솔라나(Solana) 기반 밈코인 발행 플랫폼 펌프닷펀(Pump.fun)이 유명 암호화폐 트레이더 김치(Kimchi)를 영입하고 롤렉스 경품 이벤트를 도입하며 경쟁 플랫폼 포모(Fomo)에 대한 공세를 강화하고 있다. 10월 20일 펌프닷펀은 밈코인 트레이더 김치를 크리에이티브 파트너로 영입했다고 발표했다. 같은 날 플랫폼 애플리케이션에서는 롤렉스 시계 등 고가 수집품을 획득할 수 있는 경품 팩 판매도 시작됐다.

이번 행보는 단순한 밈코인 발행 서비스를 넘어 유명 트레이더와 커뮤니티, 경품 이벤트를 활용해 개인 투자자들의 참여를 확대하려는 전략으로 풀이된다.

코인게코(CoinGecko)에 따르면 펌프닷펀의 네이티브 토큰 PUMP는 원문 집계 시점 24시간 동안 9.16% 상승한 0.004801달러에 거래됐다. 같은 기간 거래량은 약 1억8,960만달러를 기록했다.다만 이러한 상승세가 지속되기 위해서는 단기적인 화제성을 넘어 실제 이용자 증가와 플랫폼 수익 확대가 뒷받침돼야 한다는 분석이 나온다.

Kimchi is the first person to truly cross the chasm between crypto and pop culture; the first ever example of a trader becoming a celebrity. He represents exactly where we’re heading: a massive social trading ecosystem that onboards retail and grows to 10x the size we were last… https://t.co/jJztM2hiNp — alon (@a1lon9) October 20, 2026

4,000만 달러 수익설의 주인공 김치, 펌프닷펀 합류

이번에 펌프닷펀이 영입한 김치(@kimchi1x)는 솔라나 기반 밈코인 거래로 이름을 알린 익명의 암호화폐 트레이더다. 그는 2025년 1월 출시된 공식 트럼프(TRUMP) 토큰 거래를 통해 약 4,000만달러의 수익을 올렸다고 주장하면서 시장의 관심을 받았다. 이후 일부 암호화폐 커뮤니티에서는 4,000만달러를 의미하는 표현으로 ‘김치 한 개(a Kimchi)’라는 용어까지 등장했다.

다만 해당 수익 규모는 온체인 거래 기록을 통해 독립적으로 입증되지 않았다. 일부 트레이더들은 김치가 소셜미디어에 공개한 고급 자동차와 시계 등 자산의 진위에 의문을 제기하기도 했다.

관련 논란은 X 사용자 스타플래티넘(StarPlatinum)의 게시물에서도 확인할 수 있다.

펌프닷펀 공동창업자 알론(Alon)은 김치를 트레이더가 유명인으로 성장한 대표적인 사례로 평가하며, 향후 플랫폼의 크리에이티브 방향을 설정하는 데 참여할 것이라고 밝혔다.

그는 다음 이용자층이 기존 암호화폐 커뮤니티인 크립토 트위터(Crypto Twitter)를 넘어 대중 시장에서 유입될 것이라는 전망도 제시했다. 김치의 합류 직후 시장에서는 관련 밈코인에 대한 투기적 거래가 빠르게 증가했다. KIMCHI라는 이름의 밈코인은 출시 약 한 시간 만에 시가총액 3,500만달러 수준까지 상승했다. 또한 펌프닷펀 생태계 관련 계정은 김치가 플랫폼 합류 30분 만에 3,200만달러를 벌었다고 주장했다.

그러나 이 수치는 실제 현금화된 수익이 아니라 보유 토큰의 시장 평가액에 가깝다.

