Bitcoin noteerde op 27 september rond 84.626,50 dollar, circa 43,5% hoger dan aan het begin van het derde kwartaal. De momentopname van Investing.com wijst daarmee op de sterkste Q3-prestatie sinds 2017 en de op één na beste ooit; de kwartaalwinst was op dat moment nog niet definitief.

De stijging vanaf ongeveer 58.500 dollar begin juli kwam volgens Investing.com op zondag 27 september uit op 0,84% voor de dag. In Q3 2017 steeg Bitcoin ongeveer 80%. De recente rally werd gesteund door sterkere spotactiviteit en institutionele vraag, terwijl de markt richting het kwartaaleinde ook rekening moest houden met koersschommelingen.

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Koersniveaus na de kwartaalrally

Een aanvullende marktmomentopname van 29 september schetst een terugval na de eerdere koersnotering. Bitcoin zakte volgens Cointribune tot 82.557 dollar en handelde rond 83.800 dollar; de week ervoor was de munt gesloten op 84.450 dollar.

In die update werd 82.500 dollar genoemd als directe technische steun. Een aanhoudende daling onder dat niveau zou de recente structuur verzwakken, maar vormt op zichzelf geen bewijs dat een bredere trend is gekeerd. De openingsprijs van 2026, naar schatting 88.700 dollar, ligt hoger en fungeert als referentiepunt, niet als vast koersdoel.

De terugval en de genoemde niveaus horen bij de stand van zaken op 29 september en zijn niet dezelfde meting als de koersnotering van 27 september. Ook de recente Bitcoin-koersbeweging rond 81.000 dollar laat zien hoe snel zulke niveaus kunnen verschuiven.

Spotvraag en institutionele belangstelling

Investing.com noemt meer spottransacties en relatief beperkte winstnemingen als directe steun voor Bitcoin. De munt doorstond bovendien de grote kwartaalexpiratie van opties zonder grote verstoring. Dat neemt het risico van een scherpe beweging niet weg, maar laat zien dat die expiratie de markt op dat moment niet zichtbaar ontregelde.

Ook institutionele adoptie kreeg aandacht. Strategy-voorzitter Michael Saylor riep Amerikaanse banken op om meer Bitcoin-diensten aan te bieden, waaronder bewaring en leningen met Bitcoin als onderpand. Hij pleitte daarnaast voor een heroverweging van de risicoweging van 1.250% voor de risicovolste categorie cryptobezittingen onder internationale banknormen.

Michael Saylor

De bredere institutionele vraag naar Bitcoin krijgt mede vorm via fondsen en grote vermogensbeheerders.

Kwartaalcijfers en resterende risico’s

De primaire momentopname zette Bitcoin op ongeveer 43,5% winst in Q3, vanaf circa 58.500 dollar begin juli. Ether was in hetzelfde kwartaal ongeveer 71% gestegen en lag daarmee op koers voor zijn sterkste derde kwartaal ooit. Dat zijn afzonderlijke rendementen: de stijging van Ether verandert niets aan de rangschikking van Bitcoin tegenover eerdere Q3-periodes.

Ethereum-munt in een portemonnee

De cijfers van 27 september beschrijven geen definitieve kwartaalafsluiting. In de resterende handelsdagen kon aanhoudende spotvraag de koers ondersteunen, terwijl winstnemingen of een omslag in het marktsentiment druk konden geven. De latere update van 29 september bevestigde dat Bitcoin onder de eerdere notering was teruggevallen; de precieze slotprestatie van het kwartaal volgt niet uit deze momentopnamen.