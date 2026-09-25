Binance opent op 24 september om 11:00 UTC spothandel in Hyperliquids HYPE-token, met de paren HYPE/USDT, HYPE/USDC en HYPE/TRY. De notering op ’s werelds grootste beurs kan de liquiditeit en zichtbaarheid van het token vergroten, al blijft dat een gevolgtrekking en geen gegarandeerd koerseffect.

Binance koppelt aan de listing meteen zijn Seed Tag, de aanduiding die de beurs gebruikt voor nieuwere, volatielere projecten. Het token noteert op de listingdag een marktkapitalisatie van bijna $21 miljard, terwijl Hyperliquid al langer wordt genoemd als een van de opvallendste projecten van het jaar.

Wat de Binance-notering inhoudt

Deposito’s zijn een uur na de aankondiging beschikbaar; withdrawals staan gepland voor 25 september om 11:00 UTC, al noemt Binance dat tijdstip zelf een schatting. De listing fee bedraagt nul BNB. Spot Algo Orders gaan meteen bij de start van de handel live, en Binance zegt dat Trading Bots en Spot Copy Trading binnen 24 uur volgen.

HYPE/TRY is uitsluitend beschikbaar voor geverifieerde Binance TR-accounts, omdat TRY hier fiatgeld vertegenwoordigt en geen digitaal actief. Inwoners van de Verenigde Staten kunnen de nieuwe paren niet verhandelen via Binance, en ook Canada, Nederland, Iran, Noord-Korea en Syrië staan op de beperkte lijst, die volgens de beurs kan wijzigen op basis van regelgeving.

Onder de Seed Tag moeten gebruikers elke 90 dagen een risicobewustzijnstest afleggen en de gebruiksvoorwaarden accepteren, geldig op Binance Spot en waar ondersteund op Margin. Binance zei dat HYPE “will likely be subject to high price volatility.”

Hyperliquid blijft groot in perpetuals

De listing landt terwijl Hyperliquid volgens DeFiLlama-data nummer één blijft onder perpetual DEX’s qua 24-uurs genormaliseerd volume, met circa $7,42 miljard, ruim voor Aster ($2,08 miljard) en Lighter ($1,93 miljard). De open interest op het platform ligt rond $9,06 miljard, en het platform blijft actief experimenteren met nieuwe markten, zoals eerder te zien was toen Hyperliquid ook grondstoffen en aandelenindices toevoegde.

Van 1 januari tot en met 15 september genereerde het protocol $429,04 miljoen aan revenue, goed voor 12,62% van CoinGecko’s aangepaste vergelijkingspool voor 2026.

Reageert de HYPE-koers op de notering?

Volgens CoinGecko-data bedroeg de marktkapitalisatie op 24 september $20,91 miljard, bij circa $1,13 miljard handelsvolume. HYPE sloot op 23 september op $93,98, tegenover $97,19 een dag eerder, na een snelle stijging in de voorafgaande week van $76,92 op 15 september naar $94,05 op 21 september.

BeInCrypto meldde, onder verwijzing naar TradingView-data voor HYPE/USD op Coinbase, een stijging van circa 1,5% binnen tien minuten na het listingbericht, die kort richting 1,9% ging. Die intraday-beweging toont een korte reactie, maar bewijst niet dat de aankondiging latere koersbewegingen heeft veroorzaakt.

24u 7d 30d 1j All Time

Wat kunnen beleggers nu verwachten?

De drie nieuwe spotparen vergroten in potentie de toegang tot HYPE en de liquiditeit op een van de grootste beurzen ter wereld. Tegelijk maakt de Seed Tag duidelijk dat Binance het token als nieuw en risicovol behandelt, met een verplichte periodieke risicotoets voor wie wil handelen.

Handelsbeschikbaarheid verschilt per jurisdictie en accountverificatie, vooral voor HYPE/TRY. De marktkapitalisatie van bijna $21 miljard en het miljardenvolume plaatsen deze listing in een al grote markt, maar vormen op zichzelf geen garantie voor toekomstige koersontwikkeling.

Bron: PrimeXBT