크립토 인프라, 월가 안방으로… 오지닷컴, 주식 선물 시장 선점 경쟁 합류

크립토닷컴 관계사이자 예측시장 플랫폼인 오지닷컴이 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 단일 주식 선물 거래 신청을 인정받았다. 이번 승인은 전통 금융시장의 대표적 파생상품을 크립토 기반 인프라 위에서 합법적으로 서비스할 수 있는 길이 열린 것을 시사한다.

단일 주식 선물은 개별 기업의 주가를 기초자산으로 하여, 미래 특정 시점의 가격을 예측해 거래하는 레버리지 금융 상품이다. 이번 승인으로 오지닷컴은 미국 소매 및 기관 투자자들을 대상으로 주요 주식을 기반으로 한 파생상품을 제공할 수 있는 규제적 기반을 확보하게 되었다.

SEC 빗장 열어젖힌 오지닷컴, 미국 자본시장 정조준

크립토닷컴의 북미파생상품거래소는 SEC에 Form 1-N 서류를 제출하였으며, SEC는 9월 16일 이를 공식 인정했다. 이번 승인을 통해 분사된 독립 플랫폼인 오지닷컴은 미국 내에서 합법적으로 주식 파생상품을 중개할 수 있는 지위를 선점하게 되었다.

이번 제도권 진입을 위해 크립토닷컴은 치밀한 월가 우군 확보 전략을 펼쳐왔다. 지난 9월 초, 미국 최대 소매 거래 플랫폼인 로빈후드와 다년방 파트너십을 체결하고 주문흐름을 오지닷컴으로 라우팅하기로 합의했다.

THE BLOCK: https://t.co/5HaHCncD3G's https://t.co/b7DygbhQw8 is now authorized to offer single-stock futures in the U.S. after the SEC acknowledged its futures exchange's registration filing, CEO Kris Marszalek said. The company is also working with the SEC and CFTC to bring… pic.twitter.com/TSeAyGxZEi — The Block (@TheBlockCo) September 17, 2026

크립토닷컴 CEO는 “이번 SEC 승인은 디지털 자산의 혁신과 미국 자본시장을 결합하는 역사적 이정표”라며, “궁극적인 목표는 만기가 없는 단일 주식 무기한 선물을 미국 시장에 최초로 선보이는 것”이라고 포부를 밝혔다. 다만 투자자들은 파생상품 특유의 고레버리지 위험성과 향후 상품 출시에 따른 규제당국의 추가적인 모니터링 가능성을 유의해야 한다.

무기한 선물 도입 겨냥

무기한 선물은 만기일 없이 포지션을 지속적으로 유지할 수 있는 크립토 시장의 파생상품이다. 코인베이스는 지난 3월 주식 무기한 선물을 출시했으나 이는 비미국인 대상에 그쳤고, 크라켄 역시 토큰화 주식 거래를 준비 중이나 출시 목표가 2027년으로 아직 먼 상태다. 반면 오지닷컴은 미국 소매 및 기관 투자자를 대상으로 합법적인 단일 주식 선물 거래 권한을 취득했다는 점에서 차별성을 자랑한다. 나아가 오지닷컴은 이 규제적 기반을 바탕으로 주식 무기한 선물 도입까지 겨냥하고 있어 업계의 기대를 모으고 있다.

일각에서는 이번 승인을 두고 “크립토 기업을 압박하던 SEC가 공식 가이드라인을 준수한 플랫폼에게 미국 자본시장의 안방을 내어주기 시작했다”고 평가했다. 특히 실물자산 토큰화 및 주식 연계 파생상품 시장의 거래대금이 올해 수천억 달러 규모로 성장을 거듭하고 있는 만큼, 제도권 자금이 대거 유입될 것이라는 분석이 지배적이다.

이번 소식은 전통금융의 거대한 자본흐름이 온체인 인프라로 이동하는 기폭제가 될 것으로 보인다. 특히 로빈후드와 같은 대형 거래 플랫폼이 오지닷컴의 규제된 파생상품 인프라를 활용하기 시작하면서, 크립토 생태계 역시 단순한 투기 시장을 넘어 글로벌 금융 인프라의 한 축으로 영역을 넓혀가는 모습이다.

폭발하는 거래량, 혁신적인 대안은 무엇일까?

월가의 거대한 주문흐름이 온체인으로 유입되면서 미결제약정과 실시간 마진콜을 초단위로 정산할 수 있는 강력한 인프라의 필요성이 대두되고 있다. 그러나 가장 안전한 자본이 모여 있는 비트코인 메인넷은 처리 속도가 현저히 느려, 이처럼 빠른 속도를 요구하는 금융 상품을 감당하기에 구조적 한계가 존재한다.

그리고 이 시점에서 차세대 비트코인 L2 프로젝트인 비트코인 하이퍼가 혁신적인 대안으로 주목받고 있다. 비트코인 하이퍼는 비트코인의 독보적인 보안성을 그대로 계승하면서도, 밀리초 단위의 초고속 정산과 저렴한 가스비를 지원한다. 이는 비트코인 인프라에 솔라나 가상머신을 통합하여 가능한 것으로, 기관급 자금이 한꺼번에 몰려도 병목 현상 없이 완벽하고 매끄러운 거래 환경을 보장한다.

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비트코인 하이퍼는 또한 기존에는 실현하기 까다로웠던 다양한 유틸리티를 가능하게 한다. 덕분에 비트코인 보유자들은 메인넷 보안성을 유지하면서 디파이, 밈코인 거래, P2E 게임 등 다양한 활동을 즐길 수 있게 된다. 무엇보다도, 비트코인 하이퍼는 현재 사전판매를 진행하고 있어 상당한 할인가에 구매할 수 있다는 장점이 있다.

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