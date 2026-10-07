Conduit Technology heeft Tether aangeklaagd om circa $2,76 miljoen aan bevroren USDT in een treasurywallet. Het betalingsbedrijf stelt dat de Braziliaanse autoriteiten die wallet niet voor blokkering hadden aangewezen; die lezing komt uit de klacht en is niet onafhankelijk bevestigd. De zaak draait om de juridische grondslag voor Tethers technische mogelijkheid om tokens te blokkeren.

Conduit eist toegang en schadevergoeding

De klacht werd op 5 oktober 2026 ingediend bij de U.S. District Court for the Southern District of New York. De zaak noemt Tether Holdings, Tether International, Tether Operations en Tether Investments als gedaagden.

Volgens Conduit werd de wallet op 24 september 2025 geblokkeerd. Het bedrijf stelt dat de wallet op 20 mei 2025 was aangemaakt, bijna een maand nadat de zakelijke relatie met Onix Intermediações op 22 april was beëindigd. Eind september 2026 stond er volgens de klacht nog ongeveer $2,76 miljoen USDT op het adres.

Conduit stelt dat het om eigen werkkapitaal ging, niet om geld van klanten. Het bedrijf vraagt om herstel van de toegang, minstens $2,76 miljoen aan schadevergoeding, eventuele punitive damages en een afrekening van inkomsten uit reserves die aan de geblokkeerde tokens zijn gekoppeld. De klacht bevat onder meer vorderingen wegens conversie, ongerechtvaardigde verrijking, schending van fiduciaire plichten en vermeende overtredingen van federale computerfraudewetgeving.

De blokkering hangt volgens de klacht samen met een Braziliaans politieonderzoek uit 2024 naar Bull Intermediação de Negócios en Onix Intermediações. Conduit zegt eerder betalingsdiensten aan Onix te hebben geleverd, maar stelt dat de bedrijven de treasurywallet niet bezaten, er geen geld in stortten en die niet gebruikten. Tether had volgens de beschikbare informatie op 7 oktober nog niet publiek gereageerd op de beschuldigingen.

Technische blokkering tegenover juridische bevoegdheid

Tether kan technisch voorkomen dat USDT op geselecteerde adressen wordt verplaatst. De gepubliceerde voorwaarden van het bedrijf staan volgens de berichtgeving blokkeringen toe wanneer die wettelijk vereist zijn, door overheidsautoriteiten worden gevraagd, verband houden met een onderzoek of volgens Tethers beleid verstandig worden geacht. Conduit betwist niet dat Tether die technische mogelijkheid heeft, maar stelt dat er in dit geval onvoldoende juridische grond was.

Conduit zegt dat Braziliaanse politie een lijst met verdachte adressen met Tethers T3 Financial Crime Unit deelde, maar dat de eigen wallet daarop ontbrak. De klacht verwijst ook naar een indiening van Braziliaanse autoriteiten uit juli 2026, die volgens Conduit erop wijst dat T3 andere adressen op basis van eigen analyse identificeerde. Die Braziliaanse indiening was niet openbaar bij de Amerikaanse klacht; de beschrijving van de gang van zaken blijft daarom Conduits karakterisering.

Tether werkt vaker met opsporingsdiensten samen bij bevriezingen. De primaire berichtgeving meldt dat T3 betrokken was bij zaken waarin meer dan $450 miljoen aan activa werd bevroren en dat Tether in april steun meldde bij het blokkeren van meer dan $344 miljoen USDT op twee TRON-adressen. De Conduit-zaak betreft andere partijen en een afzonderlijk onderzoek.

Een andere rechtszaak gaat over twee Thaise zakenlieden die Tether aanklagen om circa $42,4 miljoen USDT op tien Ethereum-adressen. Die zaak kent een andere onderzoekscontext en maakt de beschuldigingen van Conduit niet aannemelijker of minder aannemelijk. De geschillen raken wel aan de bredere toezichtsvragen rond cryptoactiva en aan de risico’s die ontstaan wanneer toegang tot stablecoins kan worden beperkt.

Wat de zaak betekent voor bedrijven en houders

Conduit stelt dat de blokkade de liquiditeit voor internationale betalingsroutes verminderde en leidde tot lagere transact capaciteit, ontslagen en sluitingen van kantoren. De rechtbank heeft die gevolgen nog niet getoetst. De zaak kan duidelijkheid geven over de verhouding tussen issuercontrole, contractuele voorwaarden en eigendomsrechten, maar er staat nog niet vast dat de uitkomst gevolgen heeft voor andere bedrijven, stablecoinhouders of regelgeving.

De gevraagde afrekening van eventuele inkomsten uit reserveactiva maakt ook de financiële onderbouwing van USDT relevant. Dat raakt aan vragen over stablecoinreserves en liquide activa en aan transparantie rond de reserves van Tether, waarover ook de discussie over Tethers audit gaat.

Voor bedrijven die USDT gebruiken, is het kernpunt het onderscheid tussen een technische blokkade en de juridische rechtmatigheid daarvan. De zaak bevindt zich nog in een vroege fase: mogelijke vervolgstappen zijn betekening, een reactie van de gedaagden, een vroege motie, bewijsuitwisseling of verdere behandeling van de claims. De rechter heeft de beschuldigingen van Conduit nog niet beoordeeld.