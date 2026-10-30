한화투자증권이 글로벌 블록체인 인프라 기업 체인링크(Chainlink)와 손잡고 실물자산 토큰화(RWA) 시장 공략에 나선다. 국내 대형 증권사가 글로벌 블록체인 데이터 인프라를 도입하면서 한국의 토큰증권 시장과 해외 디지털자산 시장을 연결하는 움직임이 본격화되고 있다.

10월 30일 한화투자증권은 체인링크와 글로벌 디지털자산 플랫폼 구축을 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했다.

이번 협약에 따라 한화투자증권은 자체적으로 개발 중인 디지털자산 플랫폼에 체인링크의 데이터 표준 기술과 크로스체인 상호운용성 프로토콜(CCIP)을 핵심 인프라로 도입한다.

양사는 실물자산을 블록체인 기반 토큰으로 발행하고 글로벌 시장에서 유통하는 한편, 토큰화된 자산의 가치를 검증해 담보로 활용할 수 있는 환경을 구축할 계획이다.

이번 발표는 한국 금융기관의 RWA 시장 진출이 단순한 기술 검토를 넘어 실제 금융 인프라 구축 단계로 확대되고 있다는 점에서 주목된다.

특히 체인링크의 기술 채택이 확대되면서 네이티브 토큰인 LINK의 장기적인 수요 증가 가능성에도 관심이 집중되고 있다.

한화투자증권, 체인링크 CCIP 도입…글로벌 RWA 플랫폼 구축

한화투자증권과 체인링크의 파트너십 발표에 따르면 이번 협력의 핵심은 실물자산 토큰화부터 글로벌 유통, 담보 활용까지 연결하는 금융 인프라 구축이다.

체인링크는 블록체인 외부의 금융 데이터를 온체인 시스템으로 전달하는 오라클(Oracle) 네트워크를 제공한다.

블록체인은 외부 금융시장의 가격과 금리, 순자산가치(NAV) 등을 자체적으로 확인하기 어렵기 때문에 신뢰할 수 있는 데이터 공급 체계가 필요하다.

체인링크는 이러한 정보를 블록체인에서 활용할 수 있도록 지원하며, CCIP를 통해 서로 다른 블록체인 간 데이터와 자산 이동을 연결한다.

한화투자증권은 이를 활용해 실물자산의 발행과 유통 과정에서 발생하는 기술적 제약을 줄이겠다는 구상이다.

예를 들어 특정 블록체인에서 발행된 토큰화 자산을 다른 네트워크의 투자자에게 제공하려면 네트워크 간 연결과 데이터 검증 체계가 필요하다.

CCIP는 이러한 연결을 표준화해 개별 블록체인마다 별도의 연동 시스템을 구축해야 하는 부담을 줄이는 것을 목표로 한다.

이번 협약에 따라 한화투자증권은 우량 실물자산을 토큰화하고, 체인링크의 인프라를 활용해 글로벌 투자자에게 유통할 수 있는 기반을 마련할 계획이다.

또한 자산의 가치평가와 준비금 검증 기준을 구축해 RWA를 담보로 활용하는 금융 서비스도 검토한다.

다만 현재 협약은 플랫폼 구축과 기술 표준 마련을 위한 단계이며, 구체적인 토큰화 상품의 출시일이나 거래 규모가 확정된 것은 아니다.

RWA란 무엇인가? 주식·채권 넘어 글로벌 금융 인프라로 확대

실물자산 토큰화(RWA·Real World Assets)는 주식과 채권, 부동산, 펀드 등 현실 세계의 자산이나 금융상품에 대한 권리를 블록체인 기반 토큰으로 표현하는 기술이다.

이를 통해 자산의 소유권과 거래 내역을 디지털 방식으로 관리하고, 기존 금융시장의 거래·결제 과정을 효율화하는 것을 목표로 한다.

최근 글로벌 금융기관들이 RWA에 관심을 보이는 이유는 단순히 자산을 디지털 토큰으로 전환하는 데 그치지 않기 때문이다.

토큰화된 자산은 관련 법률과 인프라가 허용하는 범위에서 거래와 결제, 담보 관리 등에 활용될 수 있다.

특히 기관투자자들이 블록체인 기반 금융 서비스를 이용하려면 자산 가격과 준비금 현황을 신뢰할 수 있는 방식으로 검증해야 한다.

또한 서로 다른 블록체인에서 발행된 자산을 연결하는 기술도 필요하다.

한화투자증권과 체인링크의 협력은 이러한 두 가지 문제를 동시에 해결하려는 시도로 평가된다.

한화투자증권은 글로벌 자산운용사와 발행사들이 보유한 우량 자산을 토큰화하고, 이를 기관투자자와 온체인 금융시장에 제공하는 사업을 추진하고 있다.

체인링크는 데이터 검증과 블록체인 간 연결을 담당하는 기술적 기반을 제공한다.

다만 토큰화가 자산의 법적 권리나 투자자 보호를 자동으로 보장하는 것은 아니다. 실제 상품의 유통과 담보 활용에는 규제 준수와 수탁, 자산평가 등의 절차가 필요하다.

