세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스에서 이더리움(ETH) 투자자들의 움직임이 달라지고 있다. 바이낸스에서 발생한 ETH 출금 트랜잭션 수가 3년 만에 가장 높은 수준으로 증가하면서, 시장에서는 중장기 보유를 위한 축적 움직임이 강화되고 있다는 분석이 나온다.

특히 이러한 변화는 이더리움 가격이 2,700달러를 넘어 주요 기술적 저항선인 2,800달러에 접근하는 시점에 나타났다는 점에서 주목된다.

크립토퀀트(CryptoQuant) 기고자 다크포스트(Darkfost)에 따르면 바이낸스의 월평균 ETH 출금 트랜잭션 수는 최근 9만건을 넘어섰다. 이는 2023년 이후 가장 높은 수준이며 올해 초와 비교하면 약 두 배에 달한다.

다만 여기서 주의할 점이 있다. 출금 트랜잭션 수가 늘었다는 사실이 반드시 동일한 비율로 거래소의 ETH 보유량이 감소했다는 의미는 아니다. 출금 횟수와 실제 출금 물량은 서로 다른 지표이기 때문이다.

그럼에도 투자자들이 ETH를 거래소에서 외부 지갑으로 옮기는 활동이 크게 증가했다는 점은 단기 거래보다 자체 보관이나 중장기 보유를 선호하는 움직임이 확대되고 있을 가능성을 보여준다.

지난 7월 약 1,510달러 부근에서 저점을 형성한 이후 이더리움은 3개월 동안 75% 이상 상승하며 이전 조정 과정에서 잃었던 가격대를 빠르게 회복했다.

현재 ETH는 2,700달러대에서 거래되며 최근 급등 이후 숨 고르기에 들어간 모습이다. 단기적으로는 2,800달러 돌파 여부가 다음 상승 구간을 결정할 핵심 변수가 될 전망이다.

$BTC just hit $87,000.$ETH is trading above $2,800.



$750M worth of shorts liquidated in the past 12 hours.



We are mooning! pic.twitter.com/iHwIcn1P62 — CryptoGoos (@cryptogoos) September 21, 2026

바이낸스 떠나는 ETH 늘었다…3년 만에 최고 수준

크립토퀀트 데이터에 따르면 바이낸스의 월평균 ETH 출금 트랜잭션 수는 9만건을 넘어 2023년 이후 최고치를 기록했다.

올해 초와 비교하면 약 두 배 수준이다.

이러한 변화는 점진적으로 나타났다기보다 최근 몇 달 사이 빠르게 가속화됐다. 같은 기간 ETH 가격 역시 약 1,510달러에서 2,600달러 이상으로 상승하면서 가격과 온체인 투자자 행동이 동시에 변화하는 모습이 나타났다.

거래소에서 외부 지갑으로 자산을 이동하는 행위는 일반적으로 즉각적인 거래 목적보다는 자체 보관이나 스테이킹, 디파이(DeFi), 장기 보유 등과 연관될 수 있다.

따라서 바이낸스의 ETH 출금 활동 증가는 투자자들이 최근 가격 상승에도 불구하고 보유 물량을 곧바로 거래소에서 매도하기보다 외부로 이동시키고 있음을 보여주는 참고 지표로 볼 수 있다.

다만 출금 횟수만으로 실제 매도 가능 물량이 얼마나 감소했는지는 알 수 없다. 하나의 대규모 출금과 여러 차례의 소규모 출금은 트랜잭션 수에서는 전혀 다르게 나타날 수 있기 때문이다.

따라서 보다 강한 공급 감소 신호를 확인하려면 향후 바이낸스의 ETH 잔액과 순유출량(Netflow)이 같은 방향으로 움직이는지도 함께 확인할 필요가 있다.

기관 자금 측면에서도 최근 변화가 나타났다.

미국 현물 이더리움 ETF는 9월 21일 약 2억7,000만달러의 순유입을 기록하며 최근의 유출 흐름에서 강하게 반등했다. 파사이드(Farside Investors)에 따르면 블랙록의 ETHA에 약 1억1,010만달러가 들어오며 이날 유입을 주도했다.

이는 앞선 거래일들의 불안정한 ETF 흐름과 대조된다. 9월 15일부터 17일까지 미국 현물 ETH ETF에서는 3거래일 연속 순유출이 발생했고, 18일 약 1억4,370만달러가 유입되면서 반전이 시작됐다.

따라서 현재는 개인 및 온체인 투자자의 거래소 출금 증가와 기관 ETF 수요 회복이 동시에 나타나고 있는지 주목할 필요가 있다.

거래소 출금 증가가 이더리움 가격에 중요한 이유

This mysterious whale swapped another 200.71 $BTC ($17.2M) for 6,247 $ETH ($17.2M) today!



Over the past 6 days, the whale has swapped a total of 1,308 $BTC ($104M) for 40,670 $ETH and staked it all!https://t.co/HBzcwEnHth pic.twitter.com/fTVSy0Mwhg — Lookonchain (@lookonchain) September 22, 2026

암호화폐 시장에서는 거래소에 보관된 자산을 상대적으로 매도하기 쉬운 유동 공급으로 보는 경우가 많다.

반대로 ETH가 거래소에서 개인 지갑이나 기관 수탁 서비스, 스테이킹 주소 등으로 이동하면 즉각적인 현물 매도에 활용될 가능성이 낮아질 수 있다.

