Binance Wallet ondersteunt sinds donderdag 25 september 2026 betalingen in USDT voor netwerkkosten op vier blockchains. Gebruikers hoeven daardoor niet langer vooraf de native gastoken van elk netwerk aan te houden om een transactie te kunnen versturen, meldt crypto.news op basis van de bijgewerkte supportdocumentatie van Binance.

De optie werkt op BNB Smart Chain, Ethereum, Solana en TRON. Waar gebruikers voorheen respectievelijk BNB, ETH, SOL of TRX nodig hadden om een transactie te voltooien, kan USDT die rol nu overnemen – ook als de portemonnee wél het te versturen activum bevat maar niet de bijbendende gastoken.

Zo werkt betalen met USDT op vier netwerken

Gebruikers met USDT in Binance Wallet kunnen de stablecoin selecteren als betaler van de netwerkkosten bij ondersteunde transacties. De onderliggende blockchainfee verdwijnt daarmee niet: die gaat volgens Binance nog altijd naar validators of andere netwerkdeelnemers, en niet rechtstreeks naar het bedrijf zelf.

De hoogte van de fee blijft dynamisch en wordt berekend op basis van actuele netwerkcondities. Congestie kan de kosten op Ethereum-achtige netwerken en Solana opdrijven, terwijl TRON via een apart model met bandwidth en energy werkt, waarbij TRX kan worden verbrand als de beschikbare resources niet volstaan.

Gebruikers zonder voldoende USDT in de wallet kunnen terugvallen op saldi uit hun Binance Exchange-account, via Spot-, Funding- of Earn-balansen. Volgens de supportdocumentatie gelden hiervoor onder meer BNB, USDT, USDC, ETH en SOL, afhankelijk van het netwerk. Andere routes zijn het overmaken van de vereiste gastoken, ontvangst vanuit een andere wallet, of aankoop van ondersteunde activa met een bankkaart. Voor BNB Smart Chain, Ethereum en opBNB is er daarnaast een aparte optie waarbij BNB uit het Spot- of Funding Account wordt gebruikt, mits daar meer dan 0,01 BNB op staat. Binance waarschuwt gebruikers verder om bij opnames altijd het juiste netwerk te kiezen, omdat een verkeerde keuze activa onherstelbaar kan maken.

De bredere Binance Wallet-context

De update past in een reeks aanpassingen sinds Binance zijn zelfbewaarwallet in december 2024 hernoemde tot Binance Wallet, met een gefaseerde uitbreiding van functies. In februari 2025 schrapte het platform al tradingkosten op bepaalde wallet-swaps, terwijl blockchain-gaskosten apart bleven bestaan – een onderscheid dat ook nu weer terugkeert. Die groeiende rol van stablecoins binnen het ecosysteem sluit aan bij de toenemende steun van Binance voor USDC als concurrent van USDT.

In april 2026 voegde Binance Wallet perpetual-futureshandel toe via app en webinterface, en in mei volgde de integratie van Event Rush op BNB Chain, waarbij gebruikers via een externe dapp tokens rond gebeurtenisuitkomsten konden verhandelen met USDT. Die ontwikkeling naar wallets die stablecoinbetalingen breed inzetten, is ook zichtbaar in bredere infrastructuurprojecten waarbij wallets voor stablecoinbetalingen worden ingezet buiten de traditionele handelscontext. Binance heeft aangegeven dat meer netwerken later ondersteuning krijgen, zonder een concreet uitrolschema te geven.

TRON-promotie geeft tijdelijk nul gaskosten

Los van de vier-netwerkenfunctie loopt sinds dinsdag 23 september 2026 een aparte promotie op TRON. In aanmerking komende gebruikers kunnen nul gaskosten krijgen bij het versturen van USDT en andere TRC-20-tokens via Binance Wallet, tot en met 22 december 2026. De actie wordt ondersteund door TRON DAO en is afhankelijk van beschikbare campagneplaatsen; na afloop geldt voor kwalificerende transfers een gereduceerde fee van 1 USDT per transactie.

Bij het versturen kiest de gebruiker token en bestemming, waarna USDT vóór bevestiging als betaler van de fee kan worden geselecteerd. De twee regelingen overlappen deels qua netwerk, maar zijn wezenlijk anders: de algemene USDT-optie geldt structureel op vier netwerken, terwijl de TRON-actie tijdelijk bepaalde transferkosten naar nul brengt.

Wat betekent dit voor gebruikers?

De aanpassing verlaagt de praktische drempel voor wie wel het te versturen activum bezit maar niet de native gastoken van het netwerk. De onderliggende blockchainkosten blijven echter bestaan en variëren per netwerk en per moment van congestie – USDT verandert alleen wie de rekening voorschiet, niet de rekening zelf.

De TRON-promotie is bovendien nadrukkelijk tijdelijk en gebonden aan beschikbare campagneplaatsen, waardoor gebruikers niet blijvend op gratis transacties kunnen rekenen. Binance heeft niet gemeld dat de native fee-mechanismen van BNB Smart Chain, Ethereum, Solana of TRON zelf zijn veranderd; de wijziging zit uitsluitend in de betaalopties binnen Binance Wallet.