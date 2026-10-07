Bitcoin Group zoekt een nieuwe operationele structuur voor Bitcoin.de nadat BaFin de MiCA-aanvraag van dochterbedrijf futurum bank AG heeft afgewezen. De handel op het platform is sinds 12 juni 2026 grotendeels opgeschort; gereguleerde partners moeten een herstart mogelijk maken, maar een vaste datum ontbreekt. Dat meldt crypto.news.

Partnerstructuur moet handel hervatten

Bitcoin Group maakte de afwijzing op 6 oktober 2026 bekend. Futurum bank had de aanvraag op 27 juni 2025 ingediend, waarna het vergunningstraject meer dan 15 maanden duurde.

De bank verwacht de formele kennisgeving van BaFin. Vanaf dat moment heeft zij één maand om bezwaar te maken; ook een nieuwe MiCA-aanvraag blijft mogelijk. De termijn begint dus niet automatisch op de datum waarop Bitcoin Group de afwijzing bekendmaakte.

Het kantoor van de Duitse financiële toezichthouder BaFin – Foto: Thomas Wolf Der Wolf im Wald / CC0

Ondertussen werkt de onderneming aan een constructie met afzonderlijke gereguleerde Duitse partijen. Eén instelling moet aanvankelijk de trading-tegenpartij voor klanten worden, terwijl een andere onderneming de cryptotegoeden bewaart. Bitcoin Group heeft geen van beide partners benoemd en heeft niet bevestigd welke precieze afspraken worden gemaakt.

De onderneming mikt op hervatting via de vernieuwde Bitcoin.de-app binnen enkele weken, maar presenteerde geen definitieve openingsdatum. Klantactiva blijven volgens Bitcoin Group bij futurum bank totdat ze naar een andere gereguleerde Duitse custodian zijn overgebracht. De klantvorderingen blijven volgens het bedrijf intact.

Platformvernieuwing bleef afhankelijk van vergunning

Bitcoin.de werkte in 2025 en 2026 aan de overgang van een ouder peer-to-peer-model naar een conventioneel handelsplatform. Volgens Bitcoin Group waren het nieuwe platform, de website en de app een week voor de afwijzing technisch afgerond en waren functionele en veiligheidstests doorstaan. De geplande diensten omvatten meer dan 100 cryptovaluta, swaps, spaarplannen en staking.

De technische oplevering volstond niet om de handel te hervatten: de lancering bleef afhankelijk van afronding van het vergunningstraject. Klanttegoeden waren al naar nieuwe custody-infrastructuur verhuisd en het oude handelssysteem was uitgezet. BaFin heeft geen afzonderlijke, gedetailleerde openbare beslissing gepubliceerd. De uitleg dat de implementatie en operationele gereedheid tekortschoten, is gebaseerd op de beschrijving van Bitcoin Group en is daarmee geen zelfstandig gepubliceerde motivering van de toezichthouder.

De situatie onderstreept dat een langdurig MiCA-traject niet noodzakelijk leidt tot een vergunning voor het beoogde bedrijfsmodel. Europese platforms moeten hun dienstverlening binnen de toepasselijke regels organiseren; de strengere MiCA-toezichtkaders vormen daarbij een relevante achtergrond. Ook een partnerstructuur is geen automatische vrijstelling: de precieze verantwoordelijkheden en vergunningen van de betrokken partijen blijven van belang.

Financiële druk en openstaande vragen

De vertraging valt samen met een sterke terugval in de resultaten. Bitcoin Group rapporteerde over de eerste helft van 2026 een omzet van €1,59 miljoen, tegenover €3,78 miljoen in dezelfde periode van 2025. Het EBITDA-verlies liep op tot €3,25 miljoen, vergeleken met een verlies van €1 miljoen een jaar eerder.

De onderneming verwacht dat de omzet over heel 2026 daalt en rekent opnieuw op een negatief EBITDA-resultaat. Voor de heropening zijn vooral de afronding van partnerafspraken en de operationele inrichting bepalend. Daarnaast kan futurum bank pas bezwaar maken nadat de formele kennisgeving is ontvangen; tot die tijd blijft onzeker of de groep ook die route zal volgen.