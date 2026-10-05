리플 XRP 아시아 시장 공략 가속화, 1.55달러 돌파 여부가 관건

리플(Ripple)의 XRP가 10월 5일 기준 전일 대비 약 0.7% 상승한 1.51달러 부근에서 거래되고 있다. XRP 레저(XRP Ledger, XRPL) 생태계가 아시아 시장 공략을 확대하고 있지만, 가격은 아직 1.55달러 아래의 좁은 범위에서 움직이며 뚜렷한 방향성을 찾지 못하고 있다.
시장에서는 최근 출범한 XRP 아시아(XRP Asia)가 새로운 촉매제로 주목받고 있다. 지난 10월 3일 열린 ‘XRP 서울 2026’에서 공식 출범한 XRP 아시아는 싱가포르에 본사를 두고 아시아·태평양 지역의 XRP 레저 생태계 확대를 추진한다.
헤데라 재단(Hedera Foundation) 임원 출신인 사브리나 타지안(Sabrina Tachdjian)이 조직을 이끌며, 개발자 교육과 지역별 생태계 허브 구축, 초기 프로젝트의 자금 조달 및 상업적 출시 지원 등을 주요 사업으로 추진할 계획이다.
이는 이미 강력한 XRP 투자자 및 개발자 커뮤니티가 형성된 한국과 일본을 기반으로 동남아시아까지 XRPL 생태계를 확대하려는 움직임이라는 점에서 의미가 있다.
특히 싱가포르에서 XRP 레저의 접근성을 확대하려는 움직임과 함께 지역 개발자와 기업의 참여까지 늘어난다면 아시아는 XRPL의 주요 성장 시장 가운데 하나로 자리 잡을 가능성이 있다.
다만 생태계 확대와 XRP 가격 상승은 구분해서 볼 필요가 있다.
XRP는 지난 일주일 동안 약 2%, 한 달 동안 약 7.4% 상승했지만 1.55달러 부근에서는 반복적으로 매도 압력을 받고 있다. 이는 시장이 XRP 아시아 출범을 긍정적인 장기 재료로 평가하면서도 즉각적인 토큰 수요 증가로 연결하고 있지는 않다는 점을 보여준다.
Strong accumulation of $XRP has continued for seven days.
The accumulation phase is not yet over. The next move will begin once this signal concludes.
결국 XRP 아시아의 실질적인 영향력을 평가하려면 행사와 생태계 확장 계획을 넘어 개발자 증가, 신규 프로젝트 출시, XRPL 거래량과 활성 계정, 그리고 XRP를 실제 활용하는 서비스가 증가하는지를 확인할 필요가 있다.
XRP 아시아, 한국·일본 중심의 생태계 확대 노린다
아시아는 리플과 XRP 레저에 특히 중요한 시장이다.
한국은 높은 암호화폐 거래 참여도와 원화 기반 유동성을 갖추고 있으며, 최근에는 은행과 증권사를 중심으로 디지털자산 수탁과 토큰화, 스테이블코인 등 블록체인 금융 인프라에 대한 관심도 확대되고 있다.
일본에서는 SBI 그룹을 비롯한 금융기업들이 오랫동안 리플 생태계와 협력해 왔으며, SBI 레밋(SBI Remit)은 XRP를 활용한 국제 송금 사례를 공개한 대표적인 기업으로 꼽힌다.
싱가포르 역시 아시아의 주요 디지털자산 금융 허브라는 점에서 중요하다.
따라서 XRP 아시아가 이 세 시장을 중심으로 개발자와 기업, 금융기관을 연결한다면 단순한 지역 마케팅 조직을 넘어 XRPL의 실제 사용 사례를 확대하는 역할을 할 가능성이 있다.
특히 개발자 지원은 장기적으로 주목할 부분이다. 블록체인 네트워크의 성장은 토큰 가격뿐 아니라 실제 애플리케이션과 사용자가 얼마나 증가하는지에 달려 있기 때문이다.
