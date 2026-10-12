XRP 레저서 18조 개 토큰 생성 가능했던 치명적 결함 발견…보안 패치 완료

리플의 블록체인 네트워크인 XRP 레저(XRP Ledger, XRPL)에서 이론적으로 단일 거래를 통해 약 18조 개의 XRP를 생성할 수 있었던 심각한 보안 취약점이 발견됐다. 이는 XRP의 설계상 총공급량인 1,000억 개의 약 180배에 달하는 규모다.

다만 실제로 18조 개의 XRP가 발행된 것은 아니다. XRP 레저 재단과 리플X(RippleX)에 따르면 해당 취약점이 메인넷에서 악용됐거나 무단으로 XRP가 생성된 증거는 발견되지 않았다.

이번 결함은 XRPL의 결제 엔진에서 발생할 수 있는 정수 오버플로(Integer Overflow) 문제로, 특정 조건에서 실제 지불된 금액보다 많은 XRP가 지급되는 결과를 초래할 수 있었다.

문제는 지난 9월 22일 버그 바운티 프로그램을 통해 보고됐으며, 9월 25일 배포된 xrpld 3.4.1 버전에서 수정됐다. 관련 내용은 10월 9일 공식 취약점 보고서를 통해 공개됐다.

It's official.



XRP Ledger patches a decade-old overflow bug in its payment engine that could have let an attacker mint about 18 trillion spendable XRP in a single transaction. pic.twitter.com/mP6Mv6fkTK — MSB Intel (@MSBIntel) October 11, 2026

이번 사건은 실제 토큰 공급량 침해가 발생하지 않았다는 점에서는 다행이지만, 블록체인의 핵심 원칙인 공급량 무결성을 위협할 수 있었다는 점에서 주목된다.

XRP 레저 취약점, 어떻게 18조 개의 XRP 생성이 가능했나?

이번 취약점은 XRPL 결제 엔진이 여러 거래 경로를 통해 주문을 처리하는 과정에서 발생할 수 있었다.

XRPL에서는 결제가 여러 오더북을 거치면서 다수의 오퍼(Offer)를 소비할 수 있다. 문제는 이 과정에서 각각의 거래 금액을 합산하는 코드에 정수 오버플로를 방지하는 검증 절차가 충분히 적용되지 않았다는 점이다.

정수 오버플로란 컴퓨터가 처리할 수 있는 숫자의 최댓값을 초과하면서 계산 결과가 비정상적으로 작아지거나 다른 값으로 바뀌는 현상이다.

이번 결함에서는 여러 오퍼의 금액을 합산하는 과정에서 이러한 오류가 발생할 수 있었다.

결제 엔진은 개별 오퍼 소유자에게 정상적인 금액을 지급하면서도, 구매자에게는 오버플로로 인해 축소된 금액만 청구할 가능성이 있었다. 이 경우 지급된 XRP와 실제 차감된 XRP 사이에 차이가 발생하면서 새로운 토큰이 생성되는 결과로 이어질 수 있었다.

더 심각한 문제는 XRPL에 적용된 ‘XRP 생성 금지’ 불변성 검사 역시 동일한 산술적 취약점의 영향을 받을 수 있었다는 사실이다.

일반적으로 블록체인에는 허용되지 않은 토큰 발행을 차단하기 위한 검증 장치가 존재한다. 그러나 이번 사례에서는 결제 계산과 안전 점검 시스템 모두에서 오버플로가 발생할 수 있어 비정상적인 공급량 변화를 탐지하지 못할 위험이 있었다.

XRPL 공식 취약점 보고서에 따르면 해당 결함은 xrpld 3.4.0 및 이전 버전에 영향을 미쳤으며, 현재 결제 엔진이 도입된 2015년부터 존재했을 가능성이 있다.

18조 XRP 발행은 이론적 가능성…실제 피해는 확인되지 않아

이번 보안 결함에서 가장 주목받는 수치는 약 18조 XRP다.

이는 특수하게 설계된 거래를 통해 단일 트랜잭션에서 이론적으로 생성할 수 있었던 최대 규모를 나타낸다. XRP의 설계상 총공급량인 1,000억 개보다 약 180배 많은 수치다.

다만 이 숫자를 실제 공급량 증가나 시장에 유통된 토큰 규모로 해석해서는 안 된다.

공식 조사에서는 해당 취약점이 공개 네트워크에서 악용된 증거나 무단 XRP 발행 사례가 확인되지 않았다. 현재까지 관련 자금 손실도 보고되지 않았다.