오데일리(Odaily)가 인용한 온체인 분석가 아이이(Ai Yi)에 따르면 김치는 당시 KIMCHI 토큰 전체 공급량의 약 75.32%를 보유하고 있었다. 유동성이 제한된 시장에서 이처럼 높은 비중의 토큰을 보유한 경우, 표시된 평가액만큼 실제 매도 수익을 실현하기는 어렵다. 같은 분석가는 김치가 약 3시간 동안 13억5,000만 PUMP를 인출한 사실도 포착했다. 당시 가치로 약 643만달러에 해당하는 규모다. 이러한 움직임은 시장의 관심을 끌었지만, 인출 자체가 곧바로 매도나 차익 실현을 의미하지는 않는다.

펌프닷펀 vs 포모…솔라나 밈코인 플랫폼 경쟁 격화

펌프닷펀이 유명 트레이더 영입과 경품 이벤트에 나선 배경에는 경쟁 플랫폼 포모의 빠른 성장이 있다.

포모는 벤치마크(Benchmark)의 투자를 받은 소셜 트레이딩 플랫폼으로, 개인 투자자들이 다른 이용자의 거래 활동을 확인하고 밈코인 거래에 참여할 수 있도록 지원한다.

디파이라마(DefiLlama) 데이터에 따르면 포모는 지난 9월 2일부터 16일까지 13일 동안 펌프닷펀의 런치패드보다 높은 일일 수익을 기록했다.

특히 9월 첫 2주 동안 두 플랫폼의 합산 수익에서 포모가 차지한 비중은 약 60%에 달했다.

이에 펌프닷펀은 이용자 확보 전략을 강화했다.

지난 8월 유출된 계약서에는 포모 트레이더가 펌프닷펀으로 이동할 경우 계약 보너스 2만달러와 월 3만달러를 제공하는 조건이 포함된 것으로 알려졌다. 다만 기존 포모 계정을 삭제해야 한다는 조건도 제시됐다.

펌프닷펀은 이와 함께 소셜 피드와 거래 알림 기능을 도입하며 포모와 유사한 이용자 경험을 강화했다.

최근 수익 지표에서는 이러한 대응 전략이 일정 부분 효과를 거둔 것으로 나타났다.

디파이라마의 펌프닷펀 데이터에 따르면 최근 30일 동안 펌프닷펀 런치패드 수익은 약 4,540만달러로 집계됐다.

같은 기간 포모의 수익은 약 1,900만달러에 그쳤다.

원문 집계일인 화요일 하루 동안에도 펌프닷펀은 약 146만달러의 수익을 기록한 반면, 포모는 약 36만5,000달러를 기록했다.

이에 따라 두 플랫폼의 합산 수익에서 포모의 비중은 약 20% 수준으로 낮아졌다.

다만 이러한 수익 격차가 장기적인 경쟁 우위를 확정하는 것은 아니다. 밈코인 시장은 이용자 관심과 거래량 변화에 따라 플랫폼 간 점유율이 빠르게 이동할 수 있기 때문이다.

롤렉스 경품까지 등장…밈코인 플랫폼의 이용자 확보 경쟁

펌프닷펀은 최근 컬렉터 크립트(Collector Crypt)와 연계된 경품 팩 판매를 통해 이용자 참여를 확대하고 있다. 해당 상품은 보관된 실물 수집품과 연계된 NFT 형태로 제공되며, 이용자는 25달러에서 5,000달러 사이의 가격으로 팩을 구매할 수 있다.

일부 팩에는 약 2만달러 상당의 롤렉스 시계가 포함돼 있으며, 보유 자산을 USDC로 교환할 수 있는 구조도 제시됐다. 원문에 따르면 판매 시작 몇 시간 만에 약 200만달러 규모의 팩이 판매됐다. 총 4,013개 팩에서 18개의 시계가 당첨됐으며, 일부 당첨자는 펌프닷펀과 관련된 인플루언서로 알려졌다.

PUMP 가격 전망: 0.005달러 돌파 가능할까?

펌프닷펀의 이용자 확보 전략이 주목받으면서 PUMP 토큰 가격도 반등했다. PUMP는 하루 동안 약 0.0044달러에서 0.00496달러까지 상승했다. 다만 10월 4일 기록한 고점인 0.006806달러보다는 약 29%, 2025년 9월 최고가인 0.008819달러보다는 약 46% 낮은 수준이다.

