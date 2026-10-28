미국 연방준비제도(Fed)의 10월 기준금리 결정을 앞두고 금융시장이 동결 가능성에 무게를 두고 있다. 그러나 12월 추가 금리 인상에 대한 기대가 높아지면서 비트코인을 비롯한 암호화폐 시장에는 여전히 불확실성이 남아 있다.

10월 28일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 종료를 앞두고 폴리마켓(Polymarket)에서는 기준금리 동결 확률이 94.9%로 집계됐다. 시장은 연준이 현재 3.75~4.00%인 기준금리 범위를 유지할 것으로 예상하고 있다.

반면 12월 회의에서 추가 금리 인상이 이뤄질 가능성은 약 79%로 반영됐다.

이는 이번 회의의 금리 결정 자체보다 케빈 워시(Kevin Warsh) 연준 의장의 기자회견과 향후 통화정책 방향에 투자자들의 관심이 집중되고 있음을 보여준다.

비트코인(BTC)은 원문 집계 시점 기준 8만1,430달러에 거래되며 지난 24시간 동안 약 1.9% 상승했다.

연준의 정책 결정은 미국 동부시간 오후 2시, 한국시간 10월 29일 오전 3시에 발표될 예정이다. 의장 기자회견은 30분 뒤 시작된다.

미국 연준 금리 동결 가능성 95%…12월 추가 인상에 시장 집중

이번 FOMC 회의를 앞두고 예측시장과 금리 선물시장은 대체로 기준금리 동결을 예상하고 있다.

원문에서 인용한 주요 시장별 전망은 다음과 같다.

출처 10월 동결 전망 12월 인상 전망 폴리마켓 94.9% 78.8% 칼시(Kalshi) 96% 79% CME 페드워치(FedWatch) 90% 이상 73% 로이터 경제전문가 설문 100명 중 94명 동결 예상 별도 수치 없음

폴리마켓의 10월 금리 결정 관련 시장에는 약 8,600만 달러의 거래대금이 발생한 것으로 집계됐다.

특히 시장 참여자들은 10월 동결 이후 12월 인상, 2027년 1월 동결로 이어지는 경로에 약 59%의 확률을 반영했다.

이러한 기대는 미국 국채시장에서도 나타나고 있다.

미국 세인트루이스 연방준비은행(FRED)에 따르면 2년 만기 미국 국채 수익률은 10월 26일 4.68%를 기록했다.

이는 연준 기준금리 상단인 4.00%보다 0.68%포인트 높은 수준이다. 지난 8월 말 기록한 4.17%와 비교해도 상당히 상승했다.

단기 국채 수익률 상승은 향후 높은 정책금리가 유지되거나 추가 인상이 이뤄질 수 있다는 시장의 기대를 반영한다.

다만 국채 수익률에는 기간 프리미엄과 유동성, 위험 회피 수요 등 다양한 요인이 영향을 미치므로 금리 인상 가능성을 단독으로 확정하는 지표는 아니다.

연준 워시 의장 발언 주목…물가 3.7%와 고용 둔화 사이

이번 회의에서 시장이 주목하는 핵심은 연준이 금리를 동결하면서도 추가 인상 가능성을 열어둘지 여부다.

미국의 9월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 3.7% 상승했다. 이는 8월의 3.4%보다 높은 수준이다.

국제유가 상승도 인플레이션 압력을 높이고 있다. 원문 집계 시점 브렌트유 가격은 배럴당 약 111달러에 거래됐다.

반면 미국 노동시장은 둔화 조짐을 보이고 있다.

9월 비농업 신규 고용은 2만9,000명 증가하는 데 그쳤으며, 실업률은 4.2%로 상승했다.

이처럼 물가 상승 압력과 고용시장 약화가 동시에 나타나면서 연준의 정책 결정은 복잡해지고 있다.

연준은 지난 9월 16일 기준금리를 0.25%포인트 인상했다. 당시 FOMC 위원 12명 전원이 인상에 찬성했다.

9월 FOMC 공식 성명에서는 물가 안정의 중요성이 강조됐다.

워시 의장은 향후 회의의 정책 결정을 미리 단정하지 않겠다는 입장을 유지해 왔다.

따라서 이번 회의에서는 금리 동결 자체보다 기자회견에서 12월 추가 인상 가능성을 어떻게 설명하는지가 중요할 전망이다.

