Bitcoin bereikte een sessiehoogte van $87.220, maar handelde later op $84.038, een daling van 0,99% op de dagelijkse Binance TradingView-chart. Volgens Bitfinex hangt een volgende opwaartse stap af van aanhoudende koopdruk boven $86.500, terwijl de teruggekeerde instroom in Amerikaanse spot-ETF’s die vraag moet ondersteunen. De ontwikkeling past in een markt waarin ETF-instroom in Bitcoin een belangrijke graadmeter voor spotvraag is.

Bitcoin (BTC) 24u 7d 30d 1j All Time

Welke niveaus bepalen een uitbraak boven $86.500?

De weerstand heeft een concrete on-chain achtergrond. Ongeveer 1,39 miljoen BTC had per 30 september een kostbasis tussen $84.000 en $86.500. Bitfinex beschrijft die concentratie als aanbod boven de markt: houders die rond hun aankoopprijs komen, kunnen verkopen en zo nieuwe vraag op de proef stellen.

Aanhoudende handel boven $86.500 zou deze voorraad weer winstgevend maken en volgens Bitfinex ruimte bieden richting de jaarlijkse openingsprijs van $87.722. Een korte aanraking van de grens volstaat niet; de koers moet erboven standhouden. Op de dagelijkse chart lag Bitcoin op $84.038 vrijwel op het Fibonacci-niveau van $84.012,25. De overige chartniveaus zijn $92.085,55 bij 50%, $100.158,85 bij 38,2% en $72.518,06 bij 78,6%-technische referenties, geen koersdoelen van Bitfinex. De terugval en mogelijke uitbraak sluiten aan bij de technische niveaus rond Bitcoin.

Een fysieke weergave van Bitcoin.

Aan de onderkant noemt Bitfinex een duurzame beweging onder $81.300, in combinatie met aanhoudende ETF-uitstroom, als risico voor de marktstructuur. De combinatie is relevant: een prijsdaling op zichzelf is volgens de analyse niet hetzelfde waarschuwingssignaal als een daling terwijl fondsuitstroom doorgaat.

ETF-instroom en arbeidsdata sturen het sentiment

Amerikaanse spot-Bitcoin-ETF’s trokken op 1 oktober $170,2 miljoen netto-instroom aan, na ongeveer $149 miljoen uitstroom op 30 september. Daardoor keerde de Bitfinex Absorption-to-Emission Ratio (BAER) terug tot bijna vijf keer de dagelijkse Bitcoin-uitgifte. De maatstaf vergelijkt ETF-aankopen met de hoeveelheid nieuwe bitcoin die miners dagelijks produceren.

Bitfinex wil zien dat de instroom rond dat niveau meerdere sessies aanhoudt. De BAER was eerder teruggevallen van 25,6 keer de dagelijkse uitgifte op 21 september naar 1,8 keer op 29 september. De koersrally speelde zich bovendien af tegen zwakkere Amerikaanse arbeidsdata: de werkgelegenheid buiten de landbouw groeide in september met 29.000 banen, tegenover een verwachting van 90.000. De werkloosheid steeg van 4,1% naar 4,2% en de banengroei in augustus werd neerwaarts herzien naar 133.000.

Macro blijft een tegenwicht. Bitfinex stelt dat hogere Amerikaanse staatsrentes het rendement op dollaractiva aantrekkelijker maken en dat een sterkere dollar de risicobereidheid kan drukken. Ook olieprijzen en rentes kunnen het momentum beïnvloeden, zoals blijkt uit de invloed van macrofactoren op Bitcoin.

Een Amerikaans bankbiljet van honderd dollar.

Spotvraag blijft de doorslaggevende test

Het Bitfinex Analyst Team, dat rechtstreeks commentaar gaf aan crypto.news, vatte de onzekerheid samen: “The question now is whether spot demand can sustain the move,”. De kern is niet alleen of de koers opnieuw $86.500 aantikt, maar of kopers de verkoopdruk in de kostbasiszone kunnen absorberen.

Marktdata onderstrepen die toets. Toen Bitcoin de $87.000 naderde, werden volgens de berichtgeving in 24 uur meer dan $120 miljoen aan shortposities geliquideerd. De dagelijkse RSI stond op 60,69, onder het weergegeven gemiddelde van 64,92. Op de 4-uurschart noteerde Bitcoin $84.168,74, net onder de middelste Bollinger-lijn op $84.226,87; de bovenste en onderste band lagen respectievelijk op $86.091,67 en $82.362,08.

Futures open interest nam tot en met 29 september scherp af. Minder open posities kunnen het risico op nieuwe liquidatiegolven verkleinen, maar leveren op zichzelf geen koopdruk op. Voor de korte termijn tekenen zich daarom drie scenario’s af: aanhoudende ETF-instroom en standhouden boven $86.500 kunnen de route naar $87.722 openen; handel tussen $84.000 en $86.500 laat de markt wachten op bevestiging; en een aanhoudende daling onder $81.300 naast verdere uitstroom verzwakt de structuur. De koers en opeenvolgende instroomsessies samen geven meer informatie dan één korte piek. Dit zijn marktobservaties, geen beleggingsadvies.