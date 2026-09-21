XRP가 지난 24시간 동안 약 7% 상승하며 1.47달러 부근까지 반등했다. 최근 XRP 가격 전망이 다시 낙관적인 방향으로 기울고 있는 가운데, 장기 보유자들이 주목할 만한 기관 수요 지표도 확인됐다. 미국 현물 XRP 상장지수펀드(ETF)가 10주 연속 주간 순유입을 기록한 것이다.

다만 10주 연속 순유입이라는 기록과 실제 유입 속도는 구분해서 볼 필요가 있다. 최근 한 주 동안 XRP ETF에 들어온 자금은 약 960만달러로, 직전 주 약 1,900만달러의 절반 수준으로 감소했다. 기관 수요는 여전히 플러스 영역을 유지하고 있지만 매수 강도 자체가 가속화되고 있는 것은 아니다.

9월 17일에는 약 515만달러가 순유출되며 9월 2일 이후 가장 큰 일일 유출을 기록했고, 18일에도 소규모 유출이 이어졌다. 그럼에도 주간 전체로는 약 960만달러의 순유입을 유지하면서 10주 연속 ‘그린 스트릭’을 이어가는 데 성공했다.

이러한 흐름이 주목되는 이유는 최근 미국의 규제 및 통화정책 불확실성이 확대된 상황에서도 기관 자금이 완전히 이탈하지 않았기 때문이다.

9월 15일 미국 상원에서 CLARITY 법안을 진전시키기 위한 절차 표결이 49대 50으로 무산되자 XRP는 다른 주요 알트코인보다 큰 폭의 하락세를 나타냈다. 하지만 이후 가격은 빠르게 반등했고 ETF 역시 주간 기준 순유입을 유지했다.

$XRP is pumping: $1.47, up nearly 7% in 24H. 🚀



A strong green candle just broke above $1.47, with volume at $92.6M.



Are you positioned? 👀 pic.twitter.com/II4p0wI5b4 — 𝗕𝗮𝗻𝗸XRP (@BankXRP) September 21, 2026

다만 현재 1.47달러에서 10달러까지 상승하려면 약 6.8배의 가격 상승이 필요하다. 따라서 ETF 유입만으로 10달러 목표가를 정당화하기보다는 1.54달러와 1.70달러, 이후 이전 고점들을 순차적으로 돌파할 수 있는지를 확인하는 것이 현실적인 접근이다.

XRP 가격 전망: 1.54달러 저항선 돌파할까?

XRP는 최근 1.30달러 후반까지 밀려난 뒤 빠르게 반등하며 1.45달러 저항선을 넘어섰다. 현재는 1.47달러 부근에서 거래되며 다음 핵심 저항선인 1.54달러를 바라보고 있다.

일봉 차트에서 XRP는 8월 말 1달러 부근에서 급등한 이후 대략 1.26~1.54달러 범위에서 거래돼 왔다. 당시 상승 과정에서는 한때 1.70달러까지 올라갔지만 매도 압력에 밀려 다시 박스권으로 복귀했다.

따라서 현재 기술적 구조에서 가장 중요한 상단 가격대는 1.54달러다.

강세 시나리오에서는 XRP가 1.54달러 위에서 일봉 종가를 형성하고 해당 가격대를 지지선으로 전환하는 과정이 필요하다. 이 경우 최근 상승 모멘텀이 이어지면서 1.60달러를 거쳐 8월 고점인 1.70달러 부근을 다시 시험할 수 있다.

1.70달러까지 돌파한다면 시장의 관심은 자연스럽게 2달러로 이동할 가능성이 크다. 다만 10달러라는 장기 목표를 논의하기 위해서는 그보다 먼저 과거 주요 고점들을 차례로 회복해야 한다.

기본 시나리오는 XRP가 최근 급등분을 소화하면서 1.38~1.54달러 범위에서 추가적인 다지기 과정을 거치는 것이다. ETF 유입은 계속되지만 규모가 크게 확대되지 않는다면 이러한 횡보가 이어질 가능성이 있다.

반면 약세 시나리오에서는 1.38~1.41달러 구간을 다시 하향 이탈하는 흐름을 주의해야 한다. 이 경우 최근의 상승 모멘텀이 약해지면서 박스권 하단인 1.26달러가 다시 주요 지지선으로 부상할 수 있다.

다만 1.38달러 붕괴와 ETF 순유출이 반드시 동시에 발생한다고 볼 근거는 없다. 가격과 ETF 자금 흐름은 서로 영향을 받을 수 있지만 동일한 방향으로 움직인다고 보장할 수 없기 때문이다.

