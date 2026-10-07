XRP 가격 전망: 1.45달러 지지선 방어하며 반등 모색할까?

리플의 XRP가 지난 24시간 동안 약 1.4% 하락하며 1.48달러 부근에서 거래되고 있다. 최근 현물 XRP ETF의 자금 유입 속도가 둔화된 가운데, 가격은 단기적으로 중요한 1.45달러 지지선 위에서 반등 기회를 모색하는 모습이다.

기관 시장에서는 새로운 변화도 나타났다. BankXRP에 따르면 캐나다 파생상품청산공사(CDCC)는 XRP 이볼브(Evolve) ETF와 XRP 퍼포스(Purpose) ETF를 기반으로 하는 옵션 상품을 상장했다.

🚨 BREAKING: XRP ETF OPTIONS just showed up in an official SEC filing! 👀



CDCC (Canada's derivatives clearing house) lists options on:

✅ XRP Evolve ETF → $XRP

✅ XRP Purpose ETF → $XRPP



Right next to BTC, ETH & SOL ETF options. XRP is now in the same league as the big… pic.twitter.com/nFVd9dva4e — 𝗕𝗮𝗻𝗸XRP (@BankXRP) October 6, 2026

ETF 옵션은 투자자가 기초 ETF를 직접 사고파는 것 외에도 특정 가격에 매수하거나 매도할 권리를 거래할 수 있도록 한다. 따라서 XRP 관련 규제 금융상품의 활용 범위가 확대됐다는 점에서는 긍정적이다.

다만 옵션 상장 자체가 XRP 현물에 즉각적인 신규 매수세를 발생시키는 것은 아니다. 옵션은 상승 베팅뿐 아니라 헤지와 하락 포지션에도 활용될 수 있기 때문이다.

현재 XRP는 지난 7일 동안 약 1.1%, 14일 동안 9% 하락했다. 반면 최근 30일 기준으로는 약 4.5% 상승해 단기와 중기 흐름이 엇갈리고 있다.

현재 시가총액은 약 930억1,000만달러, 24시간 거래량은 약 21억3,000만달러이며 무기한 선물 미결제약정(Open Interest)은 약 46억2,000만달러를 기록하고 있다.

결국 단기 XRP 가격 전망에서는 새로운 금융상품 출시보다 1.45달러 지지선에서 실제 매수세가 유입되는지가 더 중요한 상황이다.

XRP 가격 전망: 이번 주 1.45달러 지지선을 지켜낼 수 있을까?

일봉 차트에서 XRP의 넓은 가격 범위를 살펴보면 상단에서는 1.6238달러, 하단에서는 1.2507달러가 주요 가격대로 거론된다.

현재 XRP는 약 1.48달러로 이 범위의 중간에 위치해 있다. 최근 24시간 동안에는 1.45~1.52달러 사이에서 움직였다.

단기적으로는 1.45달러가 가장 중요한 지지선(Support Level)이다. 이 가격을 유지한다면 다시 1.52달러 이상을 시험할 여지가 있지만, 지지선이 무너지면 최근의 횡보 구조도 약화될 수 있다.

반대로 상방에서는 1.53~1.55달러가 첫 번째 저항 구간이다. 이를 넘어야 1.62달러 부근의 더 강한 저항선을 다시 시험할 수 있다.

강세 시나리오(Bull case): XRP가 1.45달러를 방어한 뒤 1.53~1.55달러를 돌파하는 경우다. 이 경우 1.62달러가 다음 주요 목표로 부상할 수 있다.

기본 시나리오(Base case): 투자자들이 ETF 수급과 새로운 시장 촉매제를 기다리는 동안 1.45~1.52달러 사이에서 박스권 횡보가 이어지는 경우다.

약세 시나리오(Bear case): 1.45달러 아래에서 가격이 지속적으로 형성되면 1.38달러까지 조정될 가능성이 있다. 매도세가 확대될 경우 장기 하단 지지선인 1.25달러 부근도 다시 주목받을 수 있다.

현재로서는 1.62달러 이상의 상승 목표를 논하기 전에 1.45달러가 실제 지지선으로 작용하는지를 확인하는 것이 우선이다.

XRP ETF 유입세 둔화, 기관 수요 약해졌나?

XRP의 가격 상승을 제한하는 변수 중 하나는 최근 ETF 자금 유입 속도의 둔화다.

10월 6일 기준 현물 XRP ETF에는 약 208만 XRP가 순유입됐다. 비트와이즈(Bitwise)가 약 700만 XRP를 추가한 반면 카나리(Canary)에서는 약 222만 XRP, 프랭클린(Franklin)에서는 약 270만 XRP가 빠져나갔다.

순유입 상태는 유지됐지만 9월 말과 비교하면 규모가 크게 줄었다. 예를 들어 9월 25일에는 약 1,476만 XRP의 순유입이 발생한 바 있다.

누적 순유입량은 약 9억7,805만 XRP로 여전히 상당한 규모지만, 단기 가격을 끌어올리기 위해서는 최근의 유입 둔화가 다시 반전되는지 확인할 필요가 있다.

온체인 데이터에서는 다소 엇갈린 신호가 나타나고 있다.

크립토퀀트(CryptoQuant)는 최근 30일 동안 약 16억 XRP가 바이낸스로 이동했다고 집계했다. 일반적으로 거래소 유입은 잠재적인 매도 압력으로 해석될 수 있지만, 거래소로 이동한 토큰이 실제로 매도됐다고 단정할 수는 없다.

실제로 바이낸스의 XRP 보유고는 9월 26일 약 27억400만 XRP에서 10월 4일 약 26억3,100만 XRP로 오히려 감소했다.

시장 심리 역시 약해졌다. 산티멘트(Santiment)의 강세 대비 약세 비율은 0.67까지 떨어지며 8월 17일 이후 가장 낮은 수준을 기록했다.

결국 ETF 흐름과 거래소 데이터가 모두 일방적인 방향을 가리키지는 않는다. 따라서 단기적으로는 온체인 지표 하나보다 1.45달러 지지 여부와 ETF 순유입 추세를 함께 확인하는 것이 중요하다.

XRP 지지선 테스트 속 리퀴드체인도 크로스체인 시장 공략

XRP가 1.45달러 지지선을 시험하면서 일부 투자자들은 대형 알트코인과 함께 초기 단계 인프라 프로젝트도 비교하고 있다.

리퀴드체인(LiquidChain)은 비트코인, 이더리움, 솔라나에 분산된 유동성을 하나의 실행 환경에서 활용하는 것을 목표로 하는 레이어3(L3) 프로젝트다.

주요 특징으로는 통합 유동성 레이어(Unified Liquidity Layer), 단일 단계 실행(Single-Step Execution), 검증 가능한 정산(Verifiable Settlement), 1회 배포 아키텍처(Deploy-Once Architecture) 등이 있다.

현재 프로젝트가 공개한 사전판매 가격은 0.014963달러이며 누적 모집액은 약 98만1,170달러다.

XRP가 자체 생태계와 기관 금융상품을 통해 채택 범위를 넓히고 있다면, 리퀴드체인은 여러 대형 블록체인 사이의 유동성 파편화를 줄이는 시장을 겨냥한다는 차이가 있다.

아직 사전판매 단계인 만큼 실제 구현과 유동성 확보 여부는 향후 검증이 필요하다. 프로젝트의 구조와 토크노믹스 등을 자세히 비교하려는 투자자는 관련 리퀴드체인 가이드를 통해 추가 정보를 확인할 수 있다.

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