또 다른 관전 포인트는 FOMC 위원들의 반대표 규모다.

지난 7월 회의에서는 클리블랜드 연방준비은행의 베스 해맥(Beth Hammack), 댈러스 연은의 로리 로건(Lorie Logan), 미니애폴리스 연은의 닐 카시카리(Neel Kashkari)가 금리 인상을 주장한 바 있다.

폴리마켓에서는 이번 회의에서 두 명의 위원이 반대 의견을 낼 가능성이 33.5%로 가장 높게 반영됐다. 세 명은 28%, 반대표가 없는 경우는 23%였다.

외환시장 분석업체 포렉스닷컴(FOREX.com)의 맷 웰러(Matt Weller)는 두 명 이상의 인상 지지 반대표가 나올 경우 이를 매파적 동결 신호로 해석할 수 있다고 평가했다.

다만 이는 발표 전 시장 전망이며, 실제 표결 결과와는 구분해야 한다.

연준 금리 결정이 비트코인 가격에 미치는 영향은?

비트코인 시장에서는 기준금리 결정 자체보다 연준의 향후 정책 방향과 시장 예상 사이의 차이가 중요하게 작용할 수 있다.

일반적으로 연준이 긴축적인 통화정책을 유지하면 미국 국채 수익률과 달러 가치가 상승하면서 암호화폐를 비롯한 위험자산에 부담을 줄 수 있다.

반대로 금리 인상 압력이 완화되면 투자자들의 위험자산 선호가 개선될 가능성이 있다.

그러나 올해 비트코인의 실제 가격 움직임은 단순한 금리 방향만으로 설명하기 어렵다.

원문이 제시한 분석에 따르면 비트코인은 2026년 다섯 차례의 금리 동결 이후 24시간 동안 세 차례 하락했다.

다섯 차례 회의 이후 평균 수익률은 약 -2.6%였으며, 특히 1월과 6월 회의 이후에는 각각 6.2%, 5.1% 하락했다.

반면 9월 16일 금리 인상 직후 비트코인은 하루 동안 약 1.1% 상승했고, 이후 일주일 동안 11.3% 상승한 것으로 집계됐다.

이는 금리 인상이 반드시 비트코인 하락으로 이어지거나, 금리 동결이 상승을 보장하지는 않는다는 점을 보여준다.

시장 가격에는 이미 정책 기대가 반영돼 있을 수 있기 때문이다.

옵션시장에서도 이번 회의를 앞두고 극단적인 변동성 확대 기대는 나타나지 않고 있다.

암호화폐 옵션 거래소 데리비트(Deribit)의 비트코인 변동성 지수 DVOL은 10월 28일 약 37.3을 기록했다.

DVOL은 옵션 가격에 반영된 향후 30일간의 연율화 변동성 기대치를 나타낸다.

해당 지수는 최근 2주 동안 대체로 37~39 범위에서 움직였다.

그러나 변동성 기대가 안정적이라는 사실이 예상 밖의 정책 발표에 따른 급격한 가격 변동 가능성까지 배제하는 것은 아니다.

비트코인 가격 전망: 8만3,624달러 돌파할 수 있을까?

비트코인은 원문 집계 시점 약 8만1,430달러에 거래되며 주요 이동평균선 위에서 반등을 시도하고 있다.

50일 지수이동평균선(EMA)은 8만829달러, 200일 EMA는 7만6,442달러에 위치해 있다.

현재 가격이 두 이동평균선 위에 있다는 점은 기술적으로 긍정적이지만, 아직 10월 초 가격대를 회복하지 못했다는 한계가 있다.

단기적으로 가장 중요한 저항선은 10월 시가인 8만3,624달러다.

비트코인이 해당 가격 위에서 일봉을 마감한다면 월간 수익률이 플러스로 전환되면서 상승 모멘텀이 강화될 가능성이 있다.

이후에는 10월 21일 고점인 8만4,898달러가 다음 저항선으로 작용할 전망이다.

반면 하방에서는 10월 24일 저점인 7만9,221달러가 중요한 지지선이다.

이 가격대는 최근 여러 차례 하락을 방어했던 구간이다.

향후 비트코인 가격 전망은 다음 세 가지 시나리오로 구분할 수 있다.