결국 단기적으로는 1.54달러 돌파 여부가 가장 중요하다. 여기에 다음 주 ETF 유입 규모까지 다시 증가한다면 가격 상승과 기관 수요가 동시에 강화되는 보다 긍정적인 신호로 해석할 수 있다.

XRP 10달러 전망, 현실화되려면 무엇이 필요할까?

XRP의 10달러 목표가는 현재 가격에서 상당히 먼 장기 강세 시나리오다. 1.47달러에서 10달러까지 상승하려면 약 580%의 추가 상승이 필요하다.

따라서 단순히 ETF가 10주 연속 순유입을 기록했다는 이유만으로 10달러를 단기 목표가로 제시하기는 어렵다.

대신 몇 가지 조건을 순차적으로 확인할 필요가 있다.

우선 1.54달러와 1.70달러를 돌파해 최근 박스권에서 완전히 벗어나야 한다. 이후 2달러를 안정적인 지지선으로 확보하고 과거 고점 영역을 회복하는 과정이 필요하다.

기관 수요 역시 중요하다. 현재 XRP ETF의 누적 순유입액은 약 17억1,000만달러까지 증가했지만 최근 주간 유입 규모는 둔화됐다. 10달러와 같은 장기 강세 시나리오에 힘이 실리려면 단순한 연속 순유입보다 기관 자금의 유입 속도가 다시 빨라지는 흐름이 필요하다.

여기에 XRP 레저(XRPL)의 실제 활용 확대와 규제 환경 개선, 암호화폐 시장 전체의 강세장도 함께 뒷받침돼야 한다.

따라서 10달러는 현재 가격에서 바로 겨냥할 목표라기보다 1.54달러 → 1.70달러 → 2달러 → 이전 주요 고점이라는 단계적인 저항을 모두 넘어선 이후 논의할 수 있는 장기 강세 시나리오에 가깝다.

XRP 상승세 속 리퀴드체인 프리세일도 주목

XRP ETF가 10주 연속 순유입을 기록하면서 기관의 알트코인 투자 수요가 이어지고 있다는 점은 시장 전반에도 긍정적인 신호다. XRP처럼 이미 대규모 시가총액을 형성한 자산이 다시 상승세를 보이는 가운데 일부 투자자의 관심은 가격 발견 단계에 있는 초기 인프라 프로젝트로도 확산되고 있다.

그중 하나가 리퀴드체인(LiquidChain)이다. 리퀴드체인은 비트코인과 이더리움, 솔라나의 유동성을 하나의 실행 환경에서 활용할 수 있도록 설계된 레이어3 인프라 프로젝트다. 서로 다른 체인에 분산된 유동성과 애플리케이션을 연결해 멀티체인 환경의 복잡성을 줄이는 것이 핵심 목표다.

프로젝트가 내세우는 핵심 기능 가운데 하나는 ‘1회 배포(Deploy-Once)’ 구조다. 개발자가 비트코인과 이더리움, 솔라나에 각각 애플리케이션을 별도로 구축하는 대신 한 번의 배포로 세 생태계의 사용자와 유동성에 접근할 수 있는 환경을 제공한다는 구상이다.

통합 유동성 레이어(Unified Liquidity Layer)와 단일 단계 실행(Single-Step Execution), 검증 가능한 정산(Verifiable Settlement) 역시 크로스체인 환경에서 발생하는 유동성 파편화와 복잡한 실행 과정을 줄이는 데 초점을 맞추고 있다.

현재 리퀴드체인의 사전판매 가격은 0.014957달러이며 누적 모집액은 약 97만달러로 100만달러 이정표에 근접하고 있다.

프로젝트는 사전판매 참여자를 대상으로 스테이킹 기능도 제공하고 있으며 현재 표시되는 연이율(APY)은 약 1,178%다. 초기 단계에서 높은 APY가 제공되고 있지만 참여량과 보상 배출량에 따라 수익률은 낮아질 수 있다.

XRP를 비롯한 대형 알트코인에 기관 자금이 지속적으로 유입되고 시장의 위험 선호가 회복된다면, 멀티체인 유동성 문제를 겨냥하는 리퀴드체인과 같은 초기 인프라 프로젝트에도 관심이 확대될 가능성이 있다.

리퀴드체인의 기술 구조와 토크노믹스, 사전판매 및 개발 로드맵을 자세히 확인하고 싶다면 리퀴드체인 프로젝트 가이드에서 관련 내용을 살펴볼 수 있다.

리퀴드체인 가이드 읽어보기