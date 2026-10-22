바이낸스(Binance) 창업자 창펑 자오(Changpeng Zhao, CZ)가 전 세계 암호화폐 투자자들에게 웹사이트 이용 시 각별한 주의를 당부했다. 인터넷 웹사이트에서 광범위하게 사용되는 프로그래밍 언어 PHP에서 심각한 보안 취약점이 발견되면서 해커들이 정상적인 웹사이트를 악용할 수 있다는 우려가 커지고 있다.

10월 21일 창펑 자오는 X(구 트위터)를 통해 앞으로 며칠 동안 웹사이트 방문에 각별히 주의해야 한다고 경고했다.

이번 사안은 PHP에서 발견된 두 가지 취약점인 CVE-2026-109618과 CVE-2026-109619와 관련돼 있다. 두 취약점은 PHP2Shell이라는 이름으로 알려졌으며, 각각 심각도 평가에서 10점 만점에 9.2점을 기록한 것으로 전해졌다.

문제는 공격자가 웹사이트 관리자 계정에 로그인하지 않고도 특정 조건에서 서버에 악성 코드를 실행할 수 있다는 점이다.

이 경우 해커는 정상적인 암호화폐 웹사이트에 악성 지갑 연결 버튼이나 가짜 에어드롭 페이지를 삽입해 이용자의 자산 탈취를 시도할 수 있다.

미국 연방수사국(FBI) 사이버 부서 역시 보안 업데이트를 적용할 수 없는 조직에 시스템을 오프라인으로 전환할 것을 권고한 것으로 알려졌다.

Call me paranoid, but be extra careful visiting ANY web site in the next few days, as some web admins are not always up-to-date with security patches. Two vulnerabilities (CVE-2026-109618 and CVE-2026-109619) reported for PHP, the web programming language, affecting servers… — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 21, 2026

PHP2Shell 취약점이란? 웹사이트 서버 장악 가능성에 보안 경고

PHP는 전 세계 웹사이트에서 널리 사용되는 서버 측 프로그래밍 언어다.

워드프레스(WordPress)를 비롯한 다양한 콘텐츠 관리 시스템과 전자상거래 플랫폼, 웹 애플리케이션이 PHP를 기반으로 운영된다.

이번에 발견된 PHP2Shell 취약점은 특정 조건에서 공격자가 별도의 인증 절차 없이 서버에 원격 코드를 실행할 수 있도록 만드는 문제다.

특히 웹사이트 애플리케이션이 본격적으로 실행되기 전 단계에서 공격이 가능하다는 점에서 위험성이 높게 평가된다.

PHP 공식 보안 공지에 따르면 개발팀은 취약점 해결을 위해 다음 버전으로 즉시 업데이트할 것을 권고했다.

PHP 8.5.12

PHP 8.4.27

PHP 8.3.36

PHP 8.2.35

PHP 8.1 및 이전 버전은 공식 보안 지원이 종료돼 해당 취약점에 대한 정식 수정 버전이 제공되지 않는다. 따라서 구버전 운영자는 지원되는 버전으로 업그레이드해야 한다.

원문이 인용한 웹 기술 통계에 따르면 서버 측 프로그래밍 언어를 식별할 수 있는 웹사이트 중 약 70.5%가 PHP를 사용하고 있다.

다만 이 수치는 전체 웹사이트의 70.5%가 실제 공격에 노출됐다는 의미는 아니다. 취약점의 영향은 PHP 버전과 서버 구성, 보안 패치 적용 여부에 따라 달라진다.

보안업체 산섹(Sansec)의 분석에 따르면 워드프레스와 마젠토(Magento), phpMyAdmin 등 11개 애플리케이션에서 공격 가능성이 확인됐다.

더욱 우려되는 부분은 공식 패치가 배포되기 전부터 취약점을 악용하려는 움직임이 포착됐다는 점이다.

관련 공격 정보는 10월 20일 외부에 유출된 것으로 알려졌으며, 아마존의 공격 탐지용 허니팟에서는 이보다 앞선 10월 17일에도 취약점 악용 시도가 기록됐다.

보안 연구원 케빈 보몬트(Kevin Beaumont)는 이번 문제를 최근 수년 사이 가장 심각한 취약점 중 하나로 평가했다.

Two critical vulnerabilities have been identified in PHP, a widely used programming language that powers websites and web applications. These vulnerabilities (CVE-2026-109618 and CVE-2026-109619) could allow malicious cyber actors to remotely execute code in PHP core, potentially… pic.twitter.com/tnwiQv5v0F — FBI Cyber Division (@FBICyberDiv) October 21, 2026

암호화폐 지갑도 위험할까? 가짜 에어드롭·악성 서명 주의

이번 취약점이 암호화폐 투자자들에게 중요한 이유는 해커가 정상적인 웹사이트의 화면을 조작할 수 있기 때문이다.

암호화폐 이용자는 거래소뿐 아니라 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼과 토큰 프로젝트 홈페이지, 에어드롭 이벤트 페이지 등 다양한 웹사이트에서 지갑을 연결한다.

만약 공격자가 이러한 웹사이트의 서버를 장악한다면 기존에 신뢰하던 페이지에 가짜 지갑 연결 버튼이나 악성 스크립트를 삽입할 수 있다.

이용자가 해당 버튼을 누르고 악성 거래나 토큰 사용 권한을 승인하면 자산 탈취로 이어질 위험이 있다.

특히 지갑 드레이너(Wallet Drainer)는 이용자가 서명하거나 승인한 권한을 악용해 암호화폐를 다른 주소로 이동시키는 공격 방식이다.

실제로 2025년 6월에는 암호화폐 전문매체 코인텔레그래프(Cointelegraph)의 웹사이트 화면이 공격자에 의해 변조돼 가짜 에어드롭 팝업이 노출된 사례가 있었다.

