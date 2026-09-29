오늘의 리플 소식에서 가장 눈에 띄는 변화는 스테이블코인 리플 USD(Ripple USD, RLUSD)의 빠른 성장세다. RLUSD는 2026년 들어 85% 이상 성장하며 시가총액 약 25억2,000만달러에 도달했다. 반면 XRP는 지난 24시간 동안 약 2.1% 상승한 1.51달러 부근에서 거래되고 있지만, 2025년 7월 17일 기록한 3.65달러 고점과 비교하면 여전히 약 59% 낮은 수준이다.

이는 단순히 리플의 한 자산이 다른 자산보다 높은 성장률을 기록하고 있다는 것 이상의 의미를 갖는다. 핵심은 RLUSD 공급량이 실제 어느 블록체인에서 증가하고 있으며, 이러한 성장이 XRP에 어느 정도의 직접적인 수요를 만들어내느냐에 있다.

특히 이더리움에서 유통되는 RLUSD와 XRP 레저(XRPL)에서 유통되는 RLUSD는 XRP에 미치는 영향이 동일하지 않다. 따라서 RLUSD 전체 시가총액만 보고 XRP 수요 증가를 추론하기보다는 체인별 공급량과 실제 사용량을 함께 살펴볼 필요가 있다.

RLUSD의 25억 달러 공급량은 실제로 어디에 있는가?

디파이라마(DefiLlama) 데이터에 따르면 RLUSD 공급량 가운데 약 14억달러는 이더리움에, 약 11억2,000만달러는 XRPL에 분포해 있다. 현재 전체 공급량의 절반 이상이 이더리움에서 유통되고 있는 셈이다.

다만 이를 곧바로 RLUSD의 55%가 ‘XRP 생태계 외부’에 있다고 단정하기보다는 체인별 활용 구조가 다르다고 보는 편이 정확하다. 이더리움에서 유통되는 RLUSD는 XRP나 XRPL을 거치지 않고도 활용될 수 있기 때문이다.

성장세는 두 체인 모두에서 나타나고 있다. 지난 한 달 동안 XRPL의 RLUSD 공급량은 7.76% 증가해 이더리움의 6.61%보다 빠른 성장률을 기록했다. 반면 최근 7일 동안에는 이더리움이 3.89% 증가한 데 비해 XRPL은 1.88% 성장하면서 단기적으로는 다시 이더리움이 앞섰다.

XRPL 안에서는 RLUSD의 영향력이 압도적이다. 약 12억달러 규모를 형성하며 XRPL 스테이블코인 시장의 약 92%를 차지하고 있다.

다만 이러한 체인별 비중은 고정된 수치가 아니다. RLUSD의 이더리움과 XRPL 간 공급 비율은 2026년 들어 지속적으로 변화해 왔다. 따라서 특정 시점의 공급량보다 앞으로 어느 체인에서 신규 발행과 실제 결제·송금 수요가 더 빠르게 증가하는지를 추적하는 것이 중요하다.

리플의 공식 설명에 따르면 RLUSD는 XRPL과 이더리움을 비롯한 지원 네트워크에서 활용할 수 있도록 설계된 달러 연동 스테이블코인이다. 준비자산은 현금과 현금성 자산 등으로 구성되며, 1달러 가치 유지를 목표로 한다.

여기에서 XRP와의 관계를 구분할 필요가 있다. RLUSD의 발행과 상환 자체가 XRP 가격에 연동되는 구조는 아니다. 특히 이더리움에서 RLUSD를 이용할 경우 XRP를 별도로 보유할 필요가 없다.

XRPL에서는 상황이 조금 다르다. 계정을 유지하고 거래를 실행하는 과정에서 XRP 기반 네트워크 수수료와 준비금 구조가 적용될 수 있다. 따라서 XRPL에서 RLUSD 사용량이 증가하면 XRP에 일정 수준의 네트워크 수요가 발생할 여지는 있다.

그러나 현재로서는 RLUSD 공급량 증가가 XRP에 같은 비율의 직접적인 매수 수요를 만들어낸다고 볼 근거는 부족하다.

RLUSD 준비자산에서 발생하는 경제적 수익 역시 XRP 보유자에게 자동으로 분배되는 구조가 아니다. 따라서 RLUSD 사업의 성장과 XRP 토큰의 가치 포착 메커니즘은 별도로 평가해야 한다.

리플 뉴스: 왜 RLUSD와 XRP는 서로 다른 방향으로 움직이는가?

두 자산은 기본적인 역할부터 다르다. RLUSD는 미국 달러와 1대1 가치 연동을 목표로 하는 스테이블코인으로 결제, 송금, 유동성 및 온체인 달러 활용에 초점을 맞춘다.

