솔라나, 바이낸스·폴리곤 핵심 인재 영입…토큰화 금융 확대에 가속

최근 블록체인 업계에서는 스테이블코인과 실물자산 토큰화, 그리고 토큰화 증권을 중심으로 기관 자금 유치 경쟁이 치열해지고 있다. 이러한 흐름 속에서 솔라나 재단이 바이낸스와 폴리곤 출신 임원을 영입하며 기관 금융 시장 공략에 박차를 가했다.

이번 인사는 단순한 경영진 보강에 그치지 않는다. 솔라나가 최근 강조하고 있는 ‘토큰 슈퍼사이클’ 전략과 맞물려 결제·자산 토큰화 시장을 새로운 성장동력으로 삼겠다는 의지를 보여주는 행보로 평가된다.

기관 금융 확대 위해 바이낸스·폴리곤 출신 영입

솔라나 재단은 최근 바이낸스 글로벌 최고마케팅책임자를 지낸 레이첼 콘란을 최고전략책임자로, 폴리곤랩스 출신의 자말 라이즈를 결제부문총괄로 선임했다고 발표했다. 콘란은 기관 파트너십과 생태계 확장 전략을 담당하며, 라이즈는 글로벌 결제 네트워크 확대를 이끌 예정이다.

토큰화 금융이란 주식, 채권, 예금, 부동산 등 전통 자산을 블록체인 위에서 디지털 토큰 형태로 발행하고 거래하는 시장을 의미한다. 최근 솔라나는 해당 분야를 핵심 사업 축으로 내세우고 있으며, 스테이블코인 결제와 토큰화 증권 시장에서 입지를 확대하고 있다.

I’ve joined @SolanaFndn as Chief Strategy Officer. What excites me is Solana’s position to bring Internet Capital Markets to life: connecting assets, trading and payments on one global network, open to anyone, around the clock. You can already see it happening: $200M in… — Rachel Conlan (@RachelConlan) September 24, 2026

이번 인사의 특징은 기관 영업과 결제 사업을 동시에 강화했다는 점이다. 라이첼 콘란은 기업과 금융기관이 솔라나 인프라를 실제 업무에 도입하도록 지원하는 역할을 맡게 되며, 자말은 결제 기업과 스테이블코인 인프라 사업자를 대상으로 솔라나 활용 확대를 추진한다.

이번 인사를 두고 콘란은 “솔라나 개발자들의 야망과 실제 활용사례에 매력을 느꼈다”며 기업들이 관심 단계에서 실제 구현 단계로 넘어갈 수 있도록 돕겠다고 밝혔다. 라이즈는 “결제 분야는 블록체인 기술이 실험 단계를 넘어 실제 운영 단계로 진입한 대표 사례”라며 스테이블코인과 토큰화 예금 사용 확대에 집중하겠다고 밝혔다.

기관 금융 전략의 연장선 – 솔라나 단기 전망은?

최근 몇 년간 주요 블록체인 프로젝트들은 전통금융 및 결제업계 출신 인재를 적극 영입해 왔다. 대표적으로 폴리곤랩스는 2025년 글로벌 결제사업 확대를 위해 스트라이프 암호화폐 사업 책임자였던 존 에간을 최고제품책임자로 선임한 바 있다. 또한 앱토스랩스 역시 기관 파트너십 강화를 위해 경영진 체계를 확대했다.

다만 많은 프로젝트가 기관 시장 진출을 목표로 인재를 영입한 것과 달리, 솔라나는 이미 상당한 규모의 온체인 금융 활동을 확보한 상태에서 확장 인력을 채용했다. 솔라나는 올해 누적 스테이블코인 거래량이 5조 달러를 넘어섰고, 네트워크 내 실물자산 토큰 규모는 45억 달러, 토큰화 주식 규모는 6억2000만 달러를 상회하는 상태다.

업계 매체들 역시 이번 인사를 단순 채용 뉴스보다, 기관 금융 전략의 연장선으로 해석하고 있다. 솔라나 재단은 최근 모던 트레저리, 마스터카드, 웨스턴유니온, 아마존 웹 서비스 등과 협력 관계를 확대해 왔으며, 이를 기반으로 결제 및 토큰화 금융 사업을 강화하고 있다는 평가를 얻고 있다.

한편 솔라나 토큰은 시장 평균을 크게 웃도는 강세를 보이고 있다. 토큰은 24시간 기준 6% 상승한 120달러 근처에서 거래되고 있으며, 상승 배경으로는 솔라나 ETF로 자금 유입이 꾸준히 이어지고 있다는 점이 꼽힌다.

최근 하루 동안에도 1,377만 달러 규모의 순유입이 발생했으며, 기관 투자자들의 매수세가 지속되고 있다는 평가가 나온다. 여기에 공매도 포지션 청산이 겹치면서 상승폭이 확대됐고, 비트코인에서 알트코인으로 자금이 이동하는 흐름 역시 SOL 가격을 지지하는 요인으로 작용하고 있다.

현재 주목받는 저항선은 122달러 부근으로, 이러한 상승 추세가 이어지며 해당 저항선을 확실히 돌파하면 127~135달러 구간까지 추가 상승 가능성이 거론된다. 반면 120달러 유지에 실패하고 112~115달러 지지 구간마저 이탈할 경우에는 104~107달러 부근까지 조정 가능성도 제기된다. 투자자 입장에서는 ETF 자금 유입 추이, 공매도 청산 규모, 그리고 예정된 알펜글로우 업그레이드 진행 상황이 향후 방향성을 가늠할 주요 지표로 꼽힌다.

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