XRP 아시아가 계획대로 프로젝트의 자금 확보와 상업화를 지원한다면 XRPL에서 새로운 결제·토큰화·디파이(DeFi) 애플리케이션이 등장할 기반을 마련할 수 있다.
다만 XRPL 채택과 XRP 수요(XRP Demand)가 반드시 같은 속도로 증가하는 것은 아니다.
기업이 XRP 레저를 활용해 자산을 토큰화하거나 데이터를 기록하더라도 대규모 XRP를 매수할 필요가 없는 구조일 수 있다. 반대로 XRP를 결제의 브릿지 자산(Bridge Asset)이나 유동성 자산으로 사용하는 서비스가 확대된다면 네트워크 성장과 XRP 수요 사이의 연결 고리는 훨씬 강해진다.
따라서 향후 XRP 아시아의 성과를 판단할 때는 파트너 기업 숫자보다 실제 출시된 서비스와 온체인 활동을 확인하는 것이 중요하다.
현재 XRP는 1.50~1.53달러 부근에서 거래되고 있으며 일일 거래량은 약 16억6,000만달러, 시가총액은 약 953억달러 규모다.
단기적으로 가장 중요한 가격대는 1.52~1.55달러다.
XRP는 지난 10월 2일 1.555달러 부근까지 상승했지만 저항을 돌파하지 못하고 1.465달러까지 밀렸다. 이후 매수세가 다시 유입되면서 1.50달러를 회복했으나 현재 1.52~1.53달러 부근에서 다시 상승 속도가 둔화되고 있다.
현재 차트에서 주목할 주요 가격대는 다음과 같다.
1차 저항선, 1.52~1.55달러: 현재 XRP가 가장 먼저 넘어야 할 단기 저항 구간이다.
2차 저항선, 1.59~1.62달러: 1.55달러 돌파가 확인될 경우 다음 주요 시험대로 부상할 수 있다.
상단 저항선, 1.70~1.75달러: 강한 상승 모멘텀이 이어질 경우 주목할 중기 매물대다.
1차 지지선, 1.45~1.47달러: 최근 조정 과정에서 매수세가 유입된 핵심 단기 지지 구간이다.
2차 지지선, 1.40달러: 1.45달러가 무너질 경우 다음 방어선으로 주목된다.
장기 하단 지지선, 약 1.25달러: 시장 전체의 조정이 확대될 경우 주목할 보다 깊은 가격대다.
특히 일봉 차트에서는 1.61달러 부근이 수개월간 XRP의 상승을 제한해 왔다. 따라서 1.55달러 돌파는 첫 번째 단계일 뿐이며, 실제 중기 추세 전환을 확인하려면 1.59~1.62달러 구간까지 넘어서는 과정이 필요하다.
현재 가격 흐름은 다음 세 가지 시나리오로 살펴볼 수 있다.
강세 시나리오: XRP가 1.45~1.47달러 지지 구간을 유지하면서 1.55달러를 거래량과 함께 돌파하는 경우다. 이 경우 1.59~1.62달러가 다음 목표로 부상하며, 1.62달러까지 지지선으로 전환한다면 1.70~1.75달러 구간을 향한 추가 상승 가능성이 커질 수 있다.
기본 시나리오: XRP 아시아를 비롯한 생태계 확대 계획이 실제 네트워크 활동으로 이어지는지를 시장이 확인하는 동안 1.45~1.55달러 사이에서 박스권 횡보가 이어지는 경우다. 1.50달러를 중심으로 매수세와 차익 실현 물량이 균형을 이루는 흐름이 나타날 수 있다.
약세 시나리오: XRP가 1.45달러 아래에서 확실하게 종가를 형성하는 경우다. 이 경우 최근 단기 상승 구조가 약해지면서 1.40달러가 다음 지지선으로 부상할 수 있다. 시장 전체의 위험 회피까지 겹친다면 보다 깊은 조정 가능성도 열리게 된다.
