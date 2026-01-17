이더리움, 사용자 유지율 2배 폭증… 일일 거래량 280만 건 ‘역대 최고치’ 경신

핵심 내용

이더리움의 전월 대비 활동 유지율이 급증하며 신규 활성 주소가 400만 개에서 800만 개로 두 배 늘어났다.

일일 트랜잭션 수는 280만 건을 돌파하며 1년 전보다 125% 성장하는 폭발적인 수치를 보였다.

이러한 성장은 최근 단행된 '후사카(Fusaka)' 업그레이드와 스테이블코인 사용량 급증, 그리고 낮아진 수수료 환경 덕분으로 분석된다.

가상자산 시장의 기축 통화 역할을 하는 이더리움(ETH) 네트워크가 최근 수년 사이 가장 강력한 사용자 결집력을 보여주고 있다.

사용자 ‘고착도’의 급격한 상승… 이더리움 생태계의 질적 변화

온체인 분석 플랫폼 글래스노드(Glassnode)의 최신 데이터에 따르면, 이더리움의 전월 대비 활동 유지율(Month-over-Month Activity Retention)은 지난 30일 동안 거의 두 배 가까이 수직 상승했다. 이는 사용자가 늘어난 것을 넘어, 한번 유입된 사용자가 네트워크를 떠나지 않고 계속 머무는 ‘고착도’가 매우 높아졌음을 의미한다.

구체적인 수치를 살펴보면, 이번 달에만 약 400만 개의 신규 활성 주소가 추가되면서 월간 총 활성 주소 수는 800만 개에 도달했다. 주목할 점은 과거의 급증 사례들이 단순히 에어드롭(Airdrop)을 노린 일회성 계정 생성에 의해 주도되었던 것과 달리, 이번 유입은 “신규” 사용자 코호트(Cohort, 동일 집단)의 유지율이 두 배로 뛰면서 발생했다는 점이다.

Ethereum’s Month-over-Month Activity Retention shows a sharp spike in the “New” cohort, indicating a surge in first-time interacting addresses over the past 30 days.

This reflects a notable influx of new wallets engaging with the Ethereum network, rather than activity being… pic.twitter.com/h8Zw7hXOSX — glassnode (@glassnode) January 15, 2026

기사 작성 시점 기준, 이더리움 가격은 전일 대비 약 1.36% 상승한 3,320달러 선을 유지하고 있다.

‘투기적 수요’보다 ‘실질적 사용량’ 부각

여러 온체인 분석 지표들은 이더리움 생태계가 단순 투기에서 실질적 활용으로 패러다임이 전환되고 있음을 시사하고 있다:

이더스캔(Etherscan) 자료에 따르면, 일일 활성 주소 수는 전년 대비 약 41만 개에서 100만 개 이상으로 두 배 넘게 증가했다.

특히 일일 처리량은 280만 건의 트랜잭션을 기록하며 사상 최고치를 갈아치웠는데, 이는 전년 동기 대비 무려 125% 성장한 놀라운 수치다.

글래스노드는 다음과 같이 언급했다:

“이더리움의 전월 대비 활동 유지율에서 신규 사용자의 코호트가 급격한 증가를 보여주고 있으며, 이는 지난 30일 동안 처음으로 네트워크와 상호작용하기 시작한 주소들이 폭발적으로 늘어났음을 의미한다.”

‘후사카’ 업그레이드와 레이어 2가 견인한 기술적 진보

이러한 거래량 급증이 수수료 하락과 동시에 일어났다는 점은 이더리움 로드맵이 성공적으로 작동하고 있음을 증명한다. 현재 메인넷은 거래 실행 업무를 아비트럼(Arbitrum), 베이스(Base), 옵티미즘(Optimism)과 같은 레이어 2(L2) 네트워크로 성공적으로 분산시키면서도, 최종 결제와 스테이블코인 이체를 통해 전체 네트워크의 가치를 보존하고 있다.

특히 일일 280만 건이라는 기록적인 거래량은 지난해 12월 진행된 ‘후사카(Fusaka)’ 업그레이드의 결실이기도 하다. 해당 업그레이드를 통해 블록 크기가 약 33% 확장(가스 한도 6000만 달러 상향)되면서 네트워크의 수용 능력이 대폭 향상되었다.

이와 함께 ETF 자금 유입, 스테이블코인 발행량 증가, 그리고 다양한 가상자산 프로토콜로의 자본 유입이 이더리움에 대한 시장의 신뢰를 뒷받침하고 있다. 현재 전체 이더리움 공급량의 50% 이상이 스테이킹에 예치되어 보안성을 강화하고 있으나, 일각에서는 강력한 온체인 지표와 지지부진한 가격 흐름 사이의 괴리를 지적하며 거시 경제적 역풍을 우려하는 시각도 존재한다.

기관 투자자들의 견해: 신규 사용자 유지가 관건

기관 트레이더들의 관점에서 ‘신규 주소 수’는 흔히 시빌(Sybil, 중복 계정) 공격에 의해 오염되기 쉬운 수치로 여겨지기도 한다. 하지만 이번 데이터의 핵심인 ‘유지율 두 배 증가’는 차원이 다른 의미를 갖는다. 낮은 수수료 환경에서의 높은 유지율은 이들이 봇 네트워크가 아닌, 스테이블코인 결제나 디파이(DeFi)를 이용하는 실제 사용자임을 시사하기 때문이다.

만약 이러한 사용자 군이 2026년 1분기까지 활동을 지속한다면, 이더리움의 가치 평가 모델은 기존의 ‘공급 감소’ 프레임에서 ‘네트워크 유틸리티’ 가치를 훨씬 더 높게 평가하는 방향으로 재설정되어야 할 것이다. 특히 레이어 2의 데이터 저장 비용(Blob revenue)이 안정화됨에 따라 이더리움은 명실상부한 글로벌 금융 인프라로서의 입지를 더욱 공고히 할 것으로 전망된다.