이번 PHP 취약점 중 하나는 서버 메모리에 저장된 정보가 유출될 가능성도 있는 것으로 알려졌다.

서버 메모리에는 로그인 세션과 인증 정보, API 키 등 민감한 데이터가 포함될 수 있어 피해가 웹사이트 화면 변조에 그치지 않을 가능성도 있다.

다만 웹사이트 서버가 공격받았다는 사실만으로 이용자의 개인 지갑이나 블록체인 네트워크가 직접 해킹됐다고 볼 수는 없다.

실제 자산 탈취 여부는 악성 코드의 동작과 지갑 승인 내역, 이용자의 추가 행동 등에 따라 달라진다.

한편 BNB 체인(BNB Chain)과 트러스트월렛(Trust Wallet)은 자사 기술 인프라에 PHP를 사용하지 않는다고 밝혔다.

그러나 해당 서비스와 연결되는 외부 프로젝트 홈페이지나 블로그, 분석 대시보드까지 안전하다는 의미는 아니다.

업비트·빗썸 이용자도 주의…암호화폐 보안 수칙은?

이번 보안 취약점은 특정 암호화폐 거래소만을 대상으로 하는 문제가 아니다.

PHP를 사용하는 웹사이트 전반에 영향을 미칠 수 있는 만큼 업비트와 빗썸 등 국내 거래소를 이용하는 투자자들도 외부 링크와 지갑 연결 요청에 주의할 필요가 있다.

특히 거래소 공식 홈페이지를 사칭하는 피싱 사이트나 신규 코인 에어드롭을 내세운 악성 페이지에 대한 경계가 필요하다.

투자자가 확인해야 할 주요 보안 수칙은 다음과 같다.

거래소와 지갑 서비스는 저장된 공식 주소나 북마크를 통해 접속하고, 문자·메신저에 포함된 출처 불명의 링크는 피해야 한다.

지갑 연결 이후에는 거래 서명과 토큰 승인 요청 내용을 확인하고, 이해하지 못한 권한 요청은 승인하지 않아야 한다.

거래소 계정에는 2단계 인증을 적용하고 출금 주소 화이트리스트 등 추가 보안 기능을 활용해야 한다.

장기 보유 자산은 하드웨어 지갑 등 별도의 보관 수단을 검토하고, 복구 문구와 개인키를 웹사이트에 입력하지 않아야 한다.

특히 하드웨어 지갑을 사용하더라도 악성 거래를 직접 승인하면 자산을 잃을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

이더리움 생태계에서 진행되는 지갑 보안 대응에 관한 내용은 이더리움 재단과 SEAL의 지갑 드레이너 대응 협력 기사에서도 확인할 수 있다.

암호화폐 시장 영향은 제한적…비트코인 8만2천 달러 아래로

PHP 보안 취약점에 대한 우려가 확산되고 있지만, 원문 집계 시점 주요 암호화폐 가격에서는 이번 사건에 따른 직접적인 충격이 뚜렷하게 확인되지 않았다.

암호화폐 전체 시가총액은 약 2조7,400억 달러를 기록했으며, 비트코인과 주요 알트코인은 24시간 동안 약 1.5% 하락했다.

주요 암호화폐 가격은 다음과 같다.

암호화폐 가격 24시간 변동률 비트코인(BTC) 81,991달러 -1.5% 이더리움(ETH) 2,409달러 -1.6% BNB 734.59달러 -1.4% 리플(XRP) 1.33달러 -1.5% 솔라나(SOL) 104.55달러 -1.5%

비트코인은 전체 암호화폐 시장의 약 60%를 차지하고 있으며, 공포·탐욕 지수는 전일 63에서 68로 상승해 탐욕(Greed) 구간을 유지했다.

이러한 가격 움직임은 PHP 보안 취약점보다는 국제유가와 미국·이란 관련 지정학적 불확실성 등 거시경제 변수의 영향을 더 크게 받았을 가능성이 있다.

현재까지 원문에 따르면 주요 거래소나 지갑 서비스에서 PHP2Shell 취약점과 직접 연관된 암호화폐 자산 손실 사례는 보고되지 않았다.

다만 실제 피해가 아직 확인되지 않았다는 사실이 모든 웹사이트의 안전성을 보장하는 것은 아니다.

PHP 개발팀은 관련 보안 패치를 배포했으며, 향후 위험은 개별 웹사이트 운영자가 이를 얼마나 신속하게 적용하는지에 따라 달라질 전망이다.

PHP 보안 취약점, 암호화폐 투자자가 주목해야 할 다음 변수는?

이번 PHP2Shell 사태는 암호화폐 투자 위험이 토큰 가격이나 블록체인 네트워크 자체에만 존재하는 것은 아니라는 점을 보여준다.

블록체인 거래가 정상적으로 작동하더라도 이용자가 접속하는 웹사이트나 지갑 연결 인터페이스가 공격받으면 자산 보안에 영향을 줄 수 있기 때문이다.

특히 신규 토큰 출시와 에어드롭, 탈중앙화 거래소 이용이 활발한 암호화폐 시장에서는 웹사이트 보안과 지갑 서명 검증이 중요한 투자자 보호 수단이다.

향후에는 PHP 보안 패치 적용률과 실제 공격 사례, 주요 암호화폐 서비스의 추가 보안 공지를 확인할 필요가 있다.

현재까지 이번 취약점이 암호화폐 시장 전체의 가격 하락을 촉발했다는 증거는 확인되지 않았다. 그러나 보안 업데이트가 적용되지 않은 웹사이트를 통한 피싱과 자산 탈취 위험은 당분간 주요 경계 요인으로 남을 전망이다.

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