강세 시나리오: 연준이 금리를 동결하고 워시 의장의 발언이 예상보다 완화적으로 해석되는 경우다. 비트코인이 8만3,624달러 위에서 일봉을 마감하면 8만4,898달러 재시험 가능성이 열린다.

연준이 금리를 동결하고 워시 의장의 발언이 예상보다 완화적으로 해석되는 경우다. 비트코인이 8만3,624달러 위에서 일봉을 마감하면 8만4,898달러 재시험 가능성이 열린다. 기본 시나리오: 연준이 동결을 결정하면서 12월 추가 인상 가능성을 유지하는 경우다. 비트코인은 7만9,221~8만3,624달러 구간에서 횡보할 수 있으며, 50일 EMA인 8만829달러가 주요 기준점이 된다.

연준이 동결을 결정하면서 12월 추가 인상 가능성을 유지하는 경우다. 비트코인은 7만9,221~8만3,624달러 구간에서 횡보할 수 있으며, 50일 EMA인 8만829달러가 주요 기준점이 된다. 약세 시나리오: 연준이 예상보다 강한 긴축 신호를 보내고 비트코인이 7만9,221달러 아래에서 마감하는 경우다. 이때는 200일 EMA인 7만6,442달러까지 조정 가능성이 확대될 수 있다.

현재로서는 비트코인이 8만 달러를 유지하고 있지만, 상승 추세가 확정됐다고 보기는 어렵다.

금리 결정 이후 거래량과 미국 국채 수익률, 달러 움직임을 함께 확인할 필요가 있다.

미국 PCE·GDP 발표와 중간선거까지…암호화폐 시장 변수 이어져

연준의 10월 금리 결정이 끝나더라도 암호화폐 시장의 주요 일정은 계속된다.

10월 29일에는 미국의 9월 개인소비지출(PCE) 물가지수와 3분기 국내총생산(GDP) 관련 지표가 발표될 예정이다.

PCE 물가지수는 연준이 중요하게 참고하는 인플레이션 지표다.

예상보다 높은 물가 상승률이 확인되면 12월 추가 금리 인상 기대가 강화될 수 있다.

반면 물가 압력이 완화되는 것으로 나타난다면 시장은 향후 통화정책 경로를 다시 평가할 가능성이 있다.

10월 30일에는 데리비트의 월간 옵션 만기가 예정돼 있다.

옵션 만기 전후에는 주요 행사가격 주변에서 헤지 거래와 포지션 조정이 발생하면서 단기적인 가격 변동성이 확대될 수 있다.

이어 11월 3일에는 미국 중간선거가 예정돼 있다.

정치적 불확실성과 향후 경제정책 전망 역시 달러와 국채시장, 암호화폐 투자심리에 영향을 미칠 수 있다.

다만 이러한 일정만으로 비트코인 가격의 방향을 단정할 수는 없다.

연준 금리 동결 전망 속 비트코인·알트코인 시장의 다음 변수

미국 연준의 10월 기준금리 동결 가능성이 약 95%로 반영되면서 시장의 관심은 이미 12월 통화정책 방향으로 이동하고 있다.

특히 예측시장에서 12월 추가 금리 인상 가능성이 약 79%로 나타난 만큼, 이번 회의에서 워시 의장이 얼마나 강한 긴축 신호를 보내는지가 중요하다.

비트코인은 8만1,430달러 부근에서 거래되며 단기 반등을 이어가고 있지만, 8만3,624달러 저항선을 회복해야 상승세가 더욱 설득력을 얻을 수 있다.

반대로 7만9,221달러 지지선이 무너진다면 추가적인 가격 조정 가능성이 확대될 전망이다.

암호화폐 투자자들은 연준의 정책 발표와 함께 PCE 물가지수, 국채 수익률, 현물 비트코인 ETF 자금 흐름 등을 종합적으로 살펴볼 필요가 있다.

한편 비트코인과 주요 알트코인 외에 커뮤니티 중심 프로젝트를 비교하려는 독자는 코인스피커의 2026년 코인 추천 가이드에서 주요 밈코인의 특징과 투자 위험을 확인할 수 있다.

다만 밈코인은 거시경제 변화뿐 아니라 유동성과 시장심리에 따라 가격이 급격하게 변동할 수 있으므로 신중한 접근이 필요하다.

본 기사는 금융 조언이 아니다. 암호화폐는 높은 가격 변동성과 유동성 위험을 수반하므로 투자 전 충분한 조사가 필요하다.

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