일봉 차트에서 가장 중요한 단기 저항선은 0.004867달러다. 해당 구간을 안정적으로 돌파하면 0.005447달러가 다음 목표가로 부상할 수 있다.

이후 상승세가 이어진다면 10월 고점인 0.006806달러까지 추가 반등 가능성이 열린다.

반면 하방에서는 50일 지수이동평균선(EMA)이 위치한 0.004659달러가 첫 번째 지지선이다. 더 아래로는 최근 저점인 0.00375달러와 200일 EMA인 0.003396달러가 주요 관찰 가격대로 꼽힌다.

향후 PUMP 가격 전망은 다음 세 가지 시나리오로 구분할 수 있다.

강세 시나리오(Bull case): PUMP가 0.004867달러를 돌파하고 거래량이 유지되는 경우다. 이후 0.005447달러를 회복하면 0.006806달러 재시험 가능성이 열린다.

PUMP가 0.004867달러를 돌파하고 거래량이 유지되는 경우다. 이후 0.005447달러를 회복하면 0.006806달러 재시험 가능성이 열린다. 기본 시나리오(Base case): 김치 영입과 경품 이벤트에 대한 초기 관심이 진정되면서 0.004659~0.005447달러 사이에서 횡보하는 경우다.

김치 영입과 경품 이벤트에 대한 초기 관심이 진정되면서 0.004659~0.005447달러 사이에서 횡보하는 경우다. 약세 시나리오(Bear case): PUMP가 50일 EMA인 0.004659달러 아래로 하락하고 매도 압력이 확대되는 경우다. 이 경우 0.00375달러가 다음 주요 지지선으로 부상할 수 있다.

펌프닷펀의 토큰 바이백 정책도 가격에 영향을 미칠 수 있는 변수다. 프로젝트는 일일 수익의 약 절반을 PUMP 매입과 소각에 사용하고 있으며, 원문 집계 당시 주간 일평균 바이백 규모는 약 90만달러로 알려졌다. 펌프닷펀 공식 토큰 페이지에 따르면 누적 바이백 규모는 약 4억9,070만달러이며, 전체 공급량의 약 17.3%에 해당한다.

이러한 정책은 유통 공급량과 매수 수요에 영향을 줄 수 있지만, 바이백 자체가 지속적인 가격 상승을 보장하지는 않는다.

펌프닷펀의 반격, 밈코인 시장 주도권 되찾을까?

펌프닷펀은 유명 트레이더 영입과 경품 이벤트, 플랫폼 기능 개선, 토큰 바이백을 통해 포모와의 경쟁에서 다시 우위를 확보하려는 움직임을 보이고 있다. 최근 30일 수익 지표에서는 펌프닷펀이 포모를 앞서고 있지만, 장기적인 경쟁력은 신규 이용자 확보보다 실제 거래 활동과 이용자 유지율에 달려 있을 전망이다. 특히 김치 영입으로 발생한 단기적인 관심이 지속적인 거래량 증가로 이어지는지 확인할 필요가 있다.

또한 KIMCHI와 같은 신규 밈코인의 급격한 시가총액 상승은 투자자들에게 높은 수익 가능성을 보여주는 동시에 유동성 부족과 공급량 집중에 따른 위험도 드러낸다. 최근 밈코인 시장에서는 도지코인(DOGE), 시바이누(SHIB) 등 기존 대형 프로젝트뿐 아니라 새로운 커뮤니티와 거래 플랫폼을 기반으로 성장하려는 코인들도 주목받고 있다.

다양한 투자 후보를 비교하려는 독자는 2026년 유망 밈코인 추천 가이드에서 주요 프로젝트의 특징과 성장 가능성, 투자 시 고려해야 할 위험 요소를 확인할 수 있다.

결국 펌프닷펀의 최근 전략이 성공했는지는 유명 트레이더와 롤렉스 경품이 만들어낸 화제성이 사라진 이후에도 이용자와 거래량이 유지되는지에 달려 있다.