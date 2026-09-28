Bitcoin daalde op donderdag 24 september 2026 met 3,80% naar circa $83.880, waarmee de koers voor het eerst in dagen onder de grens van $84.000 zakte. Is dit een geopolitieke schok door de oplopende spanningen rond Iran, of vooral een afkoeling na de sterke rally van de voorbije week? Volgens CNBCTV18 spelen beide factoren een rol, naast een derde: de Amerikaanse rentemarkt.

Bitcoin zakt onder $84.000 door rente en geopolitieke onzekerheid

Ondanks de daling van 3,80% over 24 uur stond bitcoin op weekbasis nog altijd meer dan 10% hoger, meldt CNBCTV18. De directe druk kwam volgens het medium vooral uit de Amerikaanse obligatiemarkt: sterker dan verwachte bedrijfsactiviteit duwde de 10-jaars Treasury-rente naar 5,11%, het hoogste niveau sinds 2007, terwijl de 2-jaarsrente opliep naar 4,85%.

Ether bewoog mee met de bredere markt en noteerde rond $2.682. Deze combinatie van rente-onzekerheid en zwakke risk appetite is een terugkerend patroon: eerder deze maand kwamen bitcoin, ether en XRP onder druk door vergelijkbare macro-omstandigheden.

Iran-risico’s versterken druk op risicovolle activa

Bovenop de rentedruk noemt CNBCTV18 de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran als extra factor die risicovolle activa raakte. De prijs van Brent-olie liep op richting $103 per vat, wat de zorgen over aanhoudende inflatie versterkte en daarmee indirect ook de druk op de crypto- en aandelenmarkt vergrootte.

Een oliepompsysteem in een open veld.

De daling werd verder versterkt door ongeveer $280 miljoen aan geliquideerde bitcoin-longposities binnen een tijdsbestek van vier uur, aldus CNBCTV18. Het is niet de eerste keer dat spanningen tussen Washington en Teheran de bitcoinkoers raken: eerder dit jaar zakte bitcoin naar $62.000 nadat Trump Iran dreigde. Marktpartijen kijken nu vooral naar de voortgang van Amerikaans-Iraanse onderhandelingen en een mogelijke ontmoeting tussen Trump en Xi, die het sentiment volgens de bron in beide richtingen kan beïnvloeden.

Welke koersniveaus volgen traders?

Bitcoin had eerder deze week nog een achtmaands hoogtepunt bereikt van ongeveer $87.359, voordat de koers terugviel richting $84.000. De technische niveaus die analisten hanteren, lopen uiteen, wat volgens CNBCTV18 vooral te maken heeft met verschillende tijdframes en indicatoren, niet met tegenstrijdige verwachtingen.

BitDelta: steun rond $84.000, weerstand bij $84.619 en $85.000.

steun rond $84.000, weerstand bij $84.619 en $85.000. Mudrex: steun rond $82.500, weerstand rond $86.500.

steun rond $82.500, weerstand rond $86.500. Giottus: houdbaar herstel in de zone $84.000-$85.000 kan het hoogtepunt van $87.400 opnieuw in beeld brengen; een daling onder $84.000 opent de zone $81.000-$82.000.

houdbaar herstel in de zone $84.000-$85.000 kan het hoogtepunt van $87.400 opnieuw in beeld brengen; een daling onder $84.000 opent de zone $81.000-$82.000. WazirX: steun bij $83.520 en $81.000, met verbeterd momentum bij een aanhoudende beweging boven $87.000.

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Analistenverwachting voor Bitcoin op korte termijn

Purvang Mashru van BitDelta India wijst op de gestegen rentes en veranderende renteverwachtingen als belangrijkste drukfactor, met een sterkere terugval bij hoger-beta cryptovaluta zoals Dogecoin, Avalanche en Cardano. Vikram Subburaj van Giottus benadrukt dat de daling vooral gezien moet worden als een afkoeling na de scherpe wekelijkse rally, niet als een bevestigde omkeer.

Nischal Shetty van WazirX wijst op aanhoudende institutionele vraag: Amerikaanse spot-bitcoin-ETF’s noteerden recent bijna $1 miljard aan dagelijkse netto-instroom. Volgens CNBCTV18 stroomde in de laatste sessie circa $714,7 miljoen naar Amerikaanse spot-bitcoin-ETF’s en $162,2 miljoen naar Ether-ETF’s, terwijl Mudrex over twee dagen deze week circa $1,7 miljard aan instroom in bitcoin-ETF’s registreerde.

Wat kunnen beleggers nu verwachten?

Komende Amerikaanse PCE-inflatiecijfers en werkgelegenheidsdata kunnen de renteverwachtingen richting de Federal Reserve verder bijstellen, aldus Subburaj. Daarnaast wijst Prateek Gupta van Mudrex op een grote optie-expiratie van ongeveer $16 miljard op vrijdag, die de volatiliteit op korte termijn kan opdrijven.

Shetty adviseert beleggers om nieuwe aankopen eventueel te spreiden in plaats van in één keer te kopen, leverage laag te houden en vooraf exitniveaus te bepalen. De ontwikkelingen rond de cryptovaluta die het meest profiteren als de Iran-oorlog verder escaleert blijven daarbij een terugkerend aandachtspunt, naast de olieprijs en de Amerikaanse rentemarkt.