또한 취약점을 악용하기 위해서는 여러 오퍼를 정교하게 구성하고 특정 결제 경로를 통해 이를 한꺼번에 처리하도록 설계해야 했다. 따라서 일반적인 XRP 송금이나 거래 과정에서 우연히 발생할 가능성은 낮은 것으로 설명됐다.

개발진은 xrpld 3.4.1 업데이트를 통해 결제 엔진의 오버플로 검사를 강화했다. 합산 금액이 허용 범위를 초과하면 해당 결제 경로를 실패 처리하도록 변경했으며, 공급량 검증에 사용되는 계산 체계도 개선했다.

이번 패치는 단순히 비정상적인 결제를 차단하는 데 그치지 않고, XRP 공급량을 보호하는 안전 점검 기능 자체의 신뢰성을 높이는 데 초점을 맞췄다.

XRPL 배치 거래 취약점도 수정…네트워크 보안 강화

XRP Ledger version 3.4.1 is now the minimum required version after the recent amendments were activated.



This release patched critical parts of the XRP Ledger.



The vulnerability report can be found here:https://t.co/sYIwuDomjY

Public release notes:https://t.co/JqX4UYDDg6 pic.twitter.com/pH9Gnsnpqi — XRP Ledger Operations (@XRPLOperations) October 10, 2026

xrpld 3.4.1 업데이트에서는 결제 엔진의 정수 오버플로 외에도 별도의 배치(Batch) 거래 관련 취약점이 수정됐다.

두 번째 문제는 배치 거래 내부의 트랜잭션 래퍼 검증 과정에서 발생할 수 있었으며, xrpld 3.3.0과 3.4.0 버전에 영향을 미쳤다.

다만 해당 결함이 발견됐을 당시 관련 기능을 활성화하는 BatchV1_1 수정안은 메인넷에 적용되지 않은 상태였다.

따라서 배치 거래 취약점과 XRP 공급량을 위협했던 결제 엔진 오류는 서로 다른 문제로 구분해야 한다.

이번 보안 업데이트는 XRPL의 결제 및 거래 처리 시스템에서 발생할 수 있는 잠재적인 위험을 사전에 차단했다는 점에서 의미가 있다.

특히 이번 사례는 블록체인 네트워크의 보안이 단순히 스마트 컨트랙트나 외부 해킹 방어에만 달려 있는 것이 아니라, 핵심 프로토콜의 수학적 계산과 검증 로직에도 크게 의존한다는 사실을 보여준다.

XRP 가격과 시장 신뢰도에 미칠 영향은?

이번 취약점 공개는 XRP 레저의 핵심 결제 시스템에서 공급량 무결성을 위협할 수 있는 결함이 발견됐다는 점에서 중요한 보안 이슈다.

만약 실제로 대규모 XRP가 무단 생성됐다면 토큰 공급 구조에 심각한 영향을 미칠 수 있었지만, 공식 조사에서는 그러한 사례가 확인되지 않았다.

따라서 이번 사건을 XRP 공급량 증가에 따른 직접적인 가격 하락 요인으로 해석하기는 어렵다.

오히려 시장에서는 취약점이 실제 악용되기 전에 발견됐다는 점과 수정 패치가 배포됐다는 점을 함께 평가할 필요가 있다.

다만 향후 XRPL에 기관 결제와 토큰화 자산, 스테이블코인 등 다양한 금융 서비스가 확대될수록 네트워크의 보안성과 안정성은 더욱 중요한 평가 기준이 될 전망이다.

특히 금융기관이 블록체인 기반 결제 인프라를 채택하기 위해서는 처리 속도와 비용뿐 아니라 공급량 무결성과 거래 검증 체계에 대한 신뢰가 확보돼야 한다.

이번 사례는 XRPL의 보안 검증 체계가 실제 취약점을 발견하고 수정하는 역할을 수행했음을 보여주는 동시에, 오랜 기간 존재했던 핵심 코드의 잠재적 위험을 지속적으로 점검해야 한다는 과제도 남겼다.

결국 XRP 투자자에게 중요한 것은 이번 취약점의 이론적인 규모보다 수정 버전의 적용 현황과 추가적인 보안 검증 결과다. 향후 네트워크 운영자들의 업데이트와 관련 보안 공시가 XRPL의 신뢰도를 평가하는 주요 기준이 될 것으로 보인다.

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