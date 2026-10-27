국내 가상자산 거래소 업비트가 프라이버시 컴퓨팅 프로젝트 닐리온(Nillion, NIL)의 원화마켓 거래 지원을 시작했다. 상장 이후 신규 매수세가 유입됐지만 초기 가격 변동성이 확대되면서 NIL은 업비트 거래 개시 이후 약 19.5% 하락한 것으로 나타났다.

업비트는 10월 27일 오후 4시 40분(한국시간)부터 닐리온의 원화마켓 거래를 지원했다. 이번 상장으로 국내 투자자들은 기존 해외 거래소나 다른 국내 거래소를 이용하지 않고도 업비트에서 원화로 NIL을 거래할 수 있게 됐다.

제공된 시장 데이터에 따르면 NIL은 현재 약 128원에 거래되고 있다. 빗썸에서는 24시간 기준 6.67% 상승한 반면, 업비트에서는 상장 이후 약 19.5% 하락한 상태다.

이러한 차이는 두 거래소의 가격 움직임이 반드시 상반된다는 의미는 아니다. 빗썸의 상승률은 24시간 전 가격을 기준으로 계산된 반면, 업비트의 하락률은 신규 상장 이후 형성된 가격을 기준으로 한다.

따라서 업비트 상장 직후 높은 가격에 진입한 투자자와 기존 빗썸 보유자의 수익률은 크게 다를 수 있다.

이번 상장은 닐리온이 국내 원화 거래 시장에서 접근성을 확대했다는 점에서 의미가 있지만, 초기 가격 조정은 신규 상장 코인의 변동성 위험을 다시 보여주고 있다.

업비트 닐리온 상장 후 19.5% 하락…초기 매도 압력 확대

닐리온은 업비트 원화마켓 거래 개시 이후 약 19.5% 하락하며 초기 상승 기대감과는 다른 흐름을 나타냈다.

현재 가격인 128원과 상장 이후 하락률 19.5%를 기준으로 역산하면 비교 기준 가격은 약 159원 수준이다.

다만 이는 제공된 하락률을 이용한 계산값으로, 실제 업비트 시초가나 장중 최고가를 의미하지는 않는다.

신규 상장 코인은 거래 개시 직후 매수·매도 주문이 집중되면서 가격이 급격하게 움직이는 경우가 많다. 특히 초기 호가창의 유동성이 충분하지 않으면 상대적으로 작은 거래 규모로도 큰 가격 변동이 발생할 수 있다.

반면 빗썸에서는 NIL이 24시간 동안 6.67% 상승한 것으로 집계됐다.

현재 가격 128원을 기준으로 단순 역산하면 빗썸의 24시간 전 비교 가격은 약 120원이다.

이러한 수치는 업비트 상장 이후의 가격 하락과 기존 시장에서의 일일 상승이 동시에 나타날 수 있음을 보여준다.

투자자들은 거래소별 상승률을 비교할 때 기준 시점과 실제 거래 가격, 거래량을 함께 확인할 필요가 있다.

특히 상장 직후의 급격한 가격 변동이 안정화되기 전까지는 단기 매매 위험이 커질 수 있다.

닐리온(Nillion)은 어떤 프로젝트인가? 프라이버시 AI 인프라 구축

닐리온(Nillion)은 데이터를 외부에 공개하지 않고 저장하거나 연산할 수 있도록 지원하는 프라이버시 컴퓨팅 인프라 프로젝트다. 일반적인 클라우드 컴퓨팅 환경에서는 민감한 데이터를 처리하는 과정에서 데이터 접근 권한과 보안 문제가 발생할 수 있다.

닐리온은 이러한 문제를 해결하기 위해 데이터의 기밀성을 유지하면서 연산과 인공지능(AI) 작업을 수행할 수 있는 기술을 개발하고 있다. 프로젝트의 핵심 인프라는 블라인드 컴퓨터(Blind Computer)와 블랙라이트(Blacklight)다. 블라인드 컴퓨터는 데이터 저장과 기밀 연산, 프라이빗 AI 추론 기능을 제공하는 모듈형 컴퓨팅 환경이다.

주요 구성 요소는 다음과 같다.

nilDB: 민감한 정보를 보호하면서 데이터를 저장할 수 있도록 설계된 데이터 저장 모듈이다.

민감한 정보를 보호하면서 데이터를 저장할 수 있도록 설계된 데이터 저장 모듈이다. nilCC: 데이터의 기밀성을 유지한 상태에서 범용 연산을 수행하도록 지원하는 컴퓨팅 기능이다.

데이터의 기밀성을 유지한 상태에서 범용 연산을 수행하도록 지원하는 컴퓨팅 기능이다. nilAI: 민감한 데이터를 외부에 공개하지 않고 AI 모델 추론 작업을 수행할 수 있도록 설계된 기능이다.

각 기능은 독립적으로 활용하거나 필요에 따라 결합할 수 있다.

이러한 구조는 의료와 금융, 기업용 AI 등 개인정보와 기밀 데이터의 보호가 중요한 분야에서 활용 가능성을 모색하고 있다. 다만 실제 산업 채택 규모와 상용 서비스의 성과는 별도로 확인해야 한다. 프로젝트의 기술 구조는 닐리온 공식 기술 문서에서 확인할 수 있다.