따라서 거래소 출금과 실제 잔액 감소가 동시에 지속될 경우 시장에서 즉시 거래 가능한 ETH 공급이 줄어드는 효과가 나타날 수 있다.

이러한 상황에서 현물 ETF나 개인 투자자의 신규 매수 수요까지 증가하면 수요와 거래 가능한 공급 사이의 불균형이 커지면서 가격 변동폭이 확대될 가능성이 있다.

하지만 거래소 출금을 곧바로 강세 신호로 해석해서는 안 된다.

투자자는 거래소 간 자산 이동, 수탁업체 변경, 스테이킹, 디파이 활용 등 다양한 목적으로 ETH를 출금할 수 있다. 따라서 출금 활동은 투자자 행동을 보여주는 중요한 온체인 지표이지만 독립적인 가격 예측 신호는 아니다.

현재 시장에서 긍정적인 부분은 출금 활동 증가와 함께 ETH 가격도 주요 저항선을 연이어 돌파하고 있다는 점이다.

이더리움은 최근 2,560달러 부근의 저항을 넘어 2,700달러대로 상승했으며, 이제 시장의 관심은 2,800달러에 집중되고 있다.

ETH 2,800달러 돌파하면 다음 목표는?

최근 기술적 구조 역시 이더리움 강세론에 힘을 싣고 있다.

로이터의 최신 기술 분석에 따르면 ETH는 최근 강세 지속형 패턴인 ‘불 플래그(Bull Flag)’의 저항선을 상향 돌파했다. 주요 돌파 가격은 약 2,661달러였으며, 해당 구조가 유지될 경우 약 3,050달러가 다음 기술적 목표로 제시된다.

다만 3,000달러에 도달하기 전 2,775~2,825달러 구간에서 추가적인 매도 압력이 나타날 가능성이 있다.

현재 가격과 거의 맞닿아 있는 구간이다.

따라서 강세 시나리오에서는 ETH가 2,800달러 부근의 매도 물량을 흡수한 뒤 해당 가격대를 지지선으로 전환하는 과정이 필요하다. 이 경우 3,000~3,050달러까지 추가 상승 가능성이 열릴 수 있다.

그 위에서는 3,395~3,445달러가 다음 주요 기술적 저항 구간으로 거론된다.

반대로 2,800달러 돌파에 실패하면 최근 급등분을 소화하기 위한 조정이 나타날 수 있다.

첫 번째로 주목할 가격대는 2,560~2,565달러다. 최근 돌파한 저항선인 만큼 조정 시 지지선으로 유지되는지가 중요하다.

이 구간이 무너지면 2,350~2,400달러가 다시 주요 방어선으로 부상할 수 있다.

클로드 AI가 제시한 이더리움 시나리오

클로드(Claude)를 활용한 가격 시나리오 역시 현재 기술적 구조에서 2,800달러를 가장 중요한 단기 분기점으로 제시한다.

다만 이는 앤트로픽(Anthropic)이 공식적으로 발표한 ETH 가격 전망이 아니라 현재 가격과 기술적 지표를 바탕으로 AI가 생성한 시나리오라는 점을 구분할 필요가 있다.

강세 시나리오에서는 2,800달러를 일봉 기준으로 돌파한 뒤 3,000달러를 넘어 3,300달러대까지 상승 범위가 확대될 수 있다.

기본 시나리오는 최근 3개월 동안 75% 이상 상승한 만큼 2,500~2,800달러 사이에서 추가적인 가격 다지기가 진행되는 것이다.

약세 시나리오에서는 2,560달러를 반납하면서 최근의 돌파 모멘텀이 약해지고 2,400달러 부근까지 조정이 확대될 수 있다.

현재 온체인 환경은 이전보다 긍정적이다. 바이낸스에서 ETH를 외부로 이동시키는 활동이 3년 만에 가장 활발해졌고, 미국 현물 ETH ETF에도 다시 대규모 자금이 유입되고 있기 때문이다.

다만 실제 공급 부족이 형성되고 있다고 판단하려면 출금 트랜잭션 수뿐 아니라 거래소 ETH 잔액과 순유출 규모가 함께 감소하는지 확인해야 한다.

결국 이더리움의 다음 움직임을 결정할 핵심은 세 가지다. 바이낸스 출금 증가가 실제 거래소 공급 감소로 이어지는지, 미국 현물 ETF의 대규모 순유입이 지속되는지, 그리고 ETH가 2,800달러 저항을 확실하게 돌파하는지 여부다.

세 조건이 동시에 확인된다면 최근의 온체인 축적 움직임이 가격 상승으로 이어지는 보다 강한 근거가 될 수 있다. 반대로 2,800달러에서 다시 거부당하고 거래소 유출 흐름까지 둔화된다면 최근 상승 이후 추가적인 가격 조정 가능성을 열어둘 필요가 있다.

이더리움의 강세가 이어질 경우 시장의 관심이 ETH에만 머물지 않고 다른 주요 알트코인으로 확산되는지도 주목할 만하다. 일반적으로 시장의 위험 선호가 높아지면 대형 알트코인을 시작으로 다양한 섹터에 자금이 순환할 수 있기 때문이다. 향후 강세장에서 주목할 만한 프로젝트와 주요 시장 테마를 비교하고 싶다면 알트코인 추천 페이지에서 관련 코인과 전망을 함께 살펴볼 수 있다.

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