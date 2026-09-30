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Bitcoin schommelde op 29 september tussen $82.807 en $84.545 en stabiliseerde rond $83.150. De koers daalde daarbij tijdelijk onder $83.000, maar hogere olieprijzen, oplopende Amerikaanse staatsrentes en geopolitieke onzekerheid beperkten het opwaartse potentieel. De centrale vraag is of de beweging past bij consolidatie binnen een opwaartse trend, of dat de macro-economische druk verder toeneemt.
Bitcoin houdt stand boven $83.000 ondanks olieprijsstijging
Bitcoin herstelde aanvankelijk vanaf $82.555, het laagste niveau van de voorgaande week, en steeg vervolgens boven $84.000. Dat herstel hield niet stand: de koers zakte opnieuw onder die grens en daalde tot $82.807, voordat bitcoin later op de dag opliep tot een piek van $84.545.
De beweging viel samen met toenemende retoriek tussen Washington en Iran over de Straat van Hormuz en een stijging van de Brent-olieprijs. De olieprijzen liepen later licht terug, maar bleven hoger dan de week ervoor. De marktreactie past in een patroon waarin geopolitieke spanningen en hogere energiekosten de bereidheid om risico te nemen kunnen beperken.
Bitcoin noteerde rond 12.25 uur ET ongeveer $83.150, nadat een eerdere opwaartse beweging opnieuw was teruggedraaid. Daarmee bleef de koers boven $83.000, maar lukte het niet om de winst boven $84.000 vast te houden.
Macrodruk zet risicobereidheid onder spanning
Hogere rendementen op Amerikaanse staatsobligaties, een sterkere dollar, stijgende olieprijzen en geopolitieke onzekerheid vormen samen tegenwind voor activa zonder rendement. Dat raakt bitcoin via de bredere financiële omstandigheden: wanneer kapitaal duurder wordt en beleggers minder risico nemen, kan de vraag naar digitale activa afnemen. Een vergelijkbare combinatie van renteontwikkelingen en spanningen rond Iran staat vaker centraal in de korte-termijnbewegingen van bitcoin.
De eerdere stijging van bitcoin kreeg volgens de berichtgeving steun van liquiditeitsmaatregelen van het Amerikaanse ministerie van Financiën, instroom in spot-ETF’s en FOMO onder particuliere beleggers. De hernieuwde onzekerheid over het Midden-Oosten zette dat momentum onder druk. In de bredere cryptomarkt werden op 29 september circa $195 miljoen aan longposities geliquideerd, tegenover ongeveer $125 miljoen aan shortposities.
Die cijfers wijzen op een ongelijke liquidatiegolf, maar zeggen op zichzelf niet dat de trend is omgekeerd. De olieprijsbeweging wordt in de berichtgeving als een waarschijnlijke rem op de rally beschreven, niet als bewijs van een structurele omslag. Ook bij eerdere marktbewegingen door olie, geopolitiek en renteverwachtingen speelde die bredere risicobereidheid een rol.
Liquidaties blijven bij bitcoin beperkter
De bitcoin-liquidaties bedroegen volgens CoinGlass ongeveer $78 miljoen. Daarvan bestond meer dan $44 miljoen uit geliquideerde shortposities. De bredere markt kende dus meer liquidaties van longposities, terwijl bitcoin zelf ook na de koersdaling een deel van de shortposities zag verdwijnen.
Kyle Rodda, senior financieel marktanalist bij Capital.com, koppelde de tijdelijke stilstand van de rally aan de hogere olieprijs. Hij wees er tegelijk op dat de technische indicatoren van bitcoin positief blijven.
“De stijging van de ruwe-olieprijzen remt activa zonder rendement af, waardoor de rally van bitcoin even tot stilstand is gekomen”
Rodda omschreef de koersontwikkeling daarnaast als consolidatie binnen een opwaartse trend op korte termijn. Dat is een technische lezing van de huidige beweging, geen garantie dat bitcoin op korte termijn opnieuw stijgt.
Wat beleggers nu kunnen verwachten
Volgens Capital.com kan bitcoin op korte termijn blijven consolideren zolang de risico’s op de energiemarkt aanhouden. Hogere rentes en een sterkere dollar kunnen extra druk geven als die omstandigheden voortduren; een verbetering van het macrobeeld nadat hefboomposities zijn afgebouwd, kan juist ruimte bieden voor een snelle herprijzing.
Utkarsh Ahuja, oprichter en managing partner bij Moon Pursuit Capital, blijft optimistisch over digitale activa op middellange en lange termijn. Hij waarschuwt tegelijk dat liquiditeit en marktpositionering gevoelig zijn voor veranderende financiële omstandigheden en dat hefboomwerking koersbewegingen kan versterken. Voor bitcoinhouders ligt de aandacht daarom niet alleen bij de grens van $83.000, maar ook bij olie, rentes en de ontwikkeling van de geopolitieke onzekerheid.