블랙라이트(Blacklight)와 NIL 토큰의 역할은?

닐리온의 또 다른 핵심 기술은 블랙라이트(Blacklight)다.

블랙라이트는 신뢰 실행 환경(TEE)을 기반으로 수행되는 작업의 실행 상태와 무결성을 독립적인 검증 노드들이 확인하는 탈중앙화 검증 네트워크다.

TEE는 특정 데이터와 프로그램을 보호된 실행 환경에서 처리하도록 설계된 기술이다.

그러나 TEE를 사용한다는 사실만으로 모든 보안 위험이 사라지는 것은 아니다. 실행 환경과 처리 결과에 대한 검증 체계도 중요하다.

블랙라이트는 이러한 검증 과정을 지원해 블라인드 컴퓨터의 기밀 연산에 대한 신뢰성을 높이는 것을 목표로 한다.

NIL 토큰은 이 생태계에서 검증 노드의 스테이킹과 보상에 활용되며, 닐리온 서비스 이용을 위한 결제 수단으로도 사용된다.

따라서 닐리온 네트워크의 실제 이용량이 증가하면 토큰의 활용 범위도 확대될 가능성이 있다.

다만 서비스 채택 증가가 반드시 NIL 가격 상승으로 이어지는 것은 아니다. 실제 토큰 수요는 수수료 구조와 스테이킹 규모, 공급량 변화 등에 따라 달라질 수 있다.

NIL 가격 전망: 128원 지지 여부와 거래량이 관건

업비트 신규 상장 이후 NIL 가격이 약 19.5% 하락하면서 단기적인 시장 관심은 추가 매도 압력이 이어질지 여부에 집중되고 있다.

현재 제공된 가격인 128원은 단기적으로 투자자들이 주목할 수 있는 기준점이다.

다만 128원이 기술적으로 검증된 지지선이라고 단정하기는 어렵다. 실제 지지선 형성 여부는 이후 거래량과 반복적인 가격 반응을 통해 확인해야 한다.

향후 NIL 가격 전망은 다음 세 가지 시나리오로 구분할 수 있다.

강세 시나리오: 신규 상장 이후 매도 압력이 완화되고 128원 부근에서 매수세가 유입되는 경우다. 거래량이 뒷받침된다면 초기 조정폭을 일부 회복할 가능성이 있다.

신규 상장 이후 매도 압력이 완화되고 128원 부근에서 매수세가 유입되는 경우다. 거래량이 뒷받침된다면 초기 조정폭을 일부 회복할 가능성이 있다. 기본 시나리오: 상장 초기 가격 발견 과정이 이어지면서 일정 범위에서 등락을 반복하는 경우다. 거래소 간 가격 차이와 유동성이 점차 안정화되는지가 중요하다.

상장 초기 가격 발견 과정이 이어지면서 일정 범위에서 등락을 반복하는 경우다. 거래소 간 가격 차이와 유동성이 점차 안정화되는지가 중요하다. 약세 시나리오: 신규 매수세보다 매도 물량이 우세해 128원 아래로 하락하는 경우다. 이때는 추가적인 가격 조정과 변동성 확대 가능성을 고려해야 한다.

단기적으로는 업비트 원화마켓 거래량과 호가창 유동성, 빗썸 등 다른 거래소와의 가격 차이가 주요 관찰 지표다.

중장기적으로는 닐리온의 프라이버시 컴퓨팅 기술이 실제 서비스 이용 증가로 이어지는지가 중요하다.

업비트 닐리온 상장, 국내 AI·프라이버시 코인 관심 확대될까?

닐리온의 업비트 원화마켓 상장은 국내 투자자들이 프라이버시 컴퓨팅과 AI 데이터 인프라 분야에 접근할 수 있는 거래 경로가 확대됐다는 점에서 의미가 있다.

특히 닐리온은 데이터 보호와 AI 연산을 결합한 기술적 특징을 내세우고 있어 기존 AI 관련 암호화폐 프로젝트와 차별화를 시도하고 있다.

다만 신규 상장 자체가 프로젝트의 기술적 성공이나 지속적인 토큰 수요를 보장하지는 않는다.

현재 NIL은 빗썸의 24시간 기준으로는 상승세를 보이고 있지만, 업비트 상장 이후에는 약 19.5% 하락한 상태다.

이러한 가격 차이는 상장 직후 거래 시점과 진입 가격이 투자 성과에 얼마나 큰 영향을 미칠 수 있는지를 보여준다.

앞으로는 초기 거래량이 안정화되는지, 국내 투자자들의 관심이 지속되는지, 닐리온의 AI 및 프라이버시 컴퓨팅 서비스가 실제로 확대되는지를 확인할 필요가 있다.

또한 신규 상장 코인을 비교하려는 투자자들은 개별 프로젝트의 기술과 토큰 공급 구조, 거래소 유동성을 종합적으로 검토해야 한다.

결국 닐리온의 장기적인 성장 가능성은 업비트 상장 효과보다 실제 네트워크 이용과 기업 고객 확보, 검증 노드 참여 확대 여부에 달려 있다.

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