반면 XRP는 XRPL의 네이티브 자산으로 거래 수수료와 계정 준비금 등에 사용되며, 리플의 결제 솔루션에서는 서로 다른 통화 사이의 유동성을 연결하는 브리지 자산으로도 활용될 수 있다.

따라서 RLUSD 채택과 XRP 가격은 반드시 같은 방향으로 움직일 필요가 없다.

예를 들어 금융기관이나 결제 기업은 XRP 가격 변동성에 직접 노출되지 않으면서 RLUSD를 활용할 수 있다. 특히 이더리움에서 RLUSD를 이용하는 경우 XRP를 구매하거나 XRPL을 사용할 필요가 없다.

물론 RLUSD가 XRPL에서 성장한다면 이야기가 달라질 수 있다. 거래 증가로 네트워크 활동이 늘고 XRPL 기반 디파이와 결제 서비스가 확대될 경우 XRP의 유틸리티에도 간접적인 긍정적 영향을 줄 가능성이 있다.

그러나 현재 발생하는 네트워크 수수료와 준비금 수요만으로 RLUSD의 수십억달러 규모 성장이 XRP 가격에 직접적인 영향을 준다고 단정하기는 어렵다.

반면 XRP에는 RLUSD와 별개의 수요 채널도 존재한다. 미국 현물 XRP ETF에는 9월 22일부터 25일 사이 약 7,560만달러가 유입됐다. 이는 RLUSD 공급량 증가와는 별개의 기관 투자 수요로 구분해야 한다.

튀르키예를 비롯한 여러 시장에서 RLUSD의 활용 범위가 확대되는 것도 같은 맥락에서 볼 수 있다. 스테이블코인의 글로벌 채택은 리플의 결제 생태계를 확대할 수 있지만, 해당 성장이 XRP 매수로 자동 전환되는 것은 아니다.

가격 측면에서 XRP는 현재 1.50달러 부근에서 거래되고 있다. 상방에서는 약 1.62달러가 주요 저항선으로 작용하고 있으며, 하단에서는 1.27달러 부근이 보다 강한 중기 지지 영역으로 꼽힌다. 50일과 200일 이동평균선이 1.30달러 후반에서 수렴하고 있다는 점도 향후 방향성을 판단할 주요 기술적 요소다.

RLUSD의 성장이 XRP에 호재가 되기 위한 조건은?

RLUSD의 성장이 XRP에도 보다 직접적인 호재로 연결되기 위해서는 몇 가지 조건을 확인할 필요가 있다.

첫째, RLUSD를 활용하는 결제나 금융 서비스에서 XRP 유동성을 직접 사용하는 사례가 증가해야 한다. 단순히 RLUSD 발행량이 증가하는 것보다 실제 제품 구조 안에서 XRP가 브리지 자산이나 유동성 자산으로 활용되는지가 중요하다.

둘째, RLUSD 전체 공급량 가운데 XRPL에서 유통되는 비중과 실제 거래 활동이 함께 증가해야 한다. 이더리움에서만 RLUSD가 성장한다면 XRP와의 직접적인 경제적 연결은 상대적으로 제한적일 수 있다.

셋째, XRPL의 거래량과 디파이 유동성, 계정 활동 등 네트워크 지표에서도 의미 있는 증가가 확인돼야 한다. 단순 공급량 증가보다 RLUSD가 XRPL에서 실제 경제 활동을 만들어내는지가 핵심이다.

반대로 RLUSD가 이더리움과 다른 네트워크를 중심으로 계속 성장하는 동안 XRP 가격과 XRPL 활동이 정체된다면 두 자산의 경제적 디커플링을 뒷받침하는 근거는 더욱 강해질 수 있다.

현재 RLUSD는 스테이블코인 시장에서 빠르게 규모를 키우며 페이팔 USD(PayPal USD, PYUSD)와의 격차도 좁히고 있다. 앞으로 이 격차가 추가로 축소되는 과정에서 XRP 가격이 별다른 반응을 보이지 않는다면 RLUSD 성장과 XRP 가치 사이의 연결고리에 대한 시장의 논쟁도 더욱 커질 전망이다.

결국 리플 투자자들이 주목해야 할 것은 RLUSD의 시가총액 자체만이 아니다. RLUSD가 어느 체인에서 성장하는지, XRPL에서 실제 거래 활동을 얼마나 만들어내는지, 그리고 그 과정에서 XRP가 어떤 역할을 담당하는지가 더 중요하다.

RLUSD는 리플의 결제 및 스테이블코인 사업을 XRP 가격과 별개로 확장할 수 있다. 반면 XRP가 이러한 성장의 직접적인 수혜를 받기 위해서는 RLUSD 채택이 XRPL 활동과 XRP 유틸리티 증가로 연결되는 과정이 추가로 확인돼야 한다.

지금 시장에서 눈여겨볼 것은?