한국 RWA 시장 경쟁 확대…미래에셋도 홍콩서 서비스 추진

한화투자증권의 체인링크 협력은 국내 금융권의 RWA 사업 확대 흐름과 맞물려 있다.

이데일리 보도에 따르면 미래에셋증권 홍콩법인도 디지털자산 플랫폼 MAPS에 RWA 거래 기능을 도입할 계획이다.

미래에셋은 해외 금융시장을 기반으로 토큰화 자산 거래 서비스를 확대하려는 움직임을 보이고 있다.

한화투자증권 역시 국내 시장에 국한되지 않고 글로벌 금융기관과 블록체인 네트워크를 연결하는 플랫폼을 구축한다는 전략이다.

이러한 변화는 국내 증권사들이 향후 토큰증권 시장에서 단순한 중개 역할을 넘어 디지털자산 발행과 유통, 수탁 및 담보 관리 영역으로 사업을 확대하려는 흐름으로 해석된다.

특히 한국에서는 토큰증권 제도화에 맞춘 관련 금융 인프라 구축이 중요한 과제로 부상하고 있다.

한화투자증권과 체인링크는 공동 실무협의체를 구성해 기관투자자의 규제 준수 및 수탁 요건을 반영한 온체인 인프라를 마련할 계획이다.

또한 토큰화 자산을 담보로 활용하기 위한 가치평가와 준비금 검증 기준도 공동으로 검토한다.

향후 국내 토큰증권 관련 제도가 정비되면 이러한 기술적 준비가 실제 금융상품 출시와 글로벌 유통으로 이어질 수 있을 것으로 기대된다.

체인링크 코인 전망: 한화투자증권 협력이 LINK 호재일까?

한화투자증권의 체인링크 기술 채택은 LINK 생태계에 긍정적인 사업 확장 사례로 평가할 수 있다.

체인링크는 오라클 네트워크와 CCIP를 통해 금융기관들이 블록체인 기반 서비스를 구축할 때 필요한 데이터와 연결 기술을 제공한다.

특히 RWA 시장이 성장할수록 자산 가격과 순자산가치, 준비금 현황을 검증하는 서비스의 중요성이 커질 수 있다.

이는 체인링크의 기술 활용 범위를 확대하는 요인이다.

또한 체인링크는 기관 서비스에서 발생하는 수익을 LINK 토큰 수요와 연결하기 위한 경제적 구조를 발전시키고 있다.

그러나 이번 협약이 즉각적인 LINK 토큰 매수나 가격 상승으로 이어진다고 단정할 수는 없다.

한화투자증권이 체인링크의 인프라를 채택했다는 사실과 실제 LINK 토큰에 대한 시장 수요가 증가한다는 것은 별개의 문제이기 때문이다.

LINK 가격에 지속적인 영향을 미치려면 플랫폼의 실제 운영과 거래량 증가, 서비스 수수료 발생, 토큰 경제 구조를 통한 가치 연결 등이 확인돼야 한다.

따라서 투자자들은 단기적인 파트너십 발표뿐 아니라 향후 플랫폼 출시 일정과 실제 RWA 발행 규모, 체인링크 네트워크 이용량을 함께 확인할 필요가 있다.

한화투자증권·체인링크 협력 이후 주목할 RWA 시장 전망

한화투자증권과 체인링크의 전략적 파트너십은 한국 금융기관들이 글로벌 블록체인 인프라를 활용해 새로운 금융시장을 구축하려는 움직임을 보여준다.

특히 이번 협력은 실물자산의 토큰화뿐 아니라 글로벌 유통과 담보 활용까지 사업 범위를 확대한다는 점에서 의미가 있다.

향후 양사는 공동 실무협의체를 통해 기관용 온체인 인프라와 수탁 연계, RWA 가치평가 및 준비금 검증 기준을 마련할 계획이다.

다만 실제 사업 성과는 토큰화 상품의 출시와 기관투자자 참여, 규제 체계 정비 여부에 따라 달라질 전망이다.

체인링크 역시 글로벌 금융기관과의 협력 확대를 통해 RWA 시장에서 기술적 입지를 강화할 기회를 확보했지만, LINK 토큰의 가격 상승이 보장되는 것은 아니다.

한편 RWA와 같은 새로운 블록체인 활용 사례가 확대되면서 신규 암호화폐 프로젝트에 대한 관심도 이어지고 있다.

기존 대형 암호화폐 외에 새롭게 등장하는 프로젝트와 기술적 활용 사례를 비교하려는 독자는 코인스피커의 신규 코인 추천 가이드에서 주요 신규 암호화폐의 특징과 투자 위험을 살펴볼 수 있다.

결국 이번 협력의 핵심은 단기적인 LINK 가격 변동보다 실제 금융자산을 블록체인에서 발행하고 유통하며 활용할 수 있는 인프라가 구축되는지 여부다.

본 기사는 금융 조언이 아니다. 암호화폐와 토큰화 자산은 가격 변동성과 기술적·규제 위험을 수반하므로 투자 전 충분한 조사가 필요하다.