따라서 단기적으로는 XRP 아시아 출범 자체보다 1.55달러 돌파와 거래량 증가가 동시에 나타나는지가 가격 측면에서 더 직접적인 확인 신호가 될 전망이다.
리퀴드체인, XRP 주요 구간 테스트 속 멀티체인 시장 공략
XRP 아시아 출범은 아시아·태평양 지역에서 XRPL의 장기적인 생태계 확장을 지원할 수 있는 긍정적인 움직임이다. 다만 현재 가격이 1.55달러 아래에서 움직이고 있다는 점에서 이러한 장기적인 기대가 아직 뚜렷한 가격 돌파로 연결되지는 않았다.
이러한 가운데 서로 다른 블록체인의 유동성을 하나의 환경에서 활용하려는 초기 인프라 프로젝트에도 시장의 관심이 이어지고 있다.
리퀴드체인(LiquidChain)은 비트코인, 이더리움, 솔라나에 분산된 유동성을 하나의 실행 환경에서 활용하는 것을 목표로 하는 레이어3(L3) 인프라 프로젝트다.
통합 유동성 레이어(Unified Liquidity Layer): 비트코인, 이더리움, 솔라나에 분산된 유동성을 하나의 환경에서 활용하는 것을 목표로 한다.
단일 단계 실행(Single-Step Execution): 여러 단계가 필요한 크로스체인 작업을 보다 간결한 실행 과정으로 처리하도록 설계됐다.
검증 가능한 정산(Verifiable Settlement): 서로 다른 블록체인을 이용하는 과정에서도 거래 결과를 검증할 수 있는 구조를 지향한다.
1회 배포 아키텍처(Deploy-Once Architecture): 개발자가 체인별로 별도의 애플리케이션을 구축하는 대신 한 번의 배포로 세 생태계에 접근할 수 있도록 하는 것이 목표다.
현재 LIQUID 사전판매 가격은 0.014962달러이며 프로젝트가 공개한 누적 모집액은 약 98만달러로 100만달러 이정표에 근접하고 있다.
XRP 레저가 자체 생태계 안에서 결제와 토큰화, 기관 금융 활용 사례를 확대하고 있다면 리퀴드체인은 이미 별도로 존재하는 대형 블록체인 생태계 사이의 유동성 파편화를 줄이는 데 초점을 맞춘다는 차이가 있다.
아직 사전판매 단계인 만큼 실제 메인넷 구현과 크로스체인 유동성 확보, 개발자 생태계 및 거래소 상장 이후의 유동성은 향후 확인해야 한다. 프로젝트의 구조와 토크노믹스, 구매 방법을 자세히 살펴보려는 투자자는 관련 리퀴드체인 가이드를 통해 추가 정보를 확인할 수 있다.
리퀴드체인 프리세일 참여 방법 확인하기next보도자료
본 작가는 Caltech에서 블록체인 기술과 분산 시스템을 주제로 석사 과정을 마쳤습니다. 지난 6년간 글로벌 핀테크 스타트업 및 Web3 프로젝트에서 스마트 컨트랙트 개발, 체인 간 호환성, 그리고 L2 확장성 솔루션 분야에 몸담아 왔습니다.
현재는 암호화폐와 탈중앙화 기술의 실제 활용 가능성과 산업적 영향에 대한 분석 콘텐츠를 전문적으로 작성하고 있으며, 기술적 깊이와 시장 흐름을 함께 다룰 수 있는 드문 전문 필진으로 활동 중입니다.
기술 문서뿐만 아니라 정책 변화, 온체인 데이터 분석, 토크노믹스 설계 관련 글을 통해 독자들이 실질적인 투자 판단과 기술 이해에 도움을 받을 수 있도록 균형 잡힌 정보를 제공합니다.
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