이용률, 수익 구조, 스마트 컨트랙트 보안 등을 함께 살펴봐야 한다.

최근 암호화폐 시장에서는 디파이 자산운용 외에도 인공지능(AI), 레이어2 확장성, 실물자산 토큰화(RWA) 등 새로운 기술을 활용하는 프로젝트들이 등장하고 있다.

이러한 흐름 속에서 투자자들은 기존 대형 암호화폐뿐 아니라 새로운 활용 사례와 성장 가능성을 제시하는 초기 단계 프로젝트에도 관심을 보이고 있다.

다양한 투자 후보를 비교하려는 독자는 2026년 신규 코인 추천 가이드에서 주요 신규 프로젝트의 특징과 기술적 방향성, 투자 시 고려해야 할 위험 요소를 확인할 수 있다.

다만 신규 코인은 충분한 거래 이력이나 유동성을 확보하지 못한 경우가 많으며, 거래소 상장 여부와 상장 이후 가격 상승도 보장되지 않는다.

결국 콘크리트의 단기 전망은 0.37달러 지지 여부와 0.40달러 회복에 달려 있다. 중장기적으로는 자동화된 디파이 자산운용 서비스가 실제 이용자와 자산 유입을 확보할 수 있을지가 프로젝트 가치를 결정할 핵심 요소가 될 전망이다.

본 기사는 금융 조언이 아니다. 암호화폐는 높은 가격 변동성과 유동성 및 스마트 컨트랙트 위험을 수반하므로 투자 전 충분한 조사